Перед судом предстал еще один возможный член группировки "Неверовские"

В Самарской области суд начал рассматривать уголовное дело мужчины по фамилии Меренков. Его обвиняют в организации или участии в преступном сообществе, разбое, покушении на убийство человека и бандитизме.

Уголовное дело находилось в производстве следователя Следственного комитета России. А судебный процесс проходит в закрытом режиме - без журналистов.

Известно, что правоохранители считают Меренкова возможным представителем ОПС "Неверовские". Напомним, эту группировку связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 1990-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Основал группу Сергей Неверов. Члены преступного сообщества были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.

Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассмотрение уголовного дела еще одной предполагаемой подгруппы "Неверовских": Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательстве, разбое, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении числился эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от 10 до 20 лет лишения свободы.

Еще одной подгруппой "Неверовских" считали группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010-2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. требовали деньги за "общее покровительство" у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы. Сам Сергей Неверов, предположительно, мог скрыться на Украине.

Интересно, что в 2015 г. мужчина, чьи инициалы полностью совпадают с инициалами ныне подсудимого Меренкова, пытался отсудить 1 млн руб. у Минфина РФ за незаконное уголовное преследование по делу об убийстве и покушении на убийство, а также незаконное хранение оружия. Как указано в материалах суда, у Меренкова проводили обыски, его самого задерживали.

"В августе 2014 г. он получил письмо из СУ СК по Приволжскому федеральному округу с постановлением о прекращении в отношении него уголовного преследования. Таким образом, незаконное уголовное преследование в его отношении продлились девять месяцев (275 дней). Также он понес дополнительные расходы на оплату юридической помощи, оказываемой адвокатом в размере 20 тыс. рублей. При этом истец на протяжении длительного времени, с момента задержания и по настоящий период, испытывает огромные физические и нравственные страдания", - указана позиция Меренкова в материалах суда. В пользу Меренкова тогда взыскали 62 тыс. рублей.