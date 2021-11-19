За спасение Реального училища в Самаре поборется арт-группа "Реальные действия"

Идея спасти здание Реального училища (ул. Алексея Толстого, 31) от полного разрушения объединила художественное сообщество города в арт-группу "Реальные действия".
Проект уже запустил сайт на котором уже опубликован первый задокументированный перформанс, историческая справка и заявление арт-объединения.
Первый перформанс "Сны в Реальном. Паломники" обыгрывает тему традиционного поклонения главным сакральным местам и реликвиям. Участники проекта установили палатки в здании училища, растянули транспарант со словом "Реальность", совершили прогулку по зданию. Все это, чтобы подчеркнуть важность здания для истории региона, где 170 лет назад была провозглашена Самарская губерния.
"Неудивительно, что в год 170-летия провозглашения Самарской губернии устремились к историческому, святому месту патриотически настроенные жители" — сказано в описании перформанса. Авторами первого художественного проекта стали архитекторы Александр и Ольга Филимоновы, больше всего знаменитые в Самаре благодаря своему арт-объекту "Космопупс".
В заявлении арт-группы говорится, что средствами искусства участники проекта будут привлекать внимание к ситуации вокруг уничтожения одного из главных исторических и архитектурных памятников региона, пока ситуация не будет решена и не начнется работа над реконструкцией здания. Организаторы проекта приглашают художников вступать в объединение, чтобы художественными акциями изменить ситуацию.
Напомним, тема реставрации здания Реального училища в Самаре поднималась уже давно, но ни один из шагов по решению проблемы так и не был сделан. Одним из последних решений было провести консервацию здания, которое числится памятником федерального значения. Однако администрация города проигнорировала ситуацию, за что была оштрафована на 200 тыс. рублей. В юбилейный год 170-летия губернии многие общественники привлекали внимание властей к тому факту, что здание, где было провозглашено начало истории региона, находится в плачевном состоянии.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((