16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Перед судом предстал еще один возможный член группировки "Неверовские" Экс-командир роты ДПС из Самары получил восемь с половиной лет колонии за взятку и мошенничество Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный Задержанного ФСБ чиновника отправили под суд в Самаре за мошенничество в сфере медицины Новое рассмотрение дела о таунхаусах на оз. Паршино затягивается из-за неявки свидетелей

Суды Происшествия

Перед судом предстал еще один возможный член группировки "Неверовские"

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области суд начал рассматривать уголовное дело мужчины по фамилии Меренков. Его обвиняют в организации или участии в преступном сообществе, разбое, покушении на убийство человека и бандитизме.

Уголовное дело находилось в производстве следователя Следственного комитета России. А судебный процесс проходит в закрытом режиме - без журналистов.

Известно, что правоохранители считают Меренкова возможным представителем ОПС "Неверовские". Напомним, эту группировку связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 1990-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Основал группу Сергей Неверов. Члены преступного сообщества были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника ГК "ЭкоВоз" Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.

Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассмотрение уголовного дела еще одной предполагаемой подгруппы "Неверовских": Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательстве, разбое, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении числился эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от 10 до 20 лет лишения свободы.

Еще одной подгруппой "Неверовских" считали группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010-2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. требовали деньги за "общее покровительство" у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы. Сам Сергей Неверов, предположительно, мог скрыться на Украине.

Интересно, что в 2015 г. мужчина, чьи инициалы полностью совпадают с инициалами ныне подсудимого Меренкова, пытался отсудить 1 млн руб. у Минфина РФ за незаконное уголовное преследование по делу об убийстве и покушении на убийство, а также незаконное хранение оружия. Как указано в материалах суда, у Меренкова проводили обыски, его самого задерживали.

"В августе 2014 г. он получил письмо из СУ СК по Приволжскому федеральному округу с постановлением о прекращении в отношении него уголовного преследования. Таким образом, незаконное уголовное преследование в его отношении продлились девять месяцев (275 дней). Также он понес дополнительные расходы на оплату юридической помощи, оказываемой адвокатом в размере 20 тыс. рублей. При этом истец на протяжении длительного времени, с момента задержания и по настоящий период, испытывает огромные физические и нравственные страдания", - указана позиция Меренкова в материалах суда. В пользу Меренкова тогда взыскали 62 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:19 Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Странные дела творятся в Самаре...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:15 В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:11 Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

Еще проще. Мошенничество...

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2