Шашист Эмиль Галиев стал двукратным чемпионом Европы по русским шашкам

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В Турции под эгидой Международного шашечного комитета инвалидов завершился чемпионат Европы по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России, Азербайджана, Казахстана, Польши и Турции.

Фото: Министерство спорта Самарской области