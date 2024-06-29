Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля

28 июня в Самарской области прошел День Поля-2024. Аграриям, которые приехали практически со всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО), представили широкий выбор семян, современных удобрений, техники и рассказали, как за счет разумных вложений можно сэкономить и получить отличный урожай. Обо всем подробно — в репортаже Волга Ньюс.

Организаторами Дня поля выступили министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и Зерновой соевый союз ПФО. В качестве места проведения выбрали агрополигон "Приволжье" в Приволжском районе. И это не случайно. Здесь реализуется масштабный проект союза, где в условиях реального хозяйства "СЕВ-07" на площади 100 га демонстрируются сотни сортов и гибридов самых востребованных в регионе культур: пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, гороха, сои и льна.

На полях работает система мелиорации, которая включает в себя все виды орошения, существующие в мире. Среди них — крупнейший в Европе оросительный проект на открытом канале с дождевальными машинами фронтального типа. Также тестируется химия. Всё это помогает оценить реальную экономику, которую получат предприятия, используя определенный сорт или систему.

На церемонии открытия мероприятия врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин отметил, что агропромышленный комплекс — это стратегически важная отрасль экономики Самарской области, и она динамично развивается:

"Уровень производства сельскохозяйственной продукции стабильно растет: с 2018 года показатель вырос со 118 млрд руб. до 160-180 млрд руб. Секрет в вас, тружениках села. В рамках доктрины продовольственной безопасности и тех задач, что поставил президент РФ Владимир Путин, необходимо увеличить объем производства на 25%. Есть ли у нас резервы для этого? Такие мероприятия, как День поля, показывают, что есть. Именно здесь можно увидеть всё многообразие технологий и сортов сельхозкультур".

Разнообразие сортов и гибридов сельхозкультур, систем защиты и питания растений, техники представили российские и зарубежные компании. Причем доля отечественных производителей с каждым годом растет, что показывает курс на импортзамещение.

Из техники аграриям продемонстрировали современные плуги, глубокорыхлители, сеялки, опрыскиватели и погрузчики — причем не только статично на выставке, но на поле в работе. В частности, широко были представлены беспилотные аппараты.

"Мы привезли на вставку агродроны. Третий год ими занимаемся. Техника очень эффективная — в умелых руках она сейчас уже ничем не уступает традиционным опрыскивателям. Также с их помощью можно наносить средства защиты растений и удобрения. Дроны выручают аграриев, когда из-за дождей обычные опрыскиватели не могут выйти в поле. Также они предотвращают вытаптывание. При использовании обычных опрыскивателей вытаптывается 5-7% урожая. То есть применение дрона позволяет получить больше продукции", — рассказал генеральный директор компании "Евротехника МПС" Владимир Орлов.

Также свою технику представили "Веха", "СамТрак", "АкронМеталРесурс", "Полымя", "Волгаагромаш" и другие. Например, с помощью этой машины, которую, кстати, произвели в Самаре, засеяли поля "СЕВ-07".

Еще один местный производитель "Пегас-Агро" продемонстрировал самоходный опрыскиватель "Туман".

"Уралмаш" привез белорусский самосвал МАЗ. Как пояснил руководитель отдела продаж компании Максим Митрофанов, аграрии могут приобрести его по белорусской субсидии, которая дает хорошую скидку.

А это установка подготовки растворов для защиты растений. По словам представителя ТД "Деметра" Александра Копцева, с ее помощью можно четко контролировать расход препаратов — вся информация фиксируется в "1С".

Участникам выставки удалось привлечь клиентов не только из числа сельхозпроизводителей Самарской области, но и других регионов ПФО. "Нашей продукцией заинтересовались аграрии из Уфы, Саратовской области, Татарстана. Продолжим участвовать в таких мероприятиях", — отметил Илья Махорин — директор компании "Техноснаб", которая является дистрибьютором производителей деталей для сельхозтехники.

Семена различных сельхозкультур на Дне поля представили "СЕВ-07", "ЭкоНива", "Мираторг", Россельхозцентр, Sporos, Росгагротрейд.

"Мы представляем дальневосточную продукцию — семена сои — ультраранние, ранние, среднеспелые и позднеспелые сорта. Мы давно сотрудничаем с "СЕВ-07", и здесь представлены наши демополя. Благодаря таким мероприятиям появляется много новых, полезных знакомств, клиентов", — считает руководитель отдела продаж компании Sporos Алексей Чернов.

Широко были представлены системы защиты и питания растений. Свою продукцию продемонстрировали компании "ФосАгро", "Шанс", "Биона", "БАСФ", "Сиббиофарм", "Полидон", "Ликвифорс" и другие.

"Мы производим средства защиты растений. Расширяем производство: построили завод, открываем всё новые линии, отгрузку, упаковку роботизировали. Ставим себе задачу выйти на третье место в России по объемам продаж в течение 5 лет. У нас есть гербициды, фунгициды, протравители, глифосат и дикват. По двум последним позициям — самые объемные заказы. Они нужны по технологии. Глифосат используют для подготовки поля к посевам — он уничтожает сорняки. Дикват необходим для сбора урожая — он помогает подсушить растения. Мы также вводим новые препараты с уникальными формуляциями. В ближайшие два года бюджет на регистрацию составит 1 млрд рублей", — рассказал директор дивизиона "Поволжье" ГК "Шанс" Дмитрий Ситников.

Также на Дне поля аграрии могли обсудить актуальные темы сельхозотрасли — от климатических вызовов сезона и экспорта в Китай до ценовой конъюнктуры и мер господдержки, получить консультации по агрономическим, юридическим, технически и другим вопросом, узнать о современных научных разработках и агротехнологиях. Но главное — воочию увидеть, как всё это работает на полях.