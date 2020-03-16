Владелец "Вива Лэнда" построит торгово-развлекательный комплекс в Волгаре

Известный самарский девелопер, владелец ТРК "Вива Лэнд" Владимир Кузьмин планирует построить новый торгово-развлекательный центр по соседству с микрорайоном "Волгарь", пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, ТРЦ "Алабинский" расположится между улицами Народной и Осетинской. Предполагается, что в ТРЦ будут четыре этажа и подземная парковка. По словам Владимира Кузьмина, площадь нового торгово-развлекательного комплекса составит 55 тыс. кв. м. На данный момент разрешение на строительство уже получено, проект проходит экспертизу. Предполагается, что строительные работы начнутся в ближайшие месяцы. "Строить будем очень быстро. Планируем, что работы начнутся уже в июне, а завершатся через два года", — рассказывает Кузьмин.

В строительство предполагается вложить порядка 3 млрд рублей. Отвечать на вопрос об источнике финансирования Кузьмин отказался. "Скажу только, что проблем с деньгами нет. Если говорить о банках, то этот проект готовы финансировать все", — отметил Кузьмин. Относительно наполнения торгово-развлекательного центра он также настроен оптимистично. "С этим также пока никаких проблем нет. Компании (потенциальные арендаторы. — Прим. ред.) проявляют большой интерес к площадке. Но о каких-либо договоренностях пока говорить рано", — рассказал Кузьмин. "Сейчас мы заканчиваем просчитывать ежедневный трафик в ТРЦ. Он зависит от многих параметров: от самого района, проходимости Фрунзенского моста, трафика из Новокуйбышевска. После этого начнем решать вопросы с арендой", — добавил Кузьмин.

"На данный момент в этом районе проживают уже порядка 40 тыс. человек. Но в шаговой доступности нет торговых площадок, где можно было бы купить вещи первой необходимости. Торговый центр сейчас — это не только магазины. На его территории разместятся современный кинотеатр и большой фуд-корт", — говорит Кузьмин.

Как считают в издании, в новом торговом центре будут представлены арендаторы "Вива Лэнда", с которыми у Кузьмина уже налажен контакт, либо организации из "списка ожидания" существующего торгового центра.

На данный момент крупнейшими арендаторами ТРК "Вива Лэнд" являются "Карусель", "Эльдорадо", "Домовой", DNS, "Спортмастер", Gloria Jeans, O`Stin, "Детский мир", кинотеатр и боулинг "Пять звезд" и Alex fitness. Судя по всему, боулинг "Пять звезд" "сядет" и в "Алабинском", равно как и "Карусель".