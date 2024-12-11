Замначальника отдела ГИБДД подозревают во взятках за проезд грузовиков

Появились подробности задержания в Самарской области замначальника отдела ГАИ ОМВД по Волжскому району Дмитрия Ивашкина.
Ранее Самарский областной суд официально сообщил о заключении Ивашкина под стражу по подозрению в вымогательстве взятки.
Как стало известно от источников в правоохранительных органах, Ивашкина обвиняют в получении 300 тыс. руб. от гражданина Рахимова путем вымогательства.
Предполагается, что деньги предназначались за беспрепятственный проезд грузовиков ООО "ТрансСервисНурлат" по территории Волжского района. Согласно открытым данным, компания работает в сфере нефтегазового сервиса.
Уголовное дело возбудили сотрудники Шенталинского межрайонного следственного отдела по п. "б" и "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происходившего и проверяются данные о возможных других противоправных действиях подозреваемого.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?