По делу о покушении на тольяттинца Владимира Сафронова вынесли более строгий приговор

Самарский областной суд вынес новый приговор по уголовному делу о покушении на тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова и других преступлениях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминали в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли мужчине жизнь.
Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку. В машине были два обгоревших пистолета с глушителями.
В начале апреля 2017 г. задержали Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника. По версии следствия, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство предпринимателя. К 2016 г. большинство из участников банды привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ. Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину. В тот же период участники ОПГ вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая заразить ее и родственников ВИЧ-инфекцией.
В сентябре 2016 г. лидер банды решил убить бывшего сообщника. Для этого подельники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер ОПГ в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого подозреваемых задержали.
Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве; Роману Гореславцу - в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство; а Вадиму Жесткову - в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. О судьбе четвертого задержанного официально не сообщалось.
Уголовное дело впервые поступило в областной суд в декабре 2018 года. 9 апреля 2019 г. судья вернул его в прокуратуру.
Во второй раз дело попало в Самарский областной суд 19 августа 2020 года. Прежнее обвинение Жесткова пополнили статьи о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и об участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Гафарову дополнительно предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). А обвинение Гореславца пополнили статьи о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Кроме того, число обвиняемых пополнил четвертый фигурант - Алексей Стоволосов, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
13 апреля 2021 г. огласили приговор. Вадима Жесткова оправдали по статьям об участии в ОПС и незаконном обороте оружия и приговорили к 15 годам лишения свободы и ограничению свободы после освобождения на год и два месяца. Романа Гореславца суд оправдал по статьям об участии в ОПС, бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и назначил ему девять лет заключения. Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов были оправданы по статьям об участии в ОПС, бандитизме и повреждении чужого имущества. Каждому из них назначили по восемь лет заключения.
7 сентября жалобы на этот приговор рассмотрел Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде и отменил приговор Самарского облсуда, а также определение облсуда от 13 апреля, которым Жесткова освободили от наказания по приговору Автозаводского районного суда от 30 апреля 2004 г. и сняли с него судимость.
Уголовное дело Жесткова, Гореславца, Гафарова и Стоволосова направили на новое разбирательство в Самарский облсуд, куда оно поступило 22 сентября 2021 года и было передано судье Елене Грибовой. 4 октября она приняла решение о начале судебного процесса, который продолжался несколько месяцев и 31 августа 2022 года закончился обвинительным приговором.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, все подсудимые были признаны виновными в причастности к ОПС (ст. 210 УК РФ) и в бандитизме (ст. 209 УК РФ). Кроме того Вадима Жесткова суд признал виновным в убийстве, в покушении на убийство, в причастности к одному эпизоду незаконного оборота оружия, в разбое и двух вымогательствах и приговорил его по совокупности преступлений к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы. Вадим Жестков был оправдан в связи с непричастностью к одному эпизоду незаконного оборота оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).
Роман Гореславец кроме причастности к ОПС и бандитизму был признан виновным в преступлении предусмотренном ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), и двух вымогательствах. По совокупности преступлений суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и один год ограничения свободы. Суд признал Романа Гореславца невиновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в причастности к незаконному обороту оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и оправдал его по этим статьям.
Руслана Гафарова, кроме причастности к ОПС и бандитизму, суд признал виновным еще в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и приговорил его по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к одному году ограничения свободы. Суд освободил Гафарова от ответственности по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") в связи с непричастностью.
Алексей Стоволосов, кроме причастности к ОПС и бандитизму, был признан виновным в вымогательстве и приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Суд признал Стоволосова непричастным к умышленному уничтожению или повреждению имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и оправдал его по этой статье.
Приговор в силу не вступил. Он был обжалован адвокатами, подсудимыми и представителем гособвинения.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.