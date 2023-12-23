В технопарке "Жигулевская долина" обсудили перспективы тольяттинской шахматной школы

В среду, 21 декабря, в технопарке "Жигулевская долина" прошла пресс-конференция, организованная Федерацией шахмат Тольятти. Она была посвящена яркой победе юниора из Тольятти Алексея Гребнева, ставшего чемпионом мира по шахматам до 18 лет. Это первый представитель Самарского региона, выигравший соревнования столь высокого ранге

Помимо Алексея, спикерами конференции выступили президент Федерации шахмат Тольятти, директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко, международный мастер (WIM), технический директор гроссмейстерского центра Федерации шахмат России, исполнительный директор Федерации шахмат Тольятти Гульнара Салахова, тренер высшей категории, выпускник шахматной школы и школы гроссмейстеров Тольятти Дмитрий Афанасьев, который является наставником Алексея Гребнева.

Напомним, первенство мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14-18 лет проходило в Монтесильвано (Италия) 13-24 ноября 2023 года. За призы и награды сражались 134 участника из 69 стран, в том числе один гроссмейстер, 12 международных мастеров и 41 мастер ФИДЕ. Всего было сыграно 11 туров по швейцарской системе. В первых 10 турах Алексей одержал девять побед и одну партию сыграл вничью, что за тур до финиша обеспечило юному спортсмену победу в соревновании.

Другие достижения Алексея Гребнева в 2023 году:

• серебряный призер первенства мира до 18 лет в категориях рапид и блиц;

• обладатель золотой медали чемпионата Азии среди юниоров до 20 лет в двух

номинациях: турнире по блицу и соревнованиях с классическим контролем времени;

• победитель первенства мира по классическим шахматам среди юношей до 18 лет;

• бронзовый призер Кубка России по классическим шахматам среди мужчин.

За час было задано множество вопросов - серьезных и нестандартных: об искусственном интеллекте и Олимпиаде, о введении шахмат в школьную программу, о спортивной и ментальной подготовке к турнирам, о любимых шахматистах и фильмах и многом-многом другом. Поговорили о переходе Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) и участии российских спортсменов в соревнованиях мирового уровня, проанонсировали предстоящие планы и турниры Алексея Гребнева, обсудили перспективы тольяттинской шахматной школы.

Как отметил президент Федерации шахмат Тольятти Александр Сергиенко, город всегда занимал на шахматном ландшафте России особое место.

"Спортивная школа №4 "Шахматы" - единственная в регионе специализированная школа по этому виду спорта и одна из сильнейших в России. В Тольятти работает единственная в шахматном движении Школа гроссмейстеров. В технопарке "Жигулевская долина" открыта Шахматная гостиная, которая периодически принимает гостей. Летом 2023 года Тольятти посетил Александр Ткачев - исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России". Он высоко оценил усилия Федерации Тольятти и уровень проводимых здесь шахматных соревнований", - рассказал Александр Сергиенко.

Запись пресс-конференции можно посмотреть на странице технопарка "Жигулевская долина" в соцсети "ВКонтакте".