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Преступления Происшествия

Замначальника отдела ГИБДД подозревают во взятках за проезд грузовиков

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Появились подробности задержания в Самарской области замначальника отдела ГАИ ОМВД по Волжскому району Дмитрия Ивашкина.

Ранее Самарский областной суд официально сообщил о заключении Ивашкина под стражу по подозрению в вымогательстве взятки.

Как стало известно от источников в правоохранительных органах, Ивашкина обвиняют в получении 300 тыс. руб. от гражданина Рахимова путем вымогательства.

Предполагается, что деньги предназначались за беспрепятственный проезд грузовиков ООО "ТрансСервисНурлат" по территории Волжского района. Согласно открытым данным, компания работает в сфере нефтегазового сервиса.

Уголовное дело возбудили сотрудники Шенталинского межрайонного следственного отдела по п. "б" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происходившего и проверяются данные о возможных других противоправных действиях подозреваемого.

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