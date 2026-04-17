Авито Работа: слесари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в строительстве в Самарской области

Эксперты Авито Работы сравнили средние зарплатные предложения в строительной отрасли за I квартал 2025 и 2026 годов и определили наиболее высокооплачиваемые профессии. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в строительстве в Самарской области оказались слесари — в среднем работодатели предлагали им 134 364 рублей в месяц (+59%). Эти специалисты занимаются сборкой, регулировкой и ремонтом строительного оборудования, металлоконструкций и инженерных систем. Как правило, работодатели ищут сотрудников с опытом слесарных работ, умением читать чертежи и знанием технологии обработки металла.

При этом приведенные здесь и далее средние зарплатные предложения рассчитаны для специалистов с опытом работы 1–3 года и представляют собой усредненные зарплатные вилки, заявленные работодателями в описании вакансий. Большинство таких предложений предполагает вахтовый метод работы, а итоговый заработок может отличаться в зависимости от региона, премий и фактического количества отработанных смен.

На втором месте среди высокооплачиваемых профессий в строительстве — бетонщики. Средние предлагаемые зарплаты для них в первой четверти текущего года достигали 124 800 рублей в месяц (+18%). Эти специалисты участвуют в создании бетонных конструкций — от фундамента до несущих элементов зданий. Они собирают металлический каркас из арматуры, который придает прочность будущей бетонной конструкции, и готовят формы для заливки бетона.

Замыкают тройку бригадиры — им в I квартале 2026 года предлагали в среднем 109 018 рублей в месяц (+10%). Эти специалисты руководят строительными бригадами, распределяют задачи, контролируют качество и сроки выполнения работ. Как правило, работодатели ищут сотрудников с опытом руководства, знанием строительных технологий и организаторскими способностями.

В целом по строительной отрасли сохраняется высокая конкуренция за квалифицированные кадры. Так, по стране за год спрос работодателей на сварщиков вырос на 74%, на строителей — на 33%, а на монолитчиков — на 21%. Одновременно увеличивается и интерес соискателей к отдельным позициям в отрасли: число откликов на вакансии строителей выросло на 31%, бурильщиков — на 19%, монтажников — на 16%.

"Строительная отрасль остается одной из ключевых точек роста спроса на рабочие кадры. Работодатели готовы существенно увеличивать зарплатные предложения, чтобы привлечь и удержать специалистов с прикладными навыками — особенно в сегментах, связанных с инфраструктурным и промышленным строительством. В целом за год средние предлагаемые зарплаты для группы строительных и ремонтных профессий выросли на 18% и достигли 127 097 руб/мес. При этом мы видим, что параллельно растет интерес соискателей к ряду строительных профессий, однако в отдельных сегментах потребность в квалифицированных специалистах по-прежнему остается высокой", — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.