Пятую очередь самарской набережной спроектирует группа компаний "ЕКС"

Департамент градостроительства определился с подрядчиком, который выполнит проектные и изыскательские работы по строительству V очереди набережной Волги в границах ул. Вилоновской и II очереди набережной (участок бассейна ЦСК ВВС включительно).

На торги заявились два участника. Победило ярославское АО "Группа компаний "ЕКС", предложив услуги за 155 млн рублей при начальной цене контракта в 168,65 млн рублей.

Ориентировочная площадь земельного участка под набережную - около 55 тыс. кв. метров, в том числе береговая полоса - 30 тыс. кв метров, эспланада - 11 тыс. кв. метров, рекреации, примыкающие к набережной, - 14,6 тыс. кв. метров.

Напомним, это уже вторые торги по объекту. В сентябре лот был разыгран, определился победитель (ООО "Волгатрансстрой-Проект"), предложивший услуги за 131,5 млн рублей, однако позже контракт с ним был разорван.

Подрядчику необходимо в течение 11 месяцев разработать проект, включающий три этапа строительства. Первый этап - пешеходная эспланада для соединения старой и новой набережных, в состав которой должны войти организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны и подъемы на верхний уровень набережной на территорию пивзавода и ГРЭС. Второй этап включает создание системы ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги, включая амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.

Кроме того, потребуется разработка плана благоустройства с ведомостью малых архитектурных форм, системой освещения, а также эскиз ограждения территории ГРЭС и т.п.

В документации также прописаны сроки строительства объекта (с 2023 по 2025 годы) и ориентировочная стоимость. Она составит 3,84 млрд рублей.