В Самаре прошел юбилейный фестиваль "Пластилиновый дождь"

16-17 августа Струковский сад принял X юбилейный фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". Для жителей и гостей Самары провели мастерклассы, музыкальные представления, ярмарки и театральные постановки.

На площадках "Стелла", "Грот" и "Ротонда" выступали такие артисты как выездной кукольный театр "Аленушкины сказки", музыкальная группа FunkyFact, театр-студия "АМТ", и еще множество других коллективов из разных городов России, таких как Санкт-Петербург, Казань, Москва и Ростов-на-Дону.

Ансамбль современного танца "Импульс Данс" представил свой хореографический спектакль "Не держи камень за пазухой". Это история о поиске собственного "Я" и об освобождении от тяжелого душевного груза.

"Фестиваль "Пластилиновый дождь" — гордость нашего города. Выступать на нем действительно почетно. Открытая площадка дает нашим танцорам возможность помочь зрителю испытать те же эмоции, которые испытывают и они. Тема нашей танцевальной постановки философская, но ее может понять каждый", — отметила руководитель ансамбля "Импульс Данс" Марина Басенкова.

Детский цирк "Арлекино" выступил с представлением "Летний дивертисмент". В числе артистов были жонглеры, эквилибристы и гимнасты.

"Мы вступаем, что привлечь больше людей и показать им наше творчество и умения. Для нас это отличная возможность, чтобы вовлечь в цирковое искусство и постановки новых зрителей. Я уже давно занимаюсь жонглированием и очень рада, когда умения наших артистов покоряют сердца зрителей", — рассказала жонглер Евгения.

На территории Струковского парка также была организована ярмарка, в который могли принять участие и продемонстрировать свои изделия мастера со всей Самарской области. На ней были представлены игрушки, украшения, картины и другие изделия ручной работы.

"Я являюсь дизайнером-иллюстратором и уже три года занимаюсь росписью в разных стилях. Больше всего меня зацепила эстетика европейского старого цирка, поэтому на сегодняшней ярмарке решила представить свои изделия именно в этом стиле. Я начала придумывать легенды про своих персонажей — в частности, про циркового слона. Этот фестиваль с его клоунами, жонглерами и артистами стал для меня идеальной возможностью продемонстрировать свои работы!" — поделилась участница ярмарки и хозяйка "Лавки Фокусу" Татьяна.

Мастерская "Хох и Ко" предоставила гостям фестиваля возможность изготовить атрибуты для традиционного карнавального шествия, которое прошло по всем площадкам фестиваля, начиная с "Грота" и заканчивая "Ротондой". Возглавлял его мим на велосипеде, а в середине каравана шел большой надувной слон, сопровождаемый клоунами и жонглерами.

Частью фестиваля стали не только зрители и артисты, но и волонтеры, которые помогали с организацией мероприятия.

"Я люблю волонтерство и давно этим занимаюсь. В фестивале "Пластилиновый дождь" принимаю участие уже второй раз, так как очень люблю этот театр, его нестандартные и воодушевляющие спектакли и атмосферу, царящую на этом фестивале!" — поделилась своими впечатлениями участница волонтёрского движения.

Второй день фестиваля уличного искусства также был наполнен яркими представлениями и интересными мастреклассами. Повторно на сцене выступили клоун Руслан Риманас из Казани, "Сказки бескрайнего неба" из Санкт-Петербурга и многие другие артисты. Также свои постановки показали "SPOKANKI", Алена Шишкина, компания современного танца "ТЕпЛО" и Ирина Беляева. Завершилось мероприятие премьерным показом в Самаре спектакля по мотивам легенд Жигулевских гор "Заповедная".