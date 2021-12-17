Никита Петухов: "Креативные кластеры должны иметь те же преференции, что и ОЭЗ"

Креативные кластеры - одна из лучших возможностей сохранить культурный код города и дать импульс малому бизнесу. В последние годы в Самаре и области случился настоящий бум открытий новых пространств, а тема поддержки подобных проектов вышла на высший административный уровень. О том, что мешает развиваться историческому центру, почему никто не хочет работать с памятниками архитектуры и кому надо идти в креативный кластер, рассказал генеральный директор консалтинговой компании REC Никита Петухов, запустивший уже несколько подобных проектов.
- Понятие "креативный кластер" еще достаточно ново для Самары. Можете дать свое определение, что это за объекты?
- Чтобы понять, что такое креативный кластер, надо разобраться, что такое креативная экономика. Креативная экономика - это, по сути, экономика интеллектуального труда, когда человек своим интеллектуальным трудом, своими руками что-то создал и сам продал. И вот, креативный кластер - это правильное собрание в одном месте креативщиков. По сути, креативный кластер - это пространство для того, чтобы всем людям, которые что-то делают своим интеллектуальным трудом, было комфортно творить.
- В Самаре креативные кластеры знамениты барами, кофейнями... Это позитивный момент?
- Надо понимать, что функция общепита - сервисная. Это один из обязательных операторов креативного кластера. Все остальное в креативном кластере - это люди, делающие товары, организующие мастер-классы, создающие что-то новое. Но стоит отметить, что даже общепит в этом пространстве - это не столовая и не сетевой ресторан, а также креативное уникальное заведение, ориентирующееся на авторскую концепцию.
- Кто идет в креативный кластер?
- Те, кто не хочет быть замкнут в рамках бизнес-центра, ТЦ, временных графиков, управляющих компаний, кабинетах какого-то бывшего НИИ... Сюда приходят, чтобы попасть в атмосферу, которая соответствует их ценностям - с точки зрения окружения, производства, пространства, времени работы, удобства, дизайна.
- Есть ли поддержка инициативы кластеров от власти?
- Пока это новое направление. Сейчас есть указ и постановление президента, мотивирующие развитие креативной экономики, есть общероссийская концепция, написанная Михаилом Мишустиным и министерствами. Это уже спущено по регионам, где должны как принять общефедеральные принципы, так и представить свои пакеты мер поддержки. Мы очень хотим принять участие в разговоре с властями на тему, какая поддержка нужна креативным кластерам.
Пока кластеры подпадают только под общие меры, связанные с поддержкой малого бизнеса. Власти не отличают, например, ИП, торгующее сапогами в торговом центре, от ИП, открывшего керамическую мастерскую. Для них это все просто малый бизнес. Как раз это и будет самым сложным - правильно объяснить и прописать, чем одно отличается от другого.
Я считаю, креативные кластеры должны иметь те же преференции, что и территории опережающего развития, особые экономические зоны.
- Какие проекты можно привести как хороший пример?
- "Арт-Квадрат" в Уфе очень хорош. Но у меня профессиональная деформация, и я ищу прежде всего недостатки. Например, он плох, потому что накачан деньгами. В него вкладывался меценат, который не считал экономику. Есть хорошие кластеры в Ростове и в Нижнем Новгороде.
- В этом году вы открыли креативный кластер "Артист" (Ленинградская, 29). На что вы рассчитываете с этим проектом?
- Предыдущие проекты "Есенин Flats" и "Восемь студий" мы делали с нуля. Там была заложена некая базовая экономика, на которую мы ориентировались. В "Артисте" мы не считали в начале базовую экономику, потому что принимали работу на действующем объекте, где уже давно была меховая фабрика "Отрада".
Мы взяли за отправную точку некий валовый поток аренды, который устраивал собственника, и сказали, что мы его перепрыгнем. И мы уже его перепрыгнули. Наша задача - стать еще лучше. На данный момент креативный кластер заполнен на 100 процентов. Мы там управляющая компания.
- Для каких арендаторов это идеальное пространство?
- У нас есть два якорных арендатора - Artist Loft, где устраиваются мероприятия, спектакли, перформансы, иммерсивный театр и все, что с этим связано, и Kowalski club, где также проходят концерты, квартирники и тому подобное. Так как мы поняли, что творческая составляющая у нас первостепенна, мы и назвались "Артист".
В то же настроение попадают "Костюмерная 1" Урсулы Берг и школа барабанов. Там же будет буфет, как при театре, свой бар и кулинарная студия. Бар "Рюмочка" тоже сделал такое пространство, в котором проходят концерты и перформансы.
Еще одним важным арендатором у нас служит студия аэрографии и художник-аэрограф Егор. Его история показательна: он снял для себя маленькую мастерскую, чтобы красить мотоциклы, а разросся до того, что оформил наше пространство во дворе. Он прекрасный художник и прославился за пределами Самары, разрисовав шлемы для многих хоккеистов, в том числе выступающих в НХЛ. Мы стараемся его продвигать.
Мы понимаем, что ряд креативщиков будет очень активно развиваться. Многие из них творят, но не знают, как выходить на рынок.
Основа нашего креативного пространства - такие творческие люди: музыканты, художники, дизайнеры, актеры. При этом у нас в кластере размещается и центральный офис "ДоДо" по Поволжью с пиццерией и кофейней.
- Наверное, еще один из самых популярных креативных кластеров в Самаре - это "Дом77". Есть между вами конкуренция?
- Конкуренции нет. Наоборот. У них свой имидж, собственный уровень управления, определенный стиль креативщиков. Они больше ушли в музыку, в арт, в продюсирование, в андеграунд. Мы не об этом. Если тебе нужен андеграунд, то тебе в "Дом77".
- Какие еще креативные кластеры в регионе можете отметить?
- Пространство "Кинохроника" (Молодогвардейская, 66. - Прим. Волга Ньюс). Я слышал, что сейчас открывается новое пространство по адресу Куйбышева, 81 - это на площади Революции. Большой кластер в Тольятти - "Технопарк Современник". Это наши партнеры, и они дают хорошую статистику региону, размещаясь на 22 тыс. кв. м территории бывшей типографии. Потрясающий проект. Также участник Ruban Creative Lab.
Мы хотим сделать креативное пространство из бывшего общежития Института культуры. И уже даже проводили там мероприятие. "Самарская мануфактура" - первый самарский пример вовлечения государственного объекта в проект. Пока он идет немного тяжело, так как требует бюрократического протокола.
Есть неожиданный креативный кластер, который планируется к запуску в селе Екатериновке. Мы там участвовали на стадии концепции для Ruban Creative Lab.
- Вы планируете открыть еще один креативный кластер на территории торгового комплекса "Струковский", где раньше располагался "СтанкоЗавод".
- Да, этот торговый комплекс принадлежит нашей компании. Это первая инвестиционная сделка по креативной экономике в Самарской области. Все остальное было либо про какие-то частные небольшие инвестиции, либо просто редевелопмент. В данном случае мы убедили инвестора войти в дело под определенную инвестиционную модель. Вместе с ним, купив еще и здание бывшей лаборатории "Самараэнерго", что за "Парусом", мы формируем креативный кластер под названием "Станкозавод".
Проект планируем открыть в следующем октябре. Это будет мультиформатный креативный кластер без принципиальной тематики. У нас уже много заявок. Там точно будет коворкинг, закрытый двор для мероприятий, для летников и ресторанов. Еще откроется несколько помещений с общепитом и ряд лабораторий, мастерских, большое ивент-пространство, лекторий. Это то, о чем мы уже можем говорить точно.
- Не было идеи создать креативный кластер с направлением в IT?
- Мы собираемся делать такой проект в Самаре. Пока не могу рассказать подробности, могу лишь отметить, что эту идею мы вынашивали три года. Все знают историю, что такой кластер планировался в бизнес-центре "Монте Роза", но не состоялся, так как туда зашли три больших федеральных бренда и теперь это бизнес-центр класса А. Тем не менее запрос на такой проект в городе остался.
- Каким критериям должно отвечать пространство, чтобы считаться креативным кластером?
- Для кластера нужны сами креативщики, профессиональная управляющая компания, ивент-продюсеры и так далее. Но самым важным требованием, я считаю, должно быть наличие проекта редевелопмента. Креативные кластеры не могут быть созданы в новых построенных зданиях, это бессмысленно. В тех объектах, где можно сделать жилье, апартаменты, офисы, торговку, гостиницы и любую другую экономическую функцию - не надо делать креативный кластер.
Креативный кластер делается, когда все остальное уже невозможно. Если экономика выдерживает бизнес-центр, то зачем там креативщики - можно позвать федерального оператора, посадить в офис большую компанию.
- Почему инициатива исторического поселения находит как позитивные, так и негативные отклики?
- К инициативе исторического поселения я отношусь хорошо. Большинство не понимает смысла проекта, в том числе и некоторые чиновники. Здесь надо работать: разложить проект на мелкие детали и все объяснить. Зачем это нужно? Чем отличаются памятник федерального и регионального значения? Почему ЦГФО (ценные градоформирующие объекты. - Прим. Волга Ньюс) должно быть много? Даже застройщики порой рассуждают: "Раз это историческое поселение, значит там строить нельзя. Раз это ЦГФО, то его надо полностью восстановить". Но это заблуждение.
Я уверен, что жителям надо просто один раз показать, как правильно. Надо взять за основу один квартал или улицу и сделать ее образцово-показательной. На примере объяснить, почему здесь историческое поселение, почему на этой улице столько ЦГФО и столько ОКН (объекты культурного наследия. - Прим. Волга Ньюс) федерального и регионального значения. Также необходимо рассказать, как их восстановили, как использовали, как расселяли, что отдали инвесторам, что девелопер построил и сколько на этом заработал.
Все проблемы исторического поселения проистекают из задвоенности требований: с одной стороны, на власть давит прокуратура - "почему вы не исполняете свои же законы и программы о ветхом аварийном жилье", с другой - давит общественность: ничего нельзя сносить, потому что надо сохранять. А власть не понимает, что ей делать.
При этом ни у общественников, ни у власти, ни у прокуратуры и ни у тех, кто пишет программу о ветхом и аварийном жилье, нет до конца полного понимания, что с этим делать. Как пример, скандальная история с домом на Садовой, 228 (Дом мещанки Сафоновой - Прим. Волга Ньюс). Ведь там изначально из документов не было понятно, о какой литере идет речь. Чтобы не было лишних сложностей, должно быть взаимодействие всех органов власти - у всех обязан быть единый, понятный пакет документов и общее желание сделать хорошо.
- Есть такое ощущение, что проект исторического поселения как будто бы подвис в воздухе. Например, очень долго не подписывали список ЦГФО. Кто виноват в этой ситуации?
- В свое время, когда была создана рабочая группа по историческому поселению, надо было просто принимать список и никого не спрашивать. Рабочая группа слишком задумалась над этим процессом.
Хотели как лучше, а получилось как всегда. Легче было бы потом исправлять какие-то ошибки, разбираться, но уже в принятых правилах и регламентах. Это уже вывод по опыту.
То же самое надо было делать и с объединенной зоной охраны и охранными зонами конкретных объектов.
- Чем можно привлечь инвестора в исторический центр?
- Главное - надо все правильно посчитать. Для этого следует сделать картотеку всех объектов, которые город планирует отдавать инвесторам. Инвестор не идет, потому что даже в работе с памятниками, где вроде бы все законодательно закреплено и посчитано, он до последнего не уверен, сколько ему потребуется денег.
Если с обычным объектом проще - вызвал строителей, проектировщиков, юристов, они все посчитали и назвали конкретные цифры (ремонт, арендаторы, окупаемость), то с памятником невозможно так работать. Потому что даже при существующих нормах и правилах крайне сложно посчитать, что сохранять, что не сохранять, дом или часть дома, только охранные объекты или внутри тоже, а внутри можно работать или нельзя...
И начинается!.. Даже УГООКН (Управление государственной охраны объектов культурного наследия - Прим. Волга Ньюс) признается, что у них по многим объектам есть проблемы, связанные, например, с адресами, с литерами.
