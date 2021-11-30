В Самаре подвели итоги конкурса на создание проекта Пятой очереди набережной

Итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волга в Самаре подведены 26 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе голосования первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской "ОККО". Проектная группа представлена Олегом Казаковым, Клавдией Фроловичевой, Надеждой Ухаткиной, Павлом Романовым, Владиславом Плотниковым.

Всего в адрес оргкомитета было направлено 30 работ. С 22 по 25 ноября эксперты и члены жюри конкурса детально познакомились со всеми конкурсными проектами. В состав конкурсной комиссии вошли известные российские архитекторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры (МААМ), а также представители городской администрации Самары и правительства Самарской области.

Впереди народное голосование, после которого эксперты приступят к проектированию и составлению технического задания. Приступить к реализации этого масштабного проекта планируется в 2023 году.

Напомним, идея соединить "старую" и "новую" набережные Самары, создав новое архитектурное пространство, прозвучала в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поручил правительству провести открытый конкурс проектных решений.



С 12 сентября по 20 ноября архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры и авторские коллективы из разных городов России работали над концепциями нового пространства. Свои проекты представили 30 архитектурных бюро.

Планируется благоустроить территорию, добавив прогулочную зону, места досуга и отдыха, рекреации и другие интересные для горожан объекты. Объединение двух частей набережной повысит туристическую привлекательность города.

В выборе проектов-призеров учитывались функционально-планировочное решения: существующий рельеф и гидрогеологические условия территории, примыкание территории к береговой полосе Волги, инженерное и транспортное обслуживание территории и сооружений, сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости, соответствие архитектурно-планировочных решений требованиям в части организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Узнать имена победителей, ознакомиться с проектами и оставить свой голос за понравившуюся работу можно на сайте конкурса http://samaracontest.tilda.ws/, а также на выставке в Доме архитектора, которая работает с 30 ноября 2021 года с 11:00 до 17:00 в будние дни.

В связи в эпидемиологической ситуацией посещение выставки возможно по предварительному согласованию по телефону +7 (977) 071-17-04. Возможна запись на посещение выставки в вечернее время (17:00-19:00) и в выходные дни.