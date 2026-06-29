Семь семей из Самарской области примут участие в финале конкурса "Это у нас семейное"

Финал конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления "Сенеж". В нем примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России — это более двух тысяч человек от 5 до 86 лет, в их числе семь семей из Самарской области, это 41 человек.

Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности.

Семьи, ставшие финалистами самого массового проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей", соберутся на одной площадке: 300 команд были определены по итогам окружных полуфиналов, а еще 30 — по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года.

"Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. Совсем скоро в Москве пройдет финал конкурса "Это у нас семейное". Но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Участники — уникальные люди. Среди них — профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, — в одной из команд их больше 30. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже больше полувека. За каждой семьей — своя история. Но всех объединяет одно: они — пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции. И мы рады, что конкурс "Это у нас семейное" объединяет тех, на кого хочется равняться", — рассказал генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Фото: Пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"



Всего от региона участниками второго сезона конкурса "Это у нас семейное" стали 4 473 семьи, это 15 539 человек.

Торжественная церемония открытия состоится 5 июля и будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, а также фестиваль "Гастрономическая Россия", где будут представлены блюда разных народов страны.

6 и 7 июля пройдут оценочные мероприятия — семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно смогут потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

Конкурс "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья". Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Например, дети, родители (или законные представители), бабушки, дедушки и другие близкие родственники. По итогам дистанционного этапа конкурса в каждом федеральном округе были определены полуфиналисты, которые представили свои регионы в окружных полуфиналах. Они проходили с ноября 2025 г. по май 2026 года. В них участвовали более 1 500 семей из 86 российских регионов, в том числе две семьи из Республики Казахстан.

Партнеры конкурса "Это у нас семейное" — ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", Российское общество "Знание", Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, киностудия "Союзмультфильм", анимационная компания "ЯРКО", Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", АО "Почта России", Большой Детский фестиваль во главе с художественным руководителем Сергеем Безруковым, ООО "СберОбразование", ООО "ЛитРес", Добро.ру, Mail.ru, X5 Group, ВсеИнструменты.ру, медицинская компания Genotek, Детское радио, детские издания "Классный журнал" и "Шишкин лес", телеканал "Радость моя", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".