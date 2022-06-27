Новым инвестором грибоводческого проекта "Биогрин" стал воронежский "Битюгов берег"

Владельцы воронежского ООО "Битюгов берег" перезапустят грибоводческий проект в Кинельском районе, созданный ранее НПО "Биогрин", пишет "Самарское обозрение".

НПО "Биогрин" создал экс-бенефициар холдинга "Мотор" и выходец из группы "СОК" Владимир Филиппов в 2016 году. В 2020 г. открылась первая очередь грибного производства. Объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в сумму порядка 800 млн рублей. Впоследствии планировалось довести вложения до 2 млрд рублей. Однако у компании Филиппова на волне коронавирусных карантинов возникли финансовые проблемы — производство было остановлено, а в июне 2021 г. в НПО "Биогрин" стартовал процесс банкротства.

В 2022 г. у "Биогрина" появился новый инвестор — воронежская компания "Битюгов берег". Она уже выкупила долги компании Филиппова на сумму около 350 млн рублей у одного из региональных банков, превратившись в крупнейшего кредитора "Биогрина".

"Битюгов берег" зарегистрирован в Воронежской области и занимается животноводством. Объем выручки фирмы составлял в 2021 г. 35,947 млн руб., прибыль — 25,249 млн руб. Совладельцем компании выступает бизнесмен Петр Шатров, работающий над несколькими проектами в сфере АПК. Ему принадлежит воронежское ООО "Журавушка", занимающееся выращиванием зерновых культур, животноводческое ООО "Хозяйский двор", московское ООО "Столичные маслоделы".

Другим совладельцем "Битюгова берега" выступает пермский издатель Владимир Прохоров. Ранее он был директором местных СМИ — телекомпании "Рифей-Пермь" и газеты "Местное время".

Не исключено, что новым оператором "Биогрина" станет московское ООО "ГрибЪ", созданное в 2022 г. Петром Шатровым.

Источник издания, знакомый с деталями сделки, сообщил, что новый инвестор планирует через полтора — два месяца перезапустить производство "Биогрина", создав 120 рабочих мест. Источник пояснил, что развитию "Биогрина" будет способствовать импортозамещение, так как сейчас ввоз в Россию древорастущих грибов, по сути дела, остановлен из-за нестабильности курса рубля и проблем с логистикой.