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Суды Происшествия

Для застройщика из дела главы ГИСН Владимира Захарина запросили реальный срок

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Ленинского района Самары прошли прения по уголовному делу директора ООО "Тет А Тет М" и совладельца группы компаний "Абсолют" Дениса Фельблита. Его обвинили в мошенничестве по национальному проекту.

Напомним, нарушения выявили при реализации нацпроекта "Экология". С 2012 по 2015 г. подрядная организация ООО СК "Мосстрой" по муниципальному контракту строила вторую очередь Пестравского группового водопровода. Общая сумма контракта составила 133 млн рублей.

По версии Генпрокуратуры, в 2016 г. заказчик оплатил работы по строительству резервуаров для воды на 15 млн рублей. Но строители работали не по согласованному проекту. Фундамент сделали меньше толщиной, шаг арматуры увеличили, сэкономили и на других материалах.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество". При расследовании выяснилось, что субподрядчиком выступала группа компаний "Абсолют" Фельдблита. По версии обвинения, Фельдблит контролировал строительство сетей водоснабжения, железобетонных резервуаров, станции обезжиривания и фильтрования, реконструкцию НФС и так далее.

"Незаконными действиями Фельдблита, направленными на хищение денег администрации Пестравского района и министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, причинен ущерб на сумму 3498105 рублей, то есть в особо крупном размере", - считают силовики.

На этой неделе представители прокуратуры в суде Ленинского района Самары запросили наказание для Дениса Фельблита.

"Его просят приговорить к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали журналисту Волга Ньюс в суде.

В ближайшее время суд примет окончательное решение по уголовному делу.

Денис Фельдблит оказался замешан и в другой скандальной ситуации. 11 мая ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина и нескольких его подчиненных.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, в январе 2022 г. сотрудники ГИСН скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации при строительстве Домов культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах в рамках нацпроекта "Культура". На основании ложных заключений ГИСН минстрой Самарской области выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию вопреки несоответствиям.
В рамках расследования проверили и фирму, которая работала на строительстве Домов культуры, - это была ООО "Тет А Тет М" Фельдблита. По версии следствия, он подготовил и подписал акты о приемке выполненных работ с ложными сведениями о наименовании материалов, работ и услуг. В результате чиновники приняли фактически не выполненные работы. Стоимость несделанных работ составила более 2,2 млн рублей. Уголовное дело также возбудили по статье "Мошенничество".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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