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Главной площадкой Дня молодежи-2026 в Самарской области станет самарский Молодежный центр По компетенциям креативных индустрий и ИТ студенты из Самарской области вошли в число победителей и призеров чемпионата "Профессионалы" От слов к делу: самарские студенты могут проявить лидерские качества в новом треке конкурса "Студент года-2026" В Молодежном центре Самарской области прошел "Фестиваль "Движения Первых" Студенты Самарского университета получили награды на празднике улицы Лукачева в Самаре

Молодежная политика Общество

Главной площадкой Дня молодежи-2026 в Самарской области станет самарский Молодежный центр

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 году День молодежи по всей стране пройдет в единой концепции "Мечта.Гордость.Единство". В Самарской области главной точкой притяжения 27 июня станет Молодежный центр Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37). Пространство праздника разделят четыре тематические зоны, соответствующие ключевым смыслам концепции.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

В пространстве "Единство России", в год объявленный Президентов РФ Владимиром Путиным Годом Единства народов России, поговорят о культуре, традициях и ценностях нашей многонациональной страны. Гостей ждут викторины и мастер-классы, в том числе посвященные 175-летию Самарской губернии.

На площадке "Мечта России" пройдут лекции, дебаты и научные бои о развитии технологий, науки и образования.

Площадка "Гордость России" будет посвящена героям страны — участникам специальной военной операции, спасателям и добровольцам.

Пространство "Молодость России" будет представлено  площадками, которые раскроют возможности для развития, жизни и созидания в регионе и стране.

На фестивале также будет работать маркет молодых предпринимателей Самарской области, пройдут мастер-классы по кастомизации одежды и созданию росписей от граффитистов.

Добровольческий блок праздника возьмет на себя "Ярмарка добра" от Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Здесь каждый сможет совершить доброе дело: передать гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям приграничных регионов, написать письмо поддержки военнослужащим, познакомиться с добровольческими организациями региона и принять участие в их активностях.

Принять участие в Дне молодежи-2026 в Молодежном центре Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37) могут все  желающие, зарегистрировавшись через чат-бот в мессенджере "Макс" https://max.ru/youthday_bot. Прием заявок стартовал 1 июня на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности "Фестиваль Движения Первых".  

еДень молодежи пройдет не только в Самаре. С 22 по 28 июня праздничные события примут города и районы по всей области.  Также в День молодежи в Самаре и Тольятти пройдут торжественные регистрации молодоженов.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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