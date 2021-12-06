Дом самарской мещанки Сафоновой признали объектом культурного наследия

Дом самарской мещанки Сафоновой, который еще называют единственным в Самаре деревянным домом в стиле ампир, возьмут под охрану.
В августе ему грозило уничтожение, что стало поводом для акции "Стоп снос!" и привлекло внимание администрации города. Здание включили в список ценных градоформирующих объектов, на данный момент так и не принятом. Так как здание находилось в аварийном состоянии и не было защищено статусом важного архитектурного объекта, застройщик пытался снести дом. Чтобы не допустить потери исторически значимого здания, активисты устраивали круглосуточное дежурство и выходили с одиночным пикетом "Стоп снос!" История привлекла внимание главы города и стала фактором, требующим создания специальной межведомственной комиссии, производящей адресный обход каждого аварийного здания, подлежащего сносу.
8 декабря 2021 г. был издан приказ "О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия "Дом самарской мещанки Сафоновой А.П." Самара, ул. Садовая, 228, литера А, в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области". Теперь здание должно стать неприкосновенным для застройщиков. В течение года проведут государственную историко-культурную экспертизу объекта и установят границы его территории. Напомним, градозащитники обращали внимание на то, что соседние дома №№ 226 и 230 также сильно пострадают в случае нанесения урона дому самарской мещанки Сафоновой.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((