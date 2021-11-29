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ЖКХ и благоустройство Общество

Виктор Кудряшов: Лучший проект пятой очереди Самарской набережной выберут люди

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 ноября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной посетил конкурс проектов по созданию проекта пятой очереди набережной Волги.

Напомним, идея соединить "старую" и "новую" набережные Самары, создав новое архитектурное пространство, прозвучала в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поручил правительству провести открытый конкурс проектных решений.

С 12 сентября по 20 ноября архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры и авторские коллективы из разных городов России работали над концепциями нового пространства. Свои проекты представили 30 архитектурных бюро.

С 20 по 29 ноября работы обсуждало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные российские архитекторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры, а также представители правительства Самарской области и городской администрации. Но последнее слово — за жителями города.

"У вас великолепная набережная, но идеи проектов, которые представлены на выставке сегодня, сделают проектируемое пространство поистине уникальным. Архитектурные решения продуманы очень тщательно, и я отобрал 5-7 работ, которые производят наиболее яркое впечатление. Критериями окончательного выбора концепции пятой очереди набережной станут реализуемость, оригинальность архитектурного решения, а решающую роль сыграет мнение людей, для которых и строится новая набережная", — подчеркнул глава областного правительства.

"Конечно, мне хочется ее видеть благоустроенной, зеленой, функциональной. Чтобы это была не просто прогулочная зона — мне бы очень хотелось, чтобы она была наполнена своими смыслами, как у нас и принято на набережных", — поделилась своим видением развития набережной глава Самары Елена Лапушкина.

Завершающим этапом выбора проекта станет народное голосование. Увидеть работы и проголосовать за понравившийся проект пятой очереди набережной можно будет на выставке в "Доме архитектора" и онлайн. О старте голосования будет объявлено дополнительно.

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