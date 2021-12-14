Дмитрий Азаров: "Мы продолжим развивать сферу креативных индустрий"

Во вторник, 14 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вместе с генеральным директором президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым провел встречу с победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусств и креативных (творческих) индустрий.

На встрече участники со всей Самарской области обсудили вопросы реализации проектов, получивших грантовую поддержку, и перспективы дальнейшего развития в регионе сферы креативных индустрий.

Президентский фонд культурных инициатив создан в мае 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина с целью поддержки проектов в области культуры, искусств и креативных (творческих) индустрий.

Уже в июне Фондом был объявлен первый конкурс на получение грантов для реализации инициатив по восьми направлениям: "Нация созидателей", "Культурный код", "Молодые лидеры", "Место силы", "Великое русское слово", "Я горжусь", "История страны/Вехи", "Многонациональный народ". О старте приема заявок было заявлено в Самаре во время фестиваля набережных "ВолгаФест-2021" на заседании комиссии Госсовета по направлению "Культура", которую по поручению главы государства возглавляет Дмитрий Азаров.

В помощь авторам проектов при региональном министерстве культуры был оперативно создан экспертный совет. Опытные специалисты анализировали проекты, помогали подготовить заявочную документацию, консультировали по различным вопросам, министерство предоставляло заявителям рекомендательные письма.

"Конкурс президентского фонда культурных инициатив - честная и конкурентная борьба, где все зависит только от самого проекта, качества его подготовки, соответствия критериям. К сожалению, бывали примеры, когда на конкурс подавалась хорошая идея, но заявка была недоработана. И в этом вопросе экспертный совет оказывал большую помощь и поддержку. Такой работы с экспертным советом на региональном уровне, как в Самарской области, я еще не встречал", - отметил Роман Карманов.

В результате такой продуманной подготовительной работы Самарская область вошла в число лидеров по количестве победителей конкурса. Всего было подано 12460 заявок из различных регионов страны.

В том числе 248 заявок поступило из Самарской области В итоге 33 из них стали победителями по всем востми направлениям, получив гранты из средств федерального бюджета на общую сумму более 90 млн рублей. "Это показатель качества командной работы. Далеко не везде региональные власти оказывают подобное внимание поддержке заявок. Такое внимание дорогого стоит", - подчеркнул директор президентского фонда культурных инициатив.

"Спасибо за поддержку проектов Самарской области. Надеюсь, все они успешно состоятся на благо жителей региона, потому что в них есть креатив, идеи радости и счастья, возможность для самореализации", - отметил глава региона.

Среди самарских победителей конкурса - музыкальный проект "Фестиваль САМ.ФЕСТ", который планируется провести в Самарской области в 2022 году с участием профессиональных и начинающих музыкантов-авторов со всей России.

Проект "№1 Паблик-арт" объединит молодых художников и творческую молодежь из города Кинель и направлен на создание арт-квартала. Вошла в список победителей от Самарской области интерактивная выставка "Фронт. Тыл. Победа" паркового комплекса истории техники имени К.Г.Сахарова в Тольятти.

Самарская молодежная общественная организация "Инклюзивный Ресурсный Центр" победила с проектом "Инклюзивные балы России", объединяющим людей с различными формами инвалидности и без нее.

Как в дальнейшем успешно воплотить проекты в жизнь, Дмитрий Азаров и Роман Карманов обсудили на встрече с самарскими победителями конкурса, состоявшейся в креативном кластере "Дом 77" на ул. Ленинградской в Самаре.

"Для меня это первый опыт общения с победителями конкурса в таком формате. Важно лично (а не заочно или онлайн) пообщаться, задать вопросы и получить ответы. Победить в конкурсе - это одно, но надо еще и реализовать свой проект", - отметил Роман Карманов.

"Победа - только начало, на вас большая ответственность за дальнейшую реализацию проектов", - добавил глава региона.

На встрече обсуждались вопросы как совместной работы при реализации конкретных проектов и формирования новых заявок на получение грантов (1 ноября стартовал второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив), так и развития сферы креативной индустрии на территории Самарской области. Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе развивается ряд масштабных проектов в области культуры и творчества, успешно реализуется национальный проект "Культура".

"Конечно, в сфере развития креативных индустрий мы хотели бы занять лидирующие позиции. И мы стараемся создать для этого условия", - сказал губернатор.

Самарская область - один из лидирующих регионов по динамике развития креативных индустрий. Объем данного вида предпринимательства в 2020 году достигал 4,3% ВРП (при среднем по стране не более 2,5% в ВВП). В этом сегменте экономики работает 14,3 тыс. предприятий и организаций, на которых занято более чем 32 тыс. человек. С целью поддержки сферы по инициативе Дмитрия Азарова был разработан и в сентябре 2021 года принят региональный закон о развитии креативных индустрий в Самарской области.

"Это дополнительные преференции для развития креативного кластера, который в том числе дает жителям региона возможности для того, чтобы самореализовываться, делать счастливыми себя и других. Поэтому мы продолжим развивать сферу креативных индустрий, уделять этому самое большое внимание", - сказал Дмитрий Азаров.

Гендиректор президентского фонда культурных инициатив отметил, что многие проекты, которые помогает реализовывать конкурс, направлены как раз на то, чтобы люди могли жить, работать и заниматься творчеством в родном городе.

"Уверен, что все самарские победители конкурса реализуют свои инициативы, добьются предполагаемого эффекта и по итогам войдут в ТОП-100 лучших культурных практик", - отметил Роман Карманов.