Самарский регион борется за победу в общественном голосовании Rurban Creative Lab

Войдет ли Самара в топ-4 лидерской гонки Лаборатории по созданию креативных пространств (Rurban Creative Lab) зависит от общественного голосования на сайте проекта. Победа позволит принять выездную неделю RCL, в рамках которой пройдет серия мероприятий с участием федеральных и региональных экспертов АСИ.

Самара уже попала в десятку регионов с самыми перспективными проектами развития креативной экономики. Среди проектов, представленных на конкурс, — креативный кластер этнографии и ремесла в селе Екатериновке, креативный производственный кластер, кино, новые медиа, "Технопарк "Современник" в Тольятти, Центр прототипирования ремесла искусства и дизайна "Самарские мануфактуры" в Самаре.

По данным, представленным в проекте региона для RCL, в Самарской области сейчас объем площадей под креативные кластеры превышает более 30 тыс кв м. Среди лидеров: Технопарк "Современник" (Тольятти), "Волжский центр купечества" (Екатериновка), "Самарские мануфактуры" (Самара), "Кинохроники" (Самара), "8 студий" (Самара), "Артист" (Самара), "Дом77" (Самара). Тольяттинский кластер занимает 22 тыс кв метров.

Среди регионов финалистов проекта — Ульяновская, Новгородская, Свердловская, Тюменская, Иркутская, Рязанская, Новосибирская области, а также Удмуртская республика и Ханты-Мансийский автономный округ. Презентации всех проектов можно посмотреть на сайте.

Для того, чтобы проголосовать за Самарскую область необходимо пройти на страницу сайта проекта. После регистрации, где потребуется ваше имя и адрес электронной почты, а затем авторизации, можно будет отдать свой голос.

На момент написания новости Самара занимала шестую строчку рейтинга.