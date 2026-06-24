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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил перенос минут и гигабайт из роуминга в домашнюю сеть

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запустил новую функцию: теперь не использованные в роуминге минуты и гигабайты не сгорают, а переносятся на домашний баланс. Перенос происходит автоматически после отключения пакета — клиенту не нужно ничего подключать или дополнительно настраивать.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Оставшиеся минуты и интернет начисляются в виде дополнительных пакетов сроком на 30 дней. Минуты переносятся с коэффициентом x5 и доступны для звонков на все номера по России. Интернет переносится с коэффициентом x10. Например, если у клиента осталось 5 минут и 500 Мбайт интернета, в домашней сети ему будут начислены 25 минут и 5 ГБ сроком на 30 дней. Перенесённые минуты и гигабайты сохранятся на дополнительном балансе, который расходуется в приоритетном порядке относительно основных пакетов тарифа.

Новая функция также работает в рамках услуги "Семья". Перенесённые минуты и гигабайты доступны для совместного использования внутри семейной группы. Если остатки по роумингу сохранились у участника группы, они переносятся на основной номер владельца семьи.

Новая возможность позволяет клиентам сохранить ценность неиспользованных услуг в поездке и продолжить пользоваться ими уже после возвращения в Россию.

Директор по управлению жизненным циклом продукта Билайна Алексей Гейдур:

"Мы видим, что для клиентов особенно важны простые и справедливые условия. Если человек не успел полностью израсходовать пакет в поездке, эти минуты и гигабайты не должны просто пропадать. Поэтому мы сделали так, чтобы остатки автоматически переносились в основной тариф и продолжали работать на клиента уже в России".

Для удобства клиентов Билайн также развивает инструменты самостоятельной настройки услуг в международном роуминге. В мобильном приложении (12+) доступен конструктор, который позволяет выбрать оптимальный объём интернета и минут, а также срок действия пакета с учётом страны поездки и индивидуального сценария использования связи.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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