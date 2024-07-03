Осознанное земледелие — ключ к стабильным урожаям

День поля в Самарской области — одно из самых популярных среди аграриев событий. Для многих хозяйств попасть на агрополигон "Приволжье" — значит получить полномасштабный доступ к передовой агропрактике. В этом году на площади более 100 га было представлено свыше 560 делянок с наиболее востребованными и маржинальными сортами и гибридами пшеницы, кукурузы, подсолнечника, льна, сои и других культур. Организовал мероприятие Зерновой Соевый Союз Приволжского федерального округа на базе одного из ведущих растениеводческих и семеноводческих предприятий "Сев-07". Почетными гостями стали представители регионального минсельхоза, во главе с министром сельского хозяйства Самарской области Николаем Абашиным, фермеры, директора и представители агрохолдингов, аграрной науки, а также передовых компаний — производителей и поставщиков товаров для сельского хозяйства.

Залог хорошего урожая

Качественные удобрения — в основе успеха при возделывании урожая. Передовые технологии минерального питания на агрополигоне представила компания "ФосАгро-СевероЗапад", традиционный партнер самарских аграриев в сфере минерального питания растений.

Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля 28 июня в Самарской области прошел День Поля-2024. Аграриям, которые приехали практически со всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО), представили широкий выбор семян, современных удобрений, техники и рассказали, как за счет разумных вложений можно сэкономить и получить отличный урожай. Обо всем подробно — в репортаже Волга Ньюс.

Поскольку День Самарского поля состоялся спустя неделю после главной агровыставки страны — "Всероссийского дня поля", самарские аграрии в числе первых в России получили возможность ознакомиться с представленными и на ней новинками, не выезжая за пределы региона.

"ФосАгро-СевероЗапад" входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро"), которая участвовала на "Всероссийском дне поля", при этом "ФосАгро" седьмой раз выступала генеральным спонсором мероприятия.

В ассортименте представлено почти 60 марок минеральных удобрений — это широкий набор инструментов. А экспертиза "ФосАгро-Регион" в области составления системы минерального питания позволяет аграриям использовать их более эффективно.

Компания ежегодно наращивает объемы поставок: в прошлом году они выросли на 12%, до 3,3 млн тонн на приоритетный российский рынок. Повышается и качество работы с удобрениями: в совместной работе агрономической службы "ФосАгро-Регион" и сельхозпроизводителей испытываются и внедряются инновационные марки с микроудобрениями в одной грануле. За последние два года спрос на них вырос на 60%, а с начала текущего года — еще на треть.

Востребованы жидкие минеральные удобрения: в прошлом году сеть увеличила их поставки более чем на четверть, а с начала 2024 года аграрии увеличили закупки еще на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Подбор с научной точностью

На региональном Дне