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Архитектура Культура

Дом самарской мещанки Сафоновой признали объектом культурного наследия

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дом самарской мещанки Сафоновой, который еще называют единственным в Самаре деревянным домом в стиле ампир, возьмут под охрану.

В августе ему грозило уничтожение, что стало поводом для акции "Стоп снос!" и привлекло внимание администрации города. Здание включили в список ценных градоформирующих объектов, на данный момент так и не принятом. Так как здание находилось в аварийном состоянии и не было защищено статусом важного архитектурного объекта, застройщик пытался снести дом. Чтобы не допустить потери исторически значимого здания, активисты устраивали круглосуточное дежурство и выходили с одиночным пикетом "Стоп снос!" История привлекла внимание главы города и стала фактором, требующим создания специальной межведомственной комиссии, производящей адресный обход каждого аварийного здания, подлежащего сносу.

8 декабря 2021 г. был издан приказ "О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия  "Дом самарской мещанки Сафоновой А.П." Самара, ул. Садовая, 228, литера А, в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области". Теперь здание должно стать неприкосновенным для застройщиков. В течение года проведут государственную историко-культурную экспертизу объекта и установят границы его территории. Напомним, градозащитники обращали внимание на то, что соседние дома №№ 226 и 230 также сильно пострадают в случае нанесения урона дому самарской мещанки Сафоновой.

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Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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