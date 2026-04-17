Самарская область приняла региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В пятницу, 17 апреля, в Самарской области на 12 площадках прошли мероприятия регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Ярмарка трудоустройства проводится в четвертый раз, и второй год - в рамках национального проекта "Кадры", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Площадки ярмарки работали во всех городах и в Красноярском районе. Главная из них развернулась в торговом комплексе "Гуд`ОК" в Самаре.

"Более 60 предприятий на этой площадке сегодня представили около 13 тыс. вакансий, - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Здесь все желающие найти работу смогут познакомиться с предприятиями, сразу же пройти собеседование. Много интересных локаций, выступлений. Отдельная площадка была определена для работы с участниками специальной военной операции и членами их семей".

Для посетителей прошли мастер-классы, конкурсы и консультации по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом. Студенты и школьники активно участвовали в мероприятиях.

"Узнала о ярмарке трудоустройства от преподавателей в вузе, - рассказала студентка Карина Максутова. - Хочу посмотреть, что предлагается по моему направлению, наметить для себя пути профессионального развития".

В TK "Гудок" была представлена интерактивная зона "Узнай себя в профессии с помощью искусственного интеллекта", которая помогла представить себя в различных профессиях.

Посетителям также рассказали о возможностях переобучения. Своим опытом поделился победитель регионального этапа и призер федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт", начальник караула пожарно-спасательной части №137 пожарно-спасательного отряда №49 филиала ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" Алексей Шикида. Он прошел переобучение при помощи Кадрового центра "Работа России" и уже в новой профессии добился успеха в профессиональном конкурсе.

Ярмарка трудоустройства с каждым годом становится все более популярной и у работодателей. Для них это возможность заявить о себе на широкую аудиторию.

"Мы не первый год участвуем в Ярмарке трудоустройства, - прокомментировала Ксения Кулик, начальник отдела по работе с персоналом АО "Самарский завод электромонтажных изделий". - Стараемся ярко представить свое предприятие, рассказать об условиях работы. И результаты есть, мы находим себе специалистов, причем не всегда напрямую, иногда посетители берут информацию для своих родных и знакомых. И аудитория получается гораздо шире, не только те, кто посетил площадку лично".

Площадку ярмарки организовали также на ООО "ГК Волгаэнергопром", здесь прошли экскурсии для студентов, где ребят знакомили с перспективными профессиями.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства традиционно пройдет в июне. Следите за анонсами на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

