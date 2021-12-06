Дом самарской мещанки Сафоновой признали объектом культурного наследия

Дом самарской мещанки Сафоновой, который еще называют единственным в Самаре деревянным домом в стиле ампир, возьмут под охрану.

В августе ему грозило уничтожение, что стало поводом для акции "Стоп снос!" и привлекло внимание администрации города. Здание включили в список ценных градоформирующих объектов, на данный момент так и не принятом. Так как здание находилось в аварийном состоянии и не было защищено статусом важного архитектурного объекта, застройщик пытался снести дом. Чтобы не допустить потери исторически значимого здания, активисты устраивали круглосуточное дежурство и выходили с одиночным пикетом "Стоп снос!" История привлекла внимание главы города и стала фактором, требующим создания специальной межведомственной комиссии, производящей адресный обход каждого аварийного здания, подлежащего сносу.

8 декабря 2021 г. был издан приказ "О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия "Дом самарской мещанки Сафоновой А.П." Самара, ул. Садовая, 228, литера А, в Перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области". Теперь здание должно стать неприкосновенным для застройщиков. В течение года проведут государственную историко-культурную экспертизу объекта и установят границы его территории. Напомним, градозащитники обращали внимание на то, что соседние дома №№ 226 и 230 также сильно пострадают в случае нанесения урона дому самарской мещанки Сафоновой.