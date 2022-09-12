По делу о покушении на тольяттинца Владимира Сафронова вынесли более строгий приговор

Самарский областной суд вынес новый приговор по уголовному делу о покушении на тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова и других преступлениях. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминали в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли мужчине жизнь.

Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку. В машине были два обгоревших пистолета с глушителями.

В начале апреля 2017 г. задержали Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника. По версии следствия, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство предпринимателя. К 2016 г. большинство из участников банды привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ. Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину. В тот же период участники ОПГ вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая заразить ее и родственников ВИЧ-инфекцией.

В сентябре 2016 г. лидер банды решил убить бывшего сообщника. Для этого подельники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер ОПГ в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого подозреваемых задержали.

Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве; Роману Гореславцу - в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство; а Вадиму Жесткову - в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. О судьбе четвертого задержанного официально не сообщалось.

Уголовное дело впервые поступило в областной суд в декабре 2018 года. 9 апреля 2019 г. судья вернул его в прокуратуру.

Во второй раз дело попало в Самарский областной суд 19 августа 2020 года. Прежнее обвинение Жесткова пополнили статьи о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и об участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Гафарову дополнительно предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). А обвинение Гореславца пополнили статьи о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Кроме того, число обвиняемых пополнил четвертый фигурант - Алексей Стоволосов, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

13 апреля 2021 г. огласили приговор. Вадима Жесткова оправдали по статьям об участии в ОПС и незаконном обороте оружия и приговорили к 15 годам лишения свободы и ограничению свободы после освобождения на год и два месяца. Романа Гореславца суд оправдал по статьям об участии в ОПС, бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и назначил ему девять лет заключения. Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов были оправданы по статьям об участии в ОПС, бандитизме и повреждении чужого имущества. Каждому из них назначили по восемь лет заключения.

7 сентября жалобы на этот приговор рассмотрел Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде и отменил приговор Самарского облсуда, а также определение облсуда от 13 апреля, которым Жесткова освободили от наказания по приговору Автозаводского районного суда от 30 апреля 2004 г. и сняли с него судимость.

Уголовное дело Жесткова, Гореславца, Гафарова и Стоволосова направили на новое разбирательство в Самарский облсуд, куда оно поступило 22 сентября 2021 года и было передано судье Елене Грибовой. 4 октября она приняла решение о начале судебного процесса, который продолжался несколько месяцев и 31 августа 2022 года закончился обвинительным приговором.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, все подсудимые были признаны виновными в причастности к ОПС (ст. 210 УК РФ) и в бандитизме (ст. 209 УК РФ). Кроме того Вадима Жесткова суд признал виновным в убийстве, в покушении на убийство, в причастности к одному эпизоду незаконного оборота оружия, в разбое и двух вымогательствах и приговорил его по совокупности преступлений к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы. Вадим Жестков был оправдан в связи с непричастностью к одному эпизоду незаконного оборота оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Роман Гореславец кроме причастности к ОПС и бандитизму был признан виновным в преступлении предусмотренном ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), и двух вымогательствах. По совокупности преступлений суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и один год ограничения свободы. Суд признал Романа Гореславца невиновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в причастности к незаконному обороту оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и оправдал его по этим статьям.

Руслана Гафарова, кроме причастности к ОПС и бандитизму, суд признал виновным еще в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и приговорил его по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к одному году ограничения свободы. Суд освободил Гафарова от ответственности по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") в связи с непричастностью.

Алексей Стоволосов, кроме причастности к ОПС и бандитизму, был признан виновным в вымогательстве и приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Суд признал Стоволосова непричастным к умышленному уничтожению или повреждению имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и оправдал его по этой статье.

Приговор в силу не вступил. Он был обжалован адвокатами, подсудимыми и представителем гособвинения.