Самарский регион борется за победу в общественном голосовании Rurban Creative Lab

Войдет ли Самара в топ-4 лидерской гонки Лаборатории по созданию креативных пространств (Rurban Creative Lab) зависит от общественного голосования на сайте проекта. Победа позволит принять выездную неделю RCL, в рамках которой пройдет серия мероприятий с участием федеральных и региональных экспертов АСИ.
Самара уже попала в десятку регионов с самыми перспективными проектами развития креативной экономики. Среди проектов, представленных на конкурс, — креативный кластер этнографии и ремесла в селе Екатериновке, креативный производственный кластер, кино, новые медиа, "Технопарк "Современник" в Тольятти, Центр прототипирования ремесла искусства и дизайна "Самарские мануфактуры" в Самаре.
По данным, представленным в проекте региона для RCL, в Самарской области сейчас объем площадей под креативные кластеры превышает более 30 тыс кв м. Среди лидеров: Технопарк "Современник" (Тольятти), "Волжский центр купечества" (Екатериновка), "Самарские мануфактуры" (Самара), "Кинохроники" (Самара), "8 студий" (Самара), "Артист" (Самара), "Дом77" (Самара). Тольяттинский кластер занимает 22 тыс кв метров.
Среди регионов финалистов проекта — Ульяновская, Новгородская, Свердловская, Тюменская, Иркутская, Рязанская, Новосибирская области, а также Удмуртская республика и Ханты-Мансийский автономный округ. Презентации всех проектов можно посмотреть на сайте.
Для того, чтобы проголосовать за Самарскую область необходимо пройти на страницу сайта проекта. После регистрации, где потребуется ваше имя и адрес электронной почты, а затем авторизации, можно будет отдать свой голос.
На момент написания новости Самара занимала шестую строчку рейтинга.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!