В ГУ МВД Самарской области назначен главный инспектор МВД РФ Сергей Басак

Должность заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области занял Сергей Басак. Информация официально размещена на сайте ведомства. Уточняется, что Сергей Александрович имеет звание генерал-майора внутренней службы.

Подробности биографии не раскрыты. Но данные генерал-майора совпадают с данными занимавшего с 20 июня 2011 г. должность главного инспектора МВД РФ Сергея Басака. При назначении на этот пост он имел звание полковника.

Кроме того, фото Сергея Басака размещено на сайте Омской академии МВД РФ в разделе "Выпускники, достигшие звания высшего начальствующего состава правоохранительных органов". Там же сообщается, что Сергей Басак — выпускник 1985 года. В СМИ также сохранились публикации с фото о том, что Сергей Басак приезжал в разные регионы с проверками либо для приема граждан.

По неофициальным данным "Волга Ньюс", Сергей Басак может выйти на новую работу уже 14 февраля.

Должность начальника ГУ МВД по Самарской области на сегодняшний день занимает генерал-лейтенант Игорь Иванов. Уроженец Челябинска прибыл в Самару из Кемеровской области.