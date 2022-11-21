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В Самаре объявили повторные торги на проектирование V очереди набережной В пос. Управленческий планируют реконструировать ливневку и построить очистные сооружения "Рубину" дадут площадки под новое здание администрации Кировского района и ТЦ ГК "Берег" планирует занять береговую линию под застройку нового ЖК На строительство кампуса около "Самара Арены" до 2025 г. заложили более 9 млрд рублей

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре объявили повторные торги на проектирование V очереди набережной

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары подыскивает подрядчика, который выполнит проектные и изыскательские работы по строительству V очереди набережной Волги в границах ул. Вилоновской и II очереди набережной (участок бассейна ЦСК ВВС включительно).

Начальная цена контракта составляет 168,65 млн рублей. Ориентировочная площадь земельного участка под набережную — около 55 тыс. кв. метров, в том числе, береговая полоса — 30 тыс. кв метров, эспланада 11 тыс кв метров, рекреации, примыкающие к набережной, — 14,6 тыс. кв метров.

Победитель торгов определится после 12 декабря. Проектные работы он должен выполнить в течение 11 месяцев с учетом получения положительного заключения госэкспертизы.

Подрядчику необходимо разработать проект, включающий три этапа строительства. Первый этап — пешеходная эспланада для соединения Старой и Новой набережных, в состав которой должны войти организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны и подъемы на верхний уровень набережной на территорию Пивзавода и ГРЭС. Второй этап включает создание системы ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги, включая амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.

Кроме того, потребуется разработка плана благоустройства с ведомостью малых архитектурных форм, системой освещения, а также эскиз ограждения территории ГРЭС и т. п.

В документации также прописаны отмечены сроки строительства объекта (с 2023 по 2025 годы) и ориентировочная стоимость. Она составит 3,84 млрд рублей.

В начале сентября 2022 г. в Самаре уже проходили торги на проектирование Пятой очереди набережной. Было подано две заявки, по итогам определился победитель — ООО "Волгатрансстрой-проект", предложивший услуги за 131,5 млн рублей. Однако контракт с ним был расторгнут.

Напомним, итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волги в Самаре были подведены в конце ноября прошлого года. В ходе голосования первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской "ОККО".

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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