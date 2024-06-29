Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля

28 июня в Самарской области прошел День Поля-2024. Аграриям, которые приехали практически со всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО), представили широкий выбор семян, современных удобрений, техники и рассказали, как за счет разумных вложений можно сэкономить и получить отличный урожай. Обо всем подробно — в репортаже Волга Ньюс.
Организаторами Дня поля выступили министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и Зерновой соевый союз ПФО. В качестве места проведения выбрали агрополигон "Приволжье" в Приволжском районе. И это не случайно. Здесь реализуется масштабный проект союза, где в условиях реального хозяйства "СЕВ-07" на площади 100 га демонстрируются сотни сортов и гибридов самых востребованных в регионе культур: пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, гороха, сои и льна.
На полях работает система мелиорации, которая включает в себя все виды орошения, существующие в мире. Среди них — крупнейший в Европе оросительный проект на открытом канале с дождевальными машинами фронтального типа. Также тестируется химия. Всё это помогает оценить реальную экономику, которую получат предприятия, используя определенный сорт или систему.
На церемонии открытия мероприятия врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин отметил, что агропромышленный комплекс — это стратегически важная отрасль экономики Самарской области, и она динамично развивается:
"Уровень производства сельскохозяйственной продукции стабильно растет: с 2018 года показатель вырос со 118 млрд руб. до 160-180 млрд руб. Секрет в вас, тружениках села. В рамках доктрины продовольственной безопасности и тех задач, что поставил президент РФ Владимир Путин, необходимо увеличить объем производства на 25%. Есть ли у нас резервы для этого? Такие мероприятия, как День поля, показывают, что есть. Именно здесь можно увидеть всё многообразие технологий и сортов сельхозкультур".
Разнообразие сортов и гибридов сельхозкультур, систем защиты и питания растений, техники представили российские и зарубежные компании. Причем доля отечественных производителей с каждым годом растет, что показывает курс на импортзамещение.
Из техники аграриям продемонстрировали современные плуги, глубокорыхлители, сеялки, опрыскиватели и погрузчики — причем не только статично на выставке, но на поле в работе. В частности, широко были представлены беспилотные аппараты.
"Мы привезли на вставку агродроны. Третий год ими занимаемся. Техника очень эффективная — в умелых руках она сейчас уже ничем не уступает традиционным опрыскивателям. Также с их помощью можно наносить средства защиты растений и удобрения. Дроны выручают аграриев, когда из-за дождей обычные опрыскиватели не могут выйти в поле. Также они предотвращают вытаптывание. При использовании обычных опрыскивателей вытаптывается 5-7% урожая. То есть применение дрона позволяет получить больше продукции", — рассказал генеральный директор компании "Евротехника МПС" Владимир Орлов.
Также свою технику представили "Веха", "СамТрак", "АкронМеталРесурс", "Полымя", "Волгаагромаш" и другие. Например, с помощью этой машины, которую, кстати, произвели в Самаре, засеяли поля "СЕВ-07".
Еще один местный производитель "Пегас-Агро" продемонстрировал самоходный опрыскиватель "Туман".
"Уралмаш" привез белорусский самосвал МАЗ. Как пояснил руководитель отдела продаж компании Максим Митрофанов, аграрии могут приобрести его по белорусской субсидии, которая дает хорошую скидку.
А это установка подготовки растворов для защиты растений. По словам представителя ТД "Деметра" Александра Копцева, с ее помощью можно четко контролировать расход препаратов — вся информация фиксируется в "1С".
Участникам выставки удалось привлечь клиентов не только из числа сельхозпроизводителей Самарской области, но и других регионов ПФО. "Нашей продукцией заинтересовались аграрии из Уфы, Саратовской области, Татарстана. Продолжим участвовать в таких мероприятиях", — отметил Илья Махорин — директор компании "Техноснаб", которая является дистрибьютором производителей деталей для сельхозтехники.
Семена различных сельхозкультур на Дне поля представили "СЕВ-07", "ЭкоНива", "Мираторг", Россельхозцентр, Sporos, Росгагротрейд.
"Мы представляем дальневосточную продукцию — семена сои — ультраранние, ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта. Мы давно сотрудничаем с "СЕВ-07", и здесь представлены наши демополя. Благодаря таким мероприятиям появляется много новых, полезных знакомств, клиентов", — считает руководитель отдела продаж компании Sporos Алексей Чернов.
Широко были представлены системы защиты и питания растений. Свою продукцию продемонстрировали компании "ФосАгро", "Шанс", "Биона", "БАСФ", "Сиббиофарм", "Полидон", "Ликвифорс" и другие.
"Мы производим средства защиты растений. Расширяем производство: построили завод, открываем всё новые линии, отгрузку, упаковку роботизировали. Ставим себе задачу выйти на третье место в России по объемам продаж в течение 5 лет. У нас есть гербициды, фунгициды, протравители, глифосат и дикват. По двум последним позициям — самые объемные заказы. Они нужны по технологии. Глифосат используют для подготовки поля к посевам — он уничтожает сорняки. Дикват необходим для сбора урожая — он помогает подсушить растения. Мы также вводим новые препараты с уникальными формуляциями. В ближайшие два года бюджет на регистрацию составит 1 млрд рублей", — рассказал директор дивизиона "Поволжье" ГК "Шанс" Дмитрий Ситников.
Также на Дне поля аграрии могли обсудить актуальные темы сельхозотрасли — от климатических вызовов сезона и экспорта в Китай до ценовой конъюнктуры и мер господдержки, получить консультации по агрономическим, юридическим, технически и другим вопросом, узнать о современных научных разработках и агротехнологиях. Но главное — воочию увидеть, как всё это работает на полях.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами