"Евротехника МПС" показала оборудование для точного земледелия на Дне Поля

Агродроны и системы автоматического вождения помогают аграриям сэкономить деньги, сберечь человеческие ресурсы и получить больший урожай. Об этом Волга Ньюс рассказал генеральный директор компании "Евротехника МПС" Владимир Орлов во время самарского Дня Поля, который прошел 28 июня в Приволжском районе.

"Евротехника МПС" уже 17 лет внедряет технологии точного земледелия в России. Компания развивает проекты цифровизации сельского хозяйства и продвигает инновационные технологии. Среди партнеров — мировые лидеры в производстве оборудования: Trimble, MaterMacc, SIPTEC, Poettinger и другие.

На День Поля "Евротехника МПС" привезла несколько видов сельхозтехники, в частности, агродроны.

"Третий год мы занимаемся этим направлением. Техника очень эффективная — в умелых руках она сейчас уже ничем не уступает традиционным опрыскивателям. Также с их помощью можно вносить средства защиты растений и удобрения. Дроны выручают аграриев, когда из-за дождей обычные опрыскиватели не могут выйти в поле. Также они предотвращают вытаптывание. При использовании обычных опрыскивателей вытаптывается 5-7% урожая. То есть применение дрона позволяет получить больше продукции", — рассказал Владимир Орлов.

А это система автоматического вождения Vector, которая помогает управлять сельскохозяйственной техникой с точностью до 4 см без дополнительной оплаты спутникового сигнала. По словам Владимира Орлова, последние два сезона аграрии активно используют ее на комбайнах.

"К сожалению, механизаторов у нас больше не становится. И мы должны облегчить их работу. При этом автопилот позволяет сократить расходы на 15-20%".

Работает автопилот в связке со станциями RTK. На выставке ее представили в мобильном варианте.

"Такая станция обеспечивает точность работы техники до 2 см. Она получает сигнал со спутника на свою абсолютную точку и передает корректирующий сигнал на автопилот. К такой станции можно подключить любое количество техники в радиусе до 10-15 км. У стационарных RTK радиус действия больше — 30-40 км", — объяснил директор компании.

Навесная сеялка точного высева MaterMacc MS TWIN 8100×2×70 с электроприводом помогает увеличить объемы посева и, соответственно, урожая.

Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля 28 июня в Самарской области прошел День Поля-2024. Аграриям, которые приехали практически со всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО), представили широкий выбор семян, современных удобрений, техники и рассказали, как за счет разумных вложений можно сэкономить и получить отличный урожай. Обо всем подробно — в репортаже Волга Ньюс.

"Это уникальная сеялка. Она универсальная, а двухстрочечный посев позволяет равномерно распределять семена, выдерживать глубину заделки, что позволяет получать больше урожая с одной и той же площади. За счет оптимального распределения семян — в шахматном порядке — сохраняется потенциал роста растений. При этом сеялки могут оснащаться и системами внесения жидких и сухих удобрений, управляться системой электроприводов. Функционал очень большой", — отметил Владимир Орлов.

Глубокорыхлитель в комплектации "параплау" необходим для бережной обработки почвы, когда нужно максимально сохранить верхний слой. И его также можно снабдить системой внесения удобрений — как жидких, так и сухих.

Анкерная высеивающая стойка MaterMacc позволяет производить посев в более ранние сроки — во влажную почву. Впоследствии по желанию хозяйства можно использовать двухдисковый сошник. Его мы также адаптировали к работе во влажной почве.

"Обычно минус диска в том, что он забивается при работе во влажной почве. Но у нас есть опция раздвижения опорных колес от диска — грязь и комки больше между ними не застревают", — пояснил директор компании.

По словам Владимира Орлова, также у "Евротехники МПС" есть технологии по автоматическому управлению опрыскивателями и сеялками. Они пропадали из портфеля из-за сложностей с поставками, вызванных санкциями. Но теперь обстановка стабилизировалась. Технологии вновь будут доступны аграриям.