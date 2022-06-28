Возбуждено еще одно уголовное дело по реконструкции домов культуры в Самарской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.

Название компании в релизе не приводится, но очевидно речь идет самарском ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.

По версии следствия, в период с июня 2021 г. по январь 2022 г. организация осуществляла выполнение строительно-монтажных работ на ряде объектов, расположенных в Кинель-Черкасском и Большечерниговском районах.

Данные работы на объектах строительства выполнялись на основании контрактов, заключенных в рамках реализации национального проекта "Культура". Подозреваемым были подготовлены и подписаны акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании материалов, работ и услуг, предусмотренных соглашением. Указанные в актах работы были приняты уполномоченными должностными лицами при отсутствии фактического их выполнения.

Данные документы послужили основанием для перечисления на расчетные счета организации, возглавляемой подозреваемым, денежных средств в размере более 200 млн руб., при этом работы на общую сумму более 2,2 млн руб. выполнены не были.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Также в СК напомнили, что ранее по этим фактам было возбуждено дело в отношении руководителя Государственной инспекции строительного надзора региона Владимира Захарина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как полагает следствие, он, действуя согласованно с рядом подчиненных сотрудников, скрыл выявленные в ходе проверок факты несоответствия конструктивных решений строительных объектов, возведенных в рамках выполнения работ по указанным выше контрактам. Подготовленные фигурантами положительные заключения были учтены министерством строительства Самарской области при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Указанные действия должностных лиц привели к срыву реализации национального проекта "Культура".

Судом руководителю Государственной инспекции строительного надзора Самарской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.