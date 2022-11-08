Для застройщика из дела главы ГИСН Владимира Захарина запросили реальный срок

В суде Ленинского района Самары прошли прения по уголовному делу директора ООО "Тет А Тет М" и совладельца группы компаний "Абсолют" Дениса Фельблита. Его обвинили в мошенничестве по национальному проекту.

Напомним, нарушения выявили при реализации нацпроекта "Экология". С 2012 по 2015 г. подрядная организация ООО СК "Мосстрой" по муниципальному контракту строила вторую очередь Пестравского группового водопровода. Общая сумма контракта составила 133 млн рублей.

По версии Генпрокуратуры, в 2016 г. заказчик оплатил работы по строительству резервуаров для воды на 15 млн рублей. Но строители работали не по согласованному проекту. Фундамент сделали меньше толщиной, шаг арматуры увеличили, сэкономили и на других материалах.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество". При расследовании выяснилось, что субподрядчиком выступала группа компаний "Абсолют" Фельдблита. По версии обвинения, Фельдблит контролировал строительство сетей водоснабжения, железобетонных резервуаров, станции обезжиривания и фильтрования, реконструкцию НФС и так далее.

"Незаконными действиями Фельдблита, направленными на хищение денег администрации Пестравского района и министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, причинен ущерб на сумму 3498105 рублей, то есть в особо крупном размере", - считают силовики.

На этой неделе представители прокуратуры в суде Ленинского района Самары запросили наказание для Дениса Фельблита.

"Его просят приговорить к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали журналисту Волга Ньюс в суде.

В ближайшее время суд примет окончательное решение по уголовному делу.

Денис Фельдблит оказался замешан и в другой скандальной ситуации. 11 мая ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина и нескольких его подчиненных.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, в январе 2022 г. сотрудники ГИСН скрыли выявленные факты несоответствия требованиям проектной документации при строительстве Домов культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах в рамках нацпроекта "Культура". На основании ложных заключений ГИСН минстрой Самарской области выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию вопреки несоответствиям.

В рамках расследования проверили и фирму, которая работала на строительстве Домов культуры, - это была ООО "Тет А Тет М" Фельдблита. По версии следствия, он подготовил и подписал акты о приемке выполненных работ с ложными сведениями о наименовании материалов, работ и услуг. В результате чиновники приняли фактически не выполненные работы. Стоимость несделанных работ составила более 2,2 млн рублей. Уголовное дело также возбудили по статье "Мошенничество".