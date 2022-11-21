Директор "Тет А Тет М" получил условный срок за мошенничество на Пестравском водопроводе

Директор самарского ООО "Тет А Тет М" и совладелец группы компаний "Абсолют" 50-летний Денис Фельдблит выслушал приговор по делу о мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Самарской области, Ленинский районный суд Самары признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Напомним, "Абсолют" выступал субподрядчиком, выполнявшим в рамках муниципального контракта строительно-монтажные работы на Пестравском водопроводе. По версии следствия, устоявшей в суде, компания не выполнила необходимый объем работ, а Фельдблит предоставил заведомо недостоверные сведения об их выполнении.

На основании данных сведений были подписаны акты о приемке выполненных работ и переданы в администрацию района. Сумма ущерба составила 3,4 млн рублей.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Гособвинитель просил приговорить Фельдблита к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Денис Фельдблит также фигурирует в уголовном деле главы Госинспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина. По версии следствия, в январе 2022 г. сотрудники ГИСН скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации при строительстве Домов культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах в рамках нацпроекта "Культура". Работы выполняло ООО "Тет А Тет М" Фельдблита. Предполагаемый ущерб оценен в более 2,2 млн рублей.