Директор "Тет А Тет М" получил условный срок за мошенничество на Пестравском водопроводе

Директор самарского ООО "Тет А Тет М" и совладелец группы компаний "Абсолют" 50-летний Денис Фельдблит выслушал приговор по делу о мошенничестве.
Как сообщает прокуратура Самарской области, Ленинский районный суд Самары признал бизнесмена виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Напомним, "Абсолют" выступал субподрядчиком, выполнявшим в рамках муниципального контракта строительно-монтажные работы на Пестравском водопроводе. По версии следствия, устоявшей в суде, компания не выполнила необходимый объем работ, а Фельдблит предоставил заведомо недостоверные сведения об их выполнении.
На основании данных сведений были подписаны акты о приемке выполненных работ и переданы в администрацию района. Сумма ущерба составила 3,4 млн рублей.
Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал. Гособвинитель просил приговорить Фельдблита к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Денис Фельдблит также фигурирует в уголовном деле главы Госинспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина. По версии следствия, в январе 2022 г. сотрудники ГИСН скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации при строительстве Домов культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах в рамках нацпроекта "Культура". Работы выполняло ООО "Тет А Тет М" Фельдблита. Предполагаемый ущерб оценен в более 2,2 млн рублей.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.