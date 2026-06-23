16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: Российские компании не реализуют ИИ-потенциал полностью Завершен ремонт участка трассы Шентала - Азеево в границах Шенталинского района Трудно быть Ярмольником: актер снялся в обеих экранизациях культового произведения братьев Стругацких Герман Греф: ИИ становится новым участником экономических процессов

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторов

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн запустил акцию*, в рамках которой до конца августа компенсирует клиентам других операторов несправедливые списания со стороны их провайдеров связи. Речь может идти, например, о неожиданном продлении какой-либо подписки, внезапном повышении цен или дополнительных платежах за роуминг, которые клиент считает несправедливыми.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Чтобы получить компенсацию, клиенту необходимо заполнить короткую заявку, указав причину и размер спорного списания. Максимально возможная для возврата сумма — 1000 рублей. Обратиться за возвратом можно 1 раз за время акции. Компенсация начисляется на бонусный баланс в Билайне. Чтобы им воспользоваться, необходимо перейти в Билайн со своим номером или приобрести новую сим-карту. Сделать это можно на том же лендинге, тогда компенсация на бонусном балансе отразится в мобильном приложении сразу после активации сим-карты. Если клиент захочет приобрести сим позже, он сможет воспользоваться полученным промокодом на сайте или собственных офисах Билайна, чтобы компенсация начислилась на его бонусный баланс.

Запуск такого решения — новый для российского телеком-рынка подход, при котором оператор берет на себя не только обеспечение связи, но и помогает клиенту восстанавливать ощущение справедливости. Новый сервис стал продолжением стратегии Билайна по развитию продуктов, отвечающих на запрос клиентов на простые, понятные и справедливые условия. Ранее компания уже запустила несколько инициатив в этой логике: предоставила базовый объем связи бесплатно, возможность вернуть деньги за день использования связи в один клик, а также добавлять любимые номера других операторов и разговаривать с ними безлимитно.

Заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин:

"Мы видим, что для клиентов сегодня важны не только качество связи и набор услуг, но и ощущение справедливости в повседневных ситуациях. Если человек столкнулся с несправедливым списанием, для него важно не только вернуть деньги, но и быстро восстановить контроль над ситуацией. Мы считаем, что телеком должен отвечать и на такой запрос. Поэтому запускаем сервис, который позволяет клиенту просто заявить о проблеме и получить компенсацию на счет в Билайне. Для нас это очередной шаг в развитии продуктов, которые делают клиентский опыт более честным, понятным и человечным".

*С 22.06.26 по 31.08.26 до 1000 бонусных руб. для ряда клиентов, приобретших новую сим-карту билайн, или при переходе со своим номером в сеть билайн. Кол-во начислений ограничены. Организатор, территория, подробнее: beeline.ru. ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, Москва, ул. 8 Марта, 10, стр. 14.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5xSazXU

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5