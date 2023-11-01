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Шашист Эмиль Галиев стал двукратным чемпионом Европы по русским шашкам

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Турции под эгидой Международного шашечного комитета инвалидов завершился чемпионат Европы по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России, Азербайджана, Казахстана, Польши и Турции.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Представитель Самарской области Эмиль Галиев завоевал две золотые медали, став победителем в двух программах: классической и быстрой среди слабовидящих спортсменов (категория В2, В3).

Через две недели Эмиль возглавит сборную Самарской области на командном чемпионате России по спорту слепых (дисциплина — "шашки русские) в Костроме.

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