Главной площадкой Дня молодежи-2026 в Самарской области станет самарский Молодежный центр

В 2026 году День молодежи по всей стране пройдет в единой концепции "Мечта.Гордость.Единство". В Самарской области главной точкой притяжения 27 июня станет Молодежный центр Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37). Пространство праздника разделят четыре тематические зоны, соответствующие ключевым смыслам концепции.

В пространстве "Единство России", в год объявленный Президентов РФ Владимиром Путиным Годом Единства народов России, поговорят о культуре, традициях и ценностях нашей многонациональной страны. Гостей ждут викторины и мастер-классы, в том числе посвященные 175-летию Самарской губернии.

На площадке "Мечта России" пройдут лекции, дебаты и научные бои о развитии технологий, науки и образования.

Площадка "Гордость России" будет посвящена героям страны — участникам специальной военной операции, спасателям и добровольцам.

Пространство "Молодость России" будет представлено площадками, которые раскроют возможности для развития, жизни и созидания в регионе и стране.

На фестивале также будет работать маркет молодых предпринимателей Самарской области, пройдут мастер-классы по кастомизации одежды и созданию росписей от граффитистов.

Добровольческий блок праздника возьмет на себя "Ярмарка добра" от Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Здесь каждый сможет совершить доброе дело: передать гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям приграничных регионов, написать письмо поддержки военнослужащим, познакомиться с добровольческими организациями региона и принять участие в их активностях.

Принять участие в Дне молодежи-2026 в Молодежном центре Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37) могут все желающие, зарегистрировавшись через чат-бот в мессенджере "Макс" https://max.ru/youthday_bot. Прием заявок стартовал 1 июня на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности "Фестиваль Движения Первых".

еДень молодежи пройдет не только в Самаре. С 22 по 28 июня праздничные события примут города и районы по всей области. Также в День молодежи в Самаре и Тольятти пройдут торжественные регистрации молодоженов.