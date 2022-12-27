В Самаре Toyota насмерть сбила пешехода

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В понедельник, 26 декабря, в Самаре на Московском шоссе водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado насмерть сбил пешехода, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.