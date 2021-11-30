В Самаре подвели итоги конкурса на создание проекта Пятой очереди набережной

Итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волга в Самаре подведены 26 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.
В ходе голосования первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской "ОККО". Проектная группа представлена Олегом Казаковым, Клавдией Фроловичевой, Надеждой Ухаткиной, Павлом Романовым, Владиславом Плотниковым.
Всего в адрес оргкомитета было направлено 30 работ. С 22 по 25 ноября эксперты и члены жюри конкурса детально познакомились со всеми конкурсными проектами. В состав конкурсной комиссии вошли известные российские архитекторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры (МААМ), а также представители городской администрации Самары и правительства Самарской области.
Впереди народное голосование, после которого эксперты приступят к проектированию и составлению технического задания. Приступить к реализации этого масштабного проекта планируется в 2023 году.
Напомним, идея соединить "старую" и "новую" набережные Самары, создав новое архитектурное пространство, прозвучала в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поручил правительству провести открытый конкурс проектных решений.
С 12 сентября по 20 ноября архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры и авторские коллективы из разных городов России работали над концепциями нового пространства. Свои проекты представили 30 архитектурных бюро.
Планируется благоустроить территорию, добавив прогулочную зону, места досуга и отдыха, рекреации и другие интересные для горожан объекты. Объединение двух частей набережной повысит туристическую привлекательность города.
В выборе проектов-призеров учитывались функционально-планировочное решения: существующий рельеф и гидрогеологические условия территории, примыкание территории к береговой полосе Волги, инженерное и транспортное обслуживание территории и сооружений, сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости, соответствие архитектурно-планировочных решений требованиям в части организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
Узнать имена победителей, ознакомиться с проектами и оставить свой голос за понравившуюся работу можно на сайте конкурса http://samaracontest.tilda.ws/, а также на выставке в Доме архитектора, которая работает с 30 ноября 2021 года с 11:00 до 17:00 в будние дни.
В связи в эпидемиологической ситуацией посещение выставки возможно по предварительному согласованию по телефону +7 (977) 071-17-04. Возможна запись на посещение выставки в вечернее время (17:00-19:00) и в выходные дни.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается