16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пятую очередь самарской набережной спроектирует группа компаний "ЕКС" Самарские бизнесмены планируют крупный проект жилой застройки в Новокуйбышевске Высотку в районе Постникова оврага планирует построить Олег Вахрамов Строительство станции метро "Театральная" ожидает новый этап Проблемный недострой на Вилоновской/Буянова в Самаре подпал под защитную зону

Строительство Строительство и недвижимость

Пятую очередь самарской набережной спроектирует группа компаний "ЕКС"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 285
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент градостроительства определился с подрядчиком, который выполнит проектные и изыскательские работы по строительству V очереди набережной Волги в границах ул. Вилоновской и II очереди набережной (участок бассейна ЦСК ВВС включительно).

На торги заявились два участника. Победило ярославское АО "Группа компаний "ЕКС", предложив услуги за 155 млн рублей при начальной цене контракта в 168,65 млн рублей.

Ориентировочная площадь земельного участка под набережную - около 55 тыс. кв. метров, в том числе береговая полоса - 30 тыс. кв метров, эспланада - 11 тыс. кв. метров, рекреации, примыкающие к набережной, - 14,6 тыс. кв. метров.

Напомним, это уже вторые торги по объекту. В сентябре лот был разыгран, определился победитель (ООО "Волгатрансстрой-Проект"), предложивший услуги за 131,5 млн рублей, однако позже контракт с ним был разорван.

Подрядчику необходимо в течение 11 месяцев разработать проект, включающий три этапа строительства. Первый этап - пешеходная эспланада для соединения старой и новой набережных, в состав которой должны войти организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны и подъемы на верхний уровень набережной на территорию пивзавода и ГРЭС. Второй этап включает создание системы ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги, включая амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.

Кроме того, потребуется разработка плана благоустройства с ведомостью малых архитектурных форм, системой освещения, а также эскиз ограждения территории ГРЭС и т.п.

В документации также прописаны сроки строительства объекта (с 2023 по 2025 годы) и ориентировочная стоимость. Она составит 3,84 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1