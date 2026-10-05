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Экономика и бизнес

Авито Путешествия: 30% самарцев в осенние выходные пойдут по грибы и ягоды

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осенью жители Самары предпочитают проводить свободное время за такими делами, как сбор урожая, грибов и ягод — этот вид активного отдыха выбирают 30%, на втором месте (22%) городские активности на открытом воздухе, на третьем — рыбалка и охота с 20%. Авито Путешествия и Авито Реклама провели опрос и узнали, какие виды активного отдыха россияне выбирают осенью.

Чаще всего жители Приволжского федерального округа выбирают для активного отдыха Урал. При этом молодёжь 18–24 лет урожаем и грибами почти не интересуется, зато чаще других предпочитает осенние велопоездки (17% против 13% в среднем) и бег, включая трейлраннинг — бег по природному рельефу (11% против 5%). Также молодёжь старается раньше открыть горнолыжный сезон (лыжи и сноуборд отметили 10% опрошенных), осенью можно покататься в Шерегеше, Большом Вудъявре и на некоторых высотных трассах Красной Поляны.

Вообще, люди до 35 лет заметно чаще выбирают необычные активности — джиппинг, конные прогулки, парапланеризм, скалолазание: у этих возрастных групп такие варианты набирают не менее 5% голосов, тогда как у людей старше 45 лет — не более 2%. С возрастом интерес смещается в сторону более спокойного отдыха: сбор грибов выбирают 33% респондентов 65+, рыбалку и охоту — 22% людей 45–54 лет. При этом 42% людей старше 65 лет вообще не планируют осенью отдыхать активно, тогда как среди молодёжи 18–24 лет таких только 27%.

78% жителей ПФО осенью стараются выбирать более динамичные и подвижные виды отдыха, причём около трети занимаются различными активностями 2–3 раза в месяц. При этом 30% людей старше 55 лет планируют различные виды отдыха, включающие физическую нагрузку, еженедельно. Молодые люди 18–24 лет готовы на активности 2–3 раза в месяц, а люди 35–44 лет — раз в месяц.

Больше трети опрошенных, или 40%, считают, что онлайн-реклама влияет на выбор направлений для активного отдыха. Иногда обращают внимание на рекламные предложения 25%, а 34% принимают окончательное решение по другим параметрам. Молодые люди 18–24 лет чаще отмечают, что реклама в интернете — один из главных факторов выбора (19%).

Большая часть опрошенных (32%) отмечают, что чаще всего видят релевантную рекламу квартир, гостевых домов, отелей и санаториев на площадках электронной коммерции. Еще 27% обращают внимание на сайтах и в приложениях для путешествий. Четверть (25%) видят рекламу в поисковых системах, еще 23% — на видеоплатформах, 20% — в сервисах коротких вертикальных видео.

Чаще всего активные виды отдыха респонденты планируют на Урале — туда отправляются ради треккинга, сплавов и горных маршрутов (13%). Интересно, что чем старше респонденты, тем реже они выбирают активности в других регионах: 61% опрошенных 65+ не выезжают далеко и ищут варианты поближе к дому.

Совсем другая картина у молодёжи 18–24 лет: они не ограничиваются только домашним регионом и готовы уезжать дальше. Такие регионы, как Урал, Кавказ, Карелия, Дальний Восток и Камчатка набрали у данной возрастной группы не менее 5% голосов. К примеру, на Урале в тренде сплавы по живописной и сложной реке Чусовой, а также более спокойным Реж и Белой, где маршруты подходят для новичков. На Кавказе молодёжь выбирает трекинг: в Адыгее — короткие маршруты к плато Лаго-Наки и водопадам Руфабго, а в Приэльбрусье и Домбае — многодневные походы по горам. На Дальнем Востоке в Хабаровском крае осенью проходят сплавы по реке Кия и пешие маршруты по экотропе "Легенды Хехцира", а в Приморье популярен трекинг по тропе Арсеньева через Сихотэ-Алинь. Камчатка привлекает туристов, любящих активный отдых, джип-турами к Авачинскому и Мутновскому вулканам, восхождениями на Горелый и походами по Налычевской долине с термальными источниками. На Алтай молодёжь едет за трекингом по Чуйскому тракту, к Курайской степи и Северо-Чуйскому хребту, совмещая походы со сплавами по Катуни.

При выборе места для активного отдыха важнее всего погода и климат — комфортную температуру и отсутствие дождей как наиболее важные факторы отметили 40%. На втором месте природа и ландшафты — горы, леса, озёра и реки (34%). Молодые люди 18–24 лет больше внимания уделяют безопасности и комфорту: проверяют условия маршрутов, связь и возможность получить помощь. Им также важно, чтобы в регионе можно было заняться конкретным видом активности, и чтобы там были оборудованные маршруты и инфраструктура. Люди 25–34 лет чаще других обращают внимание на стоимость поездки, а с 45 лет наиболее важными факторами становятся погода, красота природы и транспортная доступность.

Чаще всего осенью активно отдыхают всей семьёй с детьми (31%) или только с партнёром (30%). Молодые люди 18–24 лет путешествуют с друзьями, а также чаще других выбирают организованные группы — клуб, тур или инструктора (6% против 3% в среднем). Пик поездок с детьми приходится на 35–44 лет, а с 45 лет чаще отдыхают только с партнёром.

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