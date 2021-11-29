Виктор Кудряшов: Лучший проект пятой очереди Самарской набережной выберут люди

В понедельник, 29 ноября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной посетил конкурс проектов по созданию проекта пятой очереди набережной Волги.
Напомним, идея соединить "старую" и "новую" набережные Самары, создав новое архитектурное пространство, прозвучала в послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поручил правительству провести открытый конкурс проектных решений.
С 12 сентября по 20 ноября архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры и авторские коллективы из разных городов России работали над концепциями нового пространства. Свои проекты представили 30 архитектурных бюро.
С 20 по 29 ноября работы обсуждало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные российские архитекторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры, а также представители правительства Самарской области и городской администрации. Но последнее слово — за жителями города.
"У вас великолепная набережная, но идеи проектов, которые представлены на выставке сегодня, сделают проектируемое пространство поистине уникальным. Архитектурные решения продуманы очень тщательно, и я отобрал 5-7 работ, которые производят наиболее яркое впечатление. Критериями окончательного выбора концепции пятой очереди набережной станут реализуемость, оригинальность архитектурного решения, а решающую роль сыграет мнение людей, для которых и строится новая набережная", — подчеркнул глава областного правительства.
"Конечно, мне хочется ее видеть благоустроенной, зеленой, функциональной. Чтобы это была не просто прогулочная зона — мне бы очень хотелось, чтобы она была наполнена своими смыслами, как у нас и принято на набережных", — поделилась своим видением развития набережной глава Самары Елена Лапушкина.
Завершающим этапом выбора проекта станет народное голосование. Увидеть работы и проголосовать за понравившийся проект пятой очереди набережной можно будет на выставке в "Доме архитектора" и онлайн. О старте голосования будет объявлено дополнительно.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается