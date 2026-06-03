Главной площадкой Дня молодежи-2026 в Самарской области станет самарский Молодежный центр

В 2026 году День молодежи по всей стране пройдет в единой концепции "Мечта.Гордость.Единство". В Самарской области главной точкой притяжения 27 июня станет Молодежный центр Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37). Пространство праздника разделят четыре тематические зоны, соответствующие ключевым смыслам концепции.
В пространстве "Единство России", в год объявленный Президентов РФ Владимиром Путиным Годом Единства народов России, поговорят о культуре, традициях и ценностях нашей многонациональной страны. Гостей ждут викторины и мастер-классы, в том числе посвященные 175-летию Самарской губернии.
На площадке "Мечта России" пройдут лекции, дебаты и научные бои о развитии технологий, науки и образования.
Площадка "Гордость России" будет посвящена героям страны — участникам специальной военной операции, спасателям и добровольцам.
Пространство "Молодость России" будет представлено площадками, которые раскроют возможности для развития, жизни и созидания в регионе и стране.
На фестивале также будет работать маркет молодых предпринимателей Самарской области, пройдут мастер-классы по кастомизации одежды и созданию росписей от граффитистов.
Добровольческий блок праздника возьмет на себя "Ярмарка добра" от Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Здесь каждый сможет совершить доброе дело: передать гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям приграничных регионов, написать письмо поддержки военнослужащим, познакомиться с добровольческими организациями региона и принять участие в их активностях.
Принять участие в Дне молодежи-2026 в Молодежном центре Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37) могут все желающие, зарегистрировавшись через чат-бот в мессенджере "Макс" https://max.ru/youthday_bot. Прием заявок стартовал 1 июня на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности "Фестиваль Движения Первых".
еДень молодежи пройдет не только в Самаре. С 22 по 28 июня праздничные события примут города и районы по всей области. Также в День молодежи в Самаре и Тольятти пройдут торжественные регистрации молодоженов.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.