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Преступления Происшествия

"Грешу и каюсь": в Самаре директора школы заподозрили в хищении почти миллиона

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении директора школы № 34 Леонида Радаева. Его подозревают в хищении денег из фонда оплаты труда в размере более 900 тыс. рублей.

По предварительной версии следствия, директор школы в 2023–2024 гг., используя служебные полномочия, дал указания вносить в кадровую и финансовую документацию ложные сведения. Данные касались якобы трудоустроенных в школу людей. На самом же деле, как предполагает следствие, эти "сотрудники" в образовательном учреждении не работали. Правда, зарплату им исправно начисляли. 900 тыс. рублей, по оперативным данным, "утекли" в карман директора.

В отношении мужчины возбудили семь уголовных дел о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Интересно, что сам мужчина в чате департамента образования сообщил, что он стал студентом Духовной семинарии.

"Позади четыре экзаменационных испытания: древнеславянский язык и основы богослужения, закон божий, сочинение (не писал с прошлого века), история отечества. Слава Богу, что впереди будет новая жизнь благодатного служения!" — сообщил Радаев.

Далее он привел стихотворение "Грешу и каюсь". Известно, что из школы Леонида Радаева уволили в связи с утратой доверия.

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