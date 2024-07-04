"Евротехника МПС" показала оборудование для точного земледелия на Дне Поля

Агродроны и системы автоматического вождения помогают аграриям сэкономить деньги, сберечь человеческие ресурсы и получить больший урожай. Об этом Волга Ньюс рассказал генеральный директор компании "Евротехника МПС" Владимир Орлов во время самарского Дня Поля, который прошел 28 июня в Приволжском районе.
"Евротехника МПС" уже 17 лет внедряет технологии точного земледелия в России. Компания развивает проекты цифровизации сельского хозяйства и продвигает инновационные технологии. Среди партнеров — мировые лидеры в производстве оборудования: Trimble, MaterMacc, SIPTEC, Poettinger и другие.
На День Поля "Евротехника МПС" привезла несколько видов сельхозтехники, в частности, агродроны.
"Третий год мы занимаемся этим направлением. Техника очень эффективная — в умелых руках она сейчас уже ничем не уступает традиционным опрыскивателям. Также с их помощью можно вносить средства защиты растений и удобрения. Дроны выручают аграриев, когда из-за дождей обычные опрыскиватели не могут выйти в поле. Также они предотвращают вытаптывание. При использовании обычных опрыскивателей вытаптывается 5-7% урожая. То есть применение дрона позволяет получить больше продукции", — рассказал Владимир Орлов.
А это система автоматического вождения Vector, которая помогает управлять сельскохозяйственной техникой с точностью до 4 см без дополнительной оплаты спутникового сигнала. По словам Владимира Орлова, последние два сезона аграрии активно используют ее на комбайнах.
"К сожалению, механизаторов у нас больше не становится. И мы должны облегчить их работу. При этом автопилот позволяет сократить расходы на 15-20%".
Работает автопилот в связке со станциями RTK. На выставке ее представили в мобильном варианте.
"Такая станция обеспечивает точность работы техники до 2 см. Она получает сигнал со спутника на свою абсолютную точку и передает корректирующий сигнал на автопилот. К такой станции можно подключить любое количество техники в радиусе до 10-15 км. У стационарных RTK радиус действия больше — 30-40 км", — объяснил директор компании.
Навесная сеялка точного высева MaterMacc MS TWIN 8100×2×70 с электроприводом помогает увеличить объемы посева и, соответственно, урожая.
"Это уникальная сеялка. Она универсальная, а двухстрочечный посев позволяет равномерно распределять семена, выдерживать глубину заделки, что позволяет получать больше урожая с одной и той же площади. За счет оптимального распределения семян — в шахматном порядке — сохраняется потенциал роста растений. При этом сеялки могут оснащаться и системами внесения жидких и сухих удобрений, управляться системой электроприводов. Функционал очень большой", — отметил Владимир Орлов.
Глубокорыхлитель в комплектации "параплау" необходим для бережной обработки почвы, когда нужно максимально сохранить верхний слой. И его также можно снабдить системой внесения удобрений — как жидких, так и сухих.
Анкерная высеивающая стойка MaterMacc позволяет производить посев в более ранние сроки — во влажную почву. Впоследствии по желанию хозяйства можно использовать двухдисковый сошник. Его мы также адаптировали к работе во влажной почве.
"Обычно минус диска в том, что он забивается при работе во влажной почве. Но у нас есть опция раздвижения опорных колес от диска — грязь и комки больше между ними не застревают", — пояснил директор компании.
По словам Владимира Орлова, также у "Евротехники МПС" есть технологии по автоматическому управлению опрыскивателями и сеялками. Они пропадали из портфеля из-за сложностей с поставками, вызванных санкциями. Но теперь обстановка стабилизировалась. Технологии вновь будут доступны аграриям.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами