Sumi Agro представила в Самаре японскую философию защиты и питания растений

Передовые технологии выращивания растений из Страны восходящего солнца были представлены Sumi Agro на "Самарском дне поля 2024", прошедшем 28 июня в Приволжском районе губернии.

Sumi Agro — это агрономическое подразделение японской компании Sumitomo Corporation, одной из старейших корпораций в мире, начавшей свою деятельность ещё в середине XVII века. Более 30 лет назад компания пришла в Россию и с тех пор успешно адаптирует лучшие решения сельского хозяйства применительно к климатическим условиям различных регионов страны.

Российское подразделение входит в международную группу Sumi Agro объединяющую опят экспертов 47 компаний из 37 стран мира. Sumi Agro Россия поставляет системы защиты и питания также сельхозтоваропроизводителям Беларуси и Казахстана. На "Самарском Дне поля 2024" компания была представлена уже не первый год — сотрудничество с местными сельхозпредприятиями быстро набирает обороты.

Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля 28 июня в Самарской области прошел День Поля-2024. Аграриям, которые приехали практически со всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО), представили широкий выбор семян, современных удобрений, техники и рассказали, как за счет разумных вложений можно сэкономить и получить отличный урожай. Обо всем подробно — в репортаже Волга Ньюс.

Важным элементом в системе защиты являются почвенные гербициды для такой культуры как соя. По словам технического эксперта Сергея Бутко, "Sumi Agro" является одним из признанных лидеров в этом направлении.

На данный момент в линейке компании представлены три продукта: Акебоно®, Каритори®, также в портфель продукции с этого сезона включен новый — гербицид Сангейт® Экстра. Сергей отметил, что каждый из препаратов по-своему уникален и ориентирован на разных производителей. В целом, продуктовая линейка Sumi Agro имеет достаточно широкий ассортимент. При этом большинство продуктов уникальны как по действующим веществам, так и по их сочетаниям.

Также эксперт рассказал, что продукты позволяют создавать баковую смесь. Например, Акебоно® с Каритори® или Акебоно® с Сангейтом® Экстра — их можно комбинировать, что позволяет использовать смеси в отношении более широкого спектра сорняков. Таким образом, продукт позволяет найти оптимальное решение для различных типов почв и типов засоренности.

Свою эффективность гербициды Sumi Agro продемонстрировали на делянках агрополигона "Приволжье". Изучив опытные образцы, каждый производитель может оценить результаты выращивания и выбрать для себя подходящий вариант.

Питание тоже важно

В Sumi Agro есть целое направление SumiПитание, включающее в себя широкую линейку микроудобрений и биостимуляторов.

Примечательно, что SumiСоя и SumiПитание уже завоевали сердца самарских аграриев — в прошлом году продукты компании стали победителем в номинации "Лучшая урожайность" на "Дне Поля".

В этом году на делянках полигона была представлена лишь малая часть этой линейки. "Во время посева посевной материал был обработан комплексным продуктом Макс Райз, который позволяет не только получить дружные всходы, но и благоприятно влияет на образование азотоусвояющих узловых бактерий. Для улучшения развития растений и обеспечения лучшей завязи применен Молиборо Ж. Позже, для лучшего накопления белка делянки будут обработаны продуктом Биозуфр на основе серы", — рассказал эксперт.

Приобрести продукцию Sumi Agro можно во многих российских городах. У компании есть и свои постоянные клиенты. Так, Николай Курочкин, представитель компании "Агросс" поделился, что сотрудничает с японскими производителями уже несколько лет, работая практически со всей линейкой продукции — это гербициды и фунгициды. "В этом году будем также работать с питанием, учимся именно правильно применять продукцию, обдумано", — планирует аграрий.

Одно из преимуществ Sumi Agro — постоянная связь с клиентом и индивидуальный подход. Если даже в разных районах Самарской области климатические условия и агрофон отличаются в разы, то что говорить обо всей России. Поэтому эксперты компании всегда готовы оказать помощь и поддержку своим покупателям по всем интересующим вопросам.

"В целом, мы не предлагаем универсальной программы для всех — наши специалисты всегда готовы помочь в выборе системы защиты и питания интересующей Вас культуры в конкретных условиях", — отметил Сергей Бутко.