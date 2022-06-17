В Самаре вынесли приговор предполагаемым членам группировки "Неверовские"

Суд Самарской области зачитал приговор Андрею Канищеву, Дамиру Давыдову, Олегу Майоршину и Александру Шевченко. Мужчин судили за бандитизм, организацию преступного сообщества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.
По версии следствия, группа Канищева могла входить в состав ОПГ "Неверовские". Эту группировку связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 90-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Ее основатель — Сергей Неверов. Члены были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.
Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассматривать уголовное дело еще одной предполагаемой подгруппы "Неверовских": Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательствах, разбоях, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении был эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от восьми до 15 лет лишения свободы. Но сейчас дело пересматривают в областном суде.
Еще одной подгруппой Неверовских считали и группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010–2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. — требовали деньги за "общее покровительство" у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Сами обвиняемые вину не признавали. Сейчас облсуд закончил процесс в отношении них.
"Канищеву назначили лишение свободы на срок 15 с половиной лет, Давыдову и Майоршину — на 17 лет, Шевченко — на 15 лет", — рассказали в суде Самарской области.
Сам основатель "Неверовских" Сергей Неверов пока не найден — предполагается, что он мог скрыться на Украине.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.