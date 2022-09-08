В Самаре спроектируют пятую очередь набережной за 168 млн рублей

В Самаре начали поиск подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства пятой очереди волжской набережной. Информация размещена на сайте госзакупок в среду, 7 сентября.

Общая стоимость работ составит 168,6 млн рублей. Заказчиком выступает департамент градостроительства Самары, завершить этап подачи заявок планируется 23 сентября.

Согласно документам, на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство V очереди набережной реки Волги в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной" подрядчику отведено 14 месяцев, строительство самого объекта запланировано на 2023–2025 годы.

Строительство будет осуществляться в береговой полосе реки Волги, между улицей Вилоновской и участком бассейна ЦСК ВВС. Общая площадь земельного участка под набережную — около 55 тыс. кв. м, она включает в себя береговую полосу (30 тыс кв. м), эспланаду (11 тыс. кв. м) и рекреации, примыкающие к набережной, 14,6 тыс. кв. метров.

Первый этап строительства — пешеходная эспланада на отметке 35 м для соединения "старой" и "новой" набережных, в состав которой должны войти организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны (30,2-33 м) и подъемы на верхний уровень набережной на территорию Пивзавода и ГРЭС (38 м).

Второй этап строительства включает создание системы ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги на отметке 30,2-35,8 м, включая амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.

Подрядчик должен будет представить не менее трех вариантов проекта с учетом третьего этапа строительства, который будет разрабатываться в рамках отдельного контракта. В него войдут несколько объектов: музейная зона на территории Пивзавода рядом с особняком Фон Вакано, пивной хаб "Дно" на Ульяновском спуске с подключением ресторана "Белуга", культурно-развлекательный парк (событийная площадь) "Тепло+", расположенный между бассейном ЦСК ВВС и застройкой ГРЭС (на отметке выше 37,1 м).

В документе указана предполагаемая предельная стоимость строительства объекта — 3,84 млрд рублей.

Новая набережная будет состоять из нескольких функциональных зон: эспланада — пешеходный бульвар с выделенной полосой движения велосипедистов, роллеров и скейтбордистов, несколько уровней террас для отдыха и амфитеатр с видовыми площадками на территории ГРЭС за бассейном ЦСК ВВС.

Напомним, что итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волги в Самаре были подведены в конце ноября прошлого года.

Свои проекты на суд жюри представили 30 архитектурных бюро: архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры и авторские коллективы из разных городов России работали над концепциями нового пространства. Завершающим этапом выбора проекта стало народное голосование.