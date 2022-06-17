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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор предполагаемым членам группировки "Неверовские"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарской области зачитал приговор Андрею Канищеву, Дамиру Давыдову, Олегу Майоршину и Александру Шевченко. Мужчин судили за бандитизм, организацию преступного сообщества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.

По версии следствия, группа Канищева могла входить в состав ОПГ "Неверовские". Эту группировку связывали с незаконной деятельностью на АвтоВАЗе в 90-е, наркоторговлей и игорным бизнесом. Ее основатель — Сергей Неверов. Члены были замешаны и в убийствах. Так, одну из подгрупп ОПГ судили за убийство собственника группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова. Мужчину похитили утром 7 сентября 2012 г. возле детского дома, куда он приезжал по делам благотворительности. Судили в связи с этим Сергея Стенькина, Романа Зинина и Евгения Егорова. Им назначили наказание от пяти до 16 лет лишения свободы.

Кроме того, в апреле 2021 г. суд закончил рассматривать уголовное дело еще одной предполагаемой подгруппы "Неверовских": Вадима Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и Алексея Стоволосова. Их обвинили в вымогательствах, разбоях, поджогах, убийстве и покушении. Среди прочего в обвинительном заключении был эпизод, когда члены группы вымогали 23 млн руб. у женщины, угрожая заразить ее сына ВИЧ-инфекцией. Матери даже демонстрировали шприц с некой жидкостью. Подсудимым назначили от восьми до 15 лет лишения свободы. Но сейчас дело пересматривают в областном суде.

Еще одной подгруппой Неверовских считали и группу Канищева. По версии силовиков, члены группы могли в 2010–2011 гг. вымогать крупную сумму у Кяримова в Красноярском районе. А в мае 2011 г. — требовали деньги за "общее покровительство" у главы консалтингового агентства Натальи Гасановой. Сами обвиняемые вину не признавали. Сейчас облсуд закончил процесс в отношении них.

"Канищеву назначили лишение свободы на срок 15 с половиной лет, Давыдову и Майоршину — на 17 лет, Шевченко — на 15 лет", — рассказали в суде Самарской области.

Сам основатель "Неверовских" Сергей Неверов пока не найден — предполагается, что он мог скрыться на Украине.

Гид потребителя

Последние комментарии

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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