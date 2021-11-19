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Архитектура Культура

За спасение Реального училища в Самаре поборется арт-группа "Реальные действия"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Идея спасти здание Реального училища (ул. Алексея Толстого, 31) от полного разрушения объединила художественное сообщество города в арт-группу "Реальные действия".

Фото: Архив «ВН»

Проект уже запустил сайт на котором уже опубликован первый задокументированный перформанс, историческая справка и заявление арт-объединения.

Первый перформанс "Сны в Реальном. Паломники" обыгрывает тему традиционного поклонения главным сакральным местам и реликвиям. Участники проекта установили палатки в здании училища, растянули транспарант со словом "Реальность", совершили прогулку по зданию. Все это, чтобы подчеркнуть важность здания для истории региона, где 170 лет назад была провозглашена Самарская губерния. 

"Неудивительно, что в год 170-летия провозглашения Самарской губернии устремились к историческому, святому месту патриотически настроенные жители" — сказано в описании перформанса. Авторами первого художественного проекта стали архитекторы Александр и Ольга Филимоновы, больше всего знаменитые в Самаре благодаря своему арт-объекту "Космопупс".

В заявлении арт-группы говорится, что средствами искусства участники проекта будут привлекать внимание к ситуации вокруг уничтожения одного из главных исторических и архитектурных памятников региона, пока ситуация не будет решена и не начнется работа над реконструкцией здания. Организаторы проекта приглашают художников вступать в объединение, чтобы художественными акциями изменить ситуацию.

Напомним, тема реставрации здания Реального училища в Самаре поднималась уже давно, но ни один из шагов по решению проблемы так и не был сделан. Одним из последних решений было провести консервацию здания, которое числится памятником федерального значения. Однако администрация города проигнорировала ситуацию, за что была оштрафована на 200 тыс. рублей. В юбилейный год 170-летия губернии многие общественники привлекали внимание властей к тому факту, что здание, где было провозглашено начало истории региона, находится в плачевном состоянии.

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