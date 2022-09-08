В Самаре спроектируют пятую очередь набережной за 168 млн рублей

В Самаре начали поиск подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства пятой очереди волжской набережной. Информация размещена на сайте госзакупок в среду, 7 сентября.
Общая стоимость работ составит 168,6 млн рублей. Заказчиком выступает департамент градостроительства Самары, завершить этап подачи заявок планируется 23 сентября.
Согласно документам, на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство V очереди набережной реки Волги в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной" подрядчику отведено 14 месяцев, строительство самого объекта запланировано на 2023–2025 годы.
Строительство будет осуществляться в береговой полосе реки Волги, между улицей Вилоновской и участком бассейна ЦСК ВВС. Общая площадь земельного участка под набережную — около 55 тыс. кв. м, она включает в себя береговую полосу (30 тыс кв. м), эспланаду (11 тыс. кв. м) и рекреации, примыкающие к набережной, 14,6 тыс. кв. метров.
Первый этап строительства — пешеходная эспланада на отметке 35 м для соединения "старой" и "новой" набережных, в состав которой должны войти организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны (30,2-33 м) и подъемы на верхний уровень набережной на территорию Пивзавода и ГРЭС (38 м).
Второй этап строительства включает создание системы ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги на отметке 30,2-35,8 м, включая амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.
Подрядчик должен будет представить не менее трех вариантов проекта с учетом третьего этапа строительства, который будет разрабатываться в рамках отдельного контракта. В него войдут несколько объектов: музейная зона на территории Пивзавода рядом с особняком Фон Вакано, пивной хаб "Дно" на Ульяновском спуске с подключением ресторана "Белуга", культурно-развлекательный парк (событийная площадь) "Тепло+", расположенный между бассейном ЦСК ВВС и застройкой ГРЭС (на отметке выше 37,1 м).
В документе указана предполагаемая предельная стоимость строительства объекта — 3,84 млрд рублей.
Новая набережная будет состоять из нескольких функциональных зон: эспланада — пешеходный бульвар с выделенной полосой движения велосипедистов, роллеров и скейтбордистов, несколько уровней террас для отдыха и амфитеатр с видовыми площадками на территории ГРЭС за бассейном ЦСК ВВС.
Напомним, что итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волги в Самаре были подведены в конце ноября прошлого года.
Свои проекты на суд жюри представили 30 архитектурных бюро: архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры и авторские коллективы из разных городов России работали над концепциями нового пространства. Завершающим этапом выбора проекта стало народное голосование.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.