В центре города есть памятники с огромным количеством литер, и все под охраной, но на самом деле это может быть пристрой из 1980-х, вообще не связанный с объектом. Почему так происходит? Потому что надо производить экспертизу по литерам, доказывать ценность, выводить из списка, а эта работа не проведена.
При каждом объекте надо создавать проектный офис, куда передается вся действительная документация. И только потом можно подключать консультантов, которые могут рассчитать выгодный вид использования имущества. Даже тогда будут цифры - не точные, но уже близкие к реальности.
Очень важно понимать, сколько будет стоить то, во что ты вкладываешься. В новом городе все понятно: покупаешь у застройщика за 60 тысяч квадрат, сдаешь по 600 рублей, и ремонт, допустим, стоит 10 тысяч. И никаких изменений не будет. А в старом городе можно, условно, ковырнуть кирпичную стену, а там окажется какая-то заложенная арка окна… И все, приехали!
- Что может изменить сложившуюся ситуацию?
- Не единожды на разных уровнях мы обсуждали интересную идею, которая мне очень нравится, - создание нового района. Пускай будет новая префектура по примеру практики Москвы, и назвали бы ее Исторический центр.
Самарский, Ленинский, Железнодорожный районы никуда бы не делись. Но как только в этих районах возникал бы вопрос, связанный с историческим центром, - он сразу направлялся бы в префектуру, и здесь формируется дизайн-код, решается, кто входит, как строить, как управлять, как коммуницировать и так далее. Это была бы отдельная государственная организация со всеми необходимыми по теме документами - "единое окно".
Полномочия у префектуры должны быть на уровне города или области, чтобы департаменты оперативно отвечали на их запросы и было четкое представление о работе.
- С какими сложностями вы сталкивались в историческом центре на личном опыте? Во сколько возрастала цена объекта, над которым вы работали?
- Разница в 30-40%. При том что тяжелее терять не то что процент и видеть, насколько увеличивается цена, себестоимость или итоговый объект, а замечать, как уходит время. Огромное количество времени уходит на то, чтобы вдруг обнаружить, что материнский объект находится в другом здании, или что это был другой литер... Эта новость застает тебя не вначале работы, а чуть ли уже не на перепланировке или при подаче проекта на согласование. Оказывается, что мы все время узаконивали не тот объект. Как? "А у вас адрес перепутан".
- Часто в ваших интервью звучит понятие "код города". Что вы в него вкладываете?
- Это понятие базируется на фасадах, на вывесках, на рекламе, на формировании видовой среды города. Идеальный пример - Рыбинск. Они потребовали сделать все вывески в старорусском написании, даже таких гигантов рынка, как, например, "Магнит" или Сбербанк. Это жестко, но для города прекрасно.
- Между строительным бизнесом и градозащитниками постоянно идет чуть ли не война. Что поможет начать диалог?
- Застройщикам нужно воспитать культурный код насмотренностью. Например, в Уфе, Ижевске, Казани застройщики начали относиться к городу уже по-другому. Есть понятные площадки с комплексным развитием, где надо выжать определенное количество тысяч метров, продемонстрировать показатели. Но есть точки города (как, например, исторический центр), где надо правильно встраивать объекты. Да, это очень дорого и сложно, а застройщику интересно получить прибыль, выжать максимум и побыстрее. Зачем ему идти по сложному пути?
Но сейчас культура потребления в Самаре подросла. Строители продолжают совершать только простые ходы и не хотят замечать вторичного рынка жилья в центре города. Куда переезжать всем тем людям и их детям, которые живут в новых домах в центре города - в "Евроквартале", в "Ладье", рядом с "Лотте" и так далее? Есть те, кто "вырос" из этих домов.
Я думаю, что должен прийти на эту аудиторию не самарский застройщик. Один раз придет застройщик из Питера или Москвы и покажет, как надо, и больше эти люди у наших компаний никогда ничего не купят. Тогда рынку придется перестроиться. Сейчас, к сожалению, конкуренции нет.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!