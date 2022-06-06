В Верховный Суд РФ поступила жалоба на приговор за покушение на Владимира Сафронова

В понедельник, 6 июня, в Верховный Суд РФ поступила кассационная жалоба на приговор по уголовному делу о покушении на тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ВС РФ.
Напомним, Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминали в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли мужчине жизнь.
Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку. В машине были два обгоревших пистолета с глушителями.
В начале апреля 2017 г. задержали Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника. По версии следствия, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство предпринимателя. К 2016 г. большинство из участников банды привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ. Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину. В тот же период участники ОПГ вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая заразить ее и родственников ВИЧ-инфекцией.
В сентябре 2016 г. лидер банды решил убить бывшего сообщника. Для этого подельники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер ОПГ в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого подозреваемых задержали.
Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве; Роману Гореславцу - в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство; а Вадиму Жесткову - в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. О судьбе четвертого задержанного официально не сообщалось.
Уголовное дело поступило в областной суд в декабре 2018 года. 9 апреля 2019 г. судья вернул его в прокуратуру.
Во второй раз дело попало в суд 19 августа 2020 года. Прежнее обвинение Жесткова пополнили статьи о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и об участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Гафарову дополнительно предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). А обвинение Гореславца пополнили статьи о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Кроме того, число обвиняемых пополнил четвертый фигурант - Алексей Стоволосов, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
13 апреля огласили приговор. Вадима Жесткова оправдали по статьям об участии в ОПС и незаконном обороте оружия и приговорили к 15 годам лишения свободы и ограничению свободы после освобождения на год и два месяца. Романа Гореславца суд оправдал по статьям об участии в ОПС, бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и назначил ему девять лет заключения. Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов были оправданы по статьям об участии в ОПС, бандитизме и повреждении чужого имущества. Каждому из них назначили по восемь лет заключения.
7 сентября жалобы на этот приговор рассмотрел Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде и отменил приговор Самарского облсуда, а также определение облсуда от 13 апреля, которым Жесткова освободили от наказания по приговору Автозаводского районного суда от 30 апреля 2004 г. и сняли с него судимость.
Уголовное дело Жесткова, Гореславца, Гафарова и Стоволосова направили на новое разбирательство в Самарский облсуд. 4 октября было принято решение о начале судебного процесса. Но, как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, сейчас заседание отложено в связи с поступлением кассационной жалобы на приговор от 13 апреля 2021 г. в Верховный Суд РФ.
В пресс-службе Верховного Суда РФ корреспонденту Волга Ньюс рассказали, что кассационная жалоба поступила со стороны Вадима Жесткова. Сейчас она передана на изучение, по результатам которого будет принято решение о передаче ее на рассмотрение, либо об отказе в этом.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.