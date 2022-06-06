В Верховный Суд РФ поступила жалоба на приговор за покушение на Владимира Сафронова

В понедельник, 6 июня, в Верховный Суд РФ поступила кассационная жалоба на приговор по уголовному делу о покушении на тольяттинского "авторитета" Владимира Сафронова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Напомним, Владимир Сафронов, имя которого нередко упоминали в статьях о деятельности так называемой Неверовской ОПГ, едва не погиб от пуль киллера 24 марта 2017 г. возле дома на ул. Свердлова в Тольятти. Он получил несколько ранений, но врачи спасли мужчине жизнь.

Преступники скрылись на Lada Granta, которую позже нашли сгоревшей неподалеку. В машине были два обгоревших пистолета с глушителями.

В начале апреля 2017 г. задержали Владимира Жесткова, Романа Гореславца, Руслана Гафарова и еще одного предполагаемого сообщника. По версии следствия, в 2006 г. в Самарской области один из злоумышленников вступил в банду, занимавшуюся вооруженными нападениями, убийствами и вымогательством. В том же году он организовал в Тольятти убийство предпринимателя. К 2016 г. большинство из участников банды привлекли к уголовной ответственности. Тогда мужчина создал в Тольятти самостоятельную ОПГ. Уже в составе этой группы в августе 2016 г. сообщники вымогали 30 млн руб. у жителя Междуреченска и сожгли его машину. В тот же период участники ОПГ вымогали 23 млн руб. у предпринимательницы из Тольятти, угрожая заразить ее и родственников ВИЧ-инфекцией.

В сентябре 2016 г. лидер банды решил убить бывшего сообщника. Для этого подельники приобрели два пистолета с глушителями и машину, следили за жертвой. В марте 2017 г. лидер ОПГ в упор расстрелял бывшего "приятеля". Скрыться ему помог один из членов банды. Вскоре после этого подозреваемых задержали.

Руслану Гафарову предъявили обвинение в вымогательстве; Роману Гореславцу - в умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, двух эпизодах вымогательства и покушении на убийство; а Вадиму Жесткову - в бандитизме, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия, покушении на убийство, двух эпизодах вымогательства и убийстве. О судьбе четвертого задержанного официально не сообщалось.

Уголовное дело поступило в областной суд в декабре 2018 года. 9 апреля 2019 г. судья вернул его в прокуратуру.

Во второй раз дело попало в суд 19 августа 2020 года. Прежнее обвинение Жесткова пополнили статьи о незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и об участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Гафарову дополнительно предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). А обвинение Гореславца пополнили статьи о бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Кроме того, число обвиняемых пополнил четвертый фигурант - Алексей Стоволосов, обвиняемый в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), вымогательстве (п. "а" и "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и участии в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

13 апреля огласили приговор. Вадима Жесткова оправдали по статьям об участии в ОПС и незаконном обороте оружия и приговорили к 15 годам лишения свободы и ограничению свободы после освобождения на год и два месяца. Романа Гореславца суд оправдал по статьям об участии в ОПС, бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и назначил ему девять лет заключения. Руслан Гафаров и Алексей Стоволосов были оправданы по статьям об участии в ОПС, бандитизме и повреждении чужого имущества. Каждому из них назначили по восемь лет заключения.

7 сентября жалобы на этот приговор рассмотрел Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде и отменил приговор Самарского облсуда, а также определение облсуда от 13 апреля, которым Жесткова освободили от наказания по приговору Автозаводского районного суда от 30 апреля 2004 г. и сняли с него судимость.

Уголовное дело Жесткова, Гореславца, Гафарова и Стоволосова направили на новое разбирательство в Самарский облсуд. 4 октября было принято решение о начале судебного процесса. Но, как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, сейчас заседание отложено в связи с поступлением кассационной жалобы на приговор от 13 апреля 2021 г. в Верховный Суд РФ.

В пресс-службе Верховного Суда РФ корреспонденту Волга Ньюс рассказали, что кассационная жалоба поступила со стороны Вадима Жесткова. Сейчас она передана на изучение, по результатам которого будет принято решение о передаче ее на рассмотрение, либо об отказе в этом.