Нацпроект помогает раскрыть таланты учителей и учеников самарских агротехклассов

Современное лабораторное оборудование, исследовательские проекты, обучение педагогов и первые осознанные профессиональные решения школьников — такими результатами работы агроклассов поделились в День учителя преподаватели школы № 2 посёлка Усть-Кинельский. Федеральный проект "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" открывает в Самарской области новые возможности не только для будущих специалистов, но и для их наставников.
"Светлана Николаевна, я теперь точно решила, что я буду учителем биологии, посмотрев на Вас", — такую открытку получила в День учителя Светлана Леонтьева. Для молодого педагога эти слова шестиклассницы стали особенно ценной наградой. А её девятиклассники после летних каникул пришли с другой, уже собственной инициативой: выращивать клубнику. Они самостоятельно нашли методику, изучили необходимые условия и составили список того, что потребуется для работы.
Агротехнологическое обучение в школе охватывает ребят с седьмого по одиннадцатый класс. Наряду с углублённым изучением химии, биологии, математики и физики школьники осваивают дополнительные направления: животноводство, генетику и селекцию растений, агроинженерию, биотехнологии и пищевое производство.
"Мы за этот год, конечно, с головой погрузились в работу с агротехклассами. То есть для нас это тоже новое, неизведанное", — рассказала Ольга Миронова, руководитель школьной кафедры естественно-научных предметов.
Благодаря партнёрам школа получила оборудование, позволяющее связать теорию с практикой. В распоряжении учеников появились анализатор качества молока, нитратомер, гидропонная установка, компьютерный класс. Ребята осваивают трёхмерное моделирование и учатся работать с цифровыми приборами.
На занятиях по химии школьники уже провели исследования молока разных производителей: сравнивали фермерскую и магазинную продукцию, определяли показатели её качества. Другой исследовательский цикл был посвящён содержанию нитратов в овощах и фруктах — домашних, купленных на рынке и в магазине.
Работа не заканчивается измерением. Полученные данные ученики заносят в электронные таблицы, строят диаграммы, сравнивают результаты и формулируют выводы. Результаты уже получили признание. По словам педагогов, за исследовательские работы аграрного направления школьники завоевали более десяти дипломов на окружном этапе научно-практической конференции "Взлёт". Все трое участников, прошедших на областной этап, стали победителями или призёрами: по физике и биологии — победителями, по химии и экологии — завоевали второе место. Ученики также успешно представляли работы на Константиновских и Путохинских чтениях, проводимых Самарским государственным аграрным университетом.
Старшеклассники ведут исследования совместно с Новосибирским государственным университетом (НГУ) в рамках программы "Генетические технологии для сельского хозяйства".
"Мы уже второй год подряд выращиваем бактериальные культуры, создаем пробиотики для сельскохозяйственных животных для повышения выживаемости молодняка, консервируем их и отправляем в Новосибирск. Там создается гигантская база генетического материала", — рассказывает Светлана Казакова, учитель биологии и координатор проекта.
Новые возможности учеников начинаются с развития наставников. Педагоги прошли онлайн-курсы Тимирязевской академии по проектной деятельности и преподаванию в агротехклассах. После успешной защиты Светлана Казакова участвовала в агротехнологическом форуме в Москве. "Форум вдохновил, дал возможность дальше развиваться. Мы видим, куда двигаться", — отметила она.
Успехи самарских агротехклассов базируются на системной поддержке государства. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев держит на личном контроле вопрос подготовки кадров для АПК, делая акцент на поддержке молодых специалистов и мотивации преподавателей.
Для педагогов агротехнологических классов предусмотрена система стимулирующих выплат. Их начисляют сельхозтоваропроизводители — соинвесторы проекта, при этом государство возмещает предприятиям до 95% фактически понесенных затрат. Аналогичная мера поддержки (компенсация до 90% затрат) распространяется на специалистов аграрных вузов и профильных научных организаций, заключивших соответствующие контракты.
В 2026 году стимулирующие выплаты на эти цели уже получили 19 специалистов на общую сумму свыше 2 млн рублей. До конца текущего года охватить программой планируется до 78 человек.
Кроме того, выпускники агротехклассов получают дополнительные баллы при поступлении в Самарский государственный аграрный университет.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
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... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...