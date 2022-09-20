В Самаре застройщик через суд добивается строительства очередной высотки на 5-й просеке

ООО "Специализированный застройщик "Сила спорта" в Арбитражном суде Самарской области требует от регионального минстроя выдачи разрешения на строительство 21-этажного жилого комплекса "Авангард" на 5-й просеке в Самаре. 9 сентября дело было назначено к судебному разбирательству.

Из материалов арбитража следует, что министерство в июле этого года отказало в выдаче разрешения.

В открытых источниках сообщалось, что "Авангард" запланирован как 21-этажный жилой дом с трехэтажным административным центром и паркингом с доступом из подъезда. Застройщиком выступает группа компаний "Инкон", участвовавшая в строительстве ЖК "Изумрудный" на 5-й просеке, ЖК "Премьера" на ул. Молодежной и ЖК "Новая Тверская" на ул. Тухачевского.

Сейчас на этом месте расположен недостроенный паркинг начала 2000-х годов. Ранее планировалось, что он станет частью ЖК "Изумрудный" (7-й этап строительства). Однако в 2019 г. ООО "ПромТехСтейт" планировало вместо паркинга построить 23-этажный дом. Разрешение на строительство получено не было.

С декабря 2019 г. недострой перешел в собственность ООО Специализированный застройщик "Сила спорта". Эта компания, как и "ПромТехСтейт", а также "Инкон" аффилированы Николаю Тарану - экс-бенефициару группы "Росскат" и АвтоВАЗбанка. Таран также владел ТОЦ "Вертикаль", частью которого является ТЦ "Сила спорта".

Местные жители летом этого года составляли петиции против застройки 5-й просеки, в которых упоминали и ЖК "Авангард". Они сообщали, что в мае 2022 г. появилась информация о планируемом возобновлении стройки на объекте. По их информации, якобы в министерстве строительства Самарской области представителю собственника было предложено найти с жителями просеки консенсус по новому объекту.

"Основная масса жителей 5-й просеки НЕ поддерживают строительство новых МКД на территории просеки ввиду перенасыщения объектами жилой застройки и отсутствия объектов социальной инфраструктуры. Важным аргументом также служит строительство 22-этажного дома на краю естественного оврага с сильными грунтовыми водами. Присутствует риск для фундаментов соседних, близкорасположенных домов по адресу: 5-я просека, №№ 117 и 119. Однако самый большой риск присутствует для фундаментов спорт комплекса МТЛ Арена и жилого дома Советская Армия 253б. У данных объектов есть подпорные стены, построенные с целью сдерживания подземных вод, затапливающих подвалы данных объектов. Строительство нового МКД на краю оврага с высокой долей вероятности может негативно повлиять на подпорные сооружения и привести к их разрушению", - указывалось в одном из постов в группе в сети "ВКонтакте" - "Стоп Застройка. Самара 5 Просека".

Также указывается, что отказ от достройки паркинга, по сути, является нарушением обязательств перед жителями ЖК "Изумрудный".

Напомним, жители 5-й просеки регулярно выступают против уплотнительной жилой застройки данного района, указывая на нехватку парковок и социальных объектов, а также транспортные проблемы. Очередной всплеск недовольства вызвали планы группы "Берег" по строительству здесь ЖК "Омега". В ситуацию вмешалась прокуратура, потребовав отменить разрешение на его строительство.

Также прокуратура потребовала от региональных и городских властей обеспечить доступность медобеспечения и образования для жителей 5-й просеки, микрорайоннов Волгарь и Кошелев-проект.