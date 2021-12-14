Самарская область вошла в четверку лучших в конкурсе креативных пространств

Самарская область прошла в следующий этап Лаборатории по созданию креативных пространств (Rurban Creative Lab).

С помощью общественного голосования регион набрал достаточное количество пунктов, чтобы войти в четверку победителей. Это означает, что до апреля 2022 г. в Самаре состоится выездная неделя RCL с участием федеральных и региональных экспертов АСИ.

На голосовании Самарская область получила 5455 голосов — 16,65%, немного уступив Удмуртской республике (5478 голосов — 16,72%). Второе место заняла Тюменская область (6257 голосов — 19,1%). Первое место получила Свердловская область (7099 голосов — 21,67%). За чертой победы остались Ульяновская, Новгородская, Иркутская, Рязанская, Новосибирская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Напомним, Самарская область участвует в Rurban Creative Lab с тремя проектами: креативный кластер этнографии и ремесла в с. Екатериновка; креативный производственный кластер, кино, новые медиа, Технопарк "Современник" в Тольятти; Центр прототипирования ремесла, искусства и дизайна "Самарские мануфактуры" в Самаре. Ознакомиться с проектами можно здесь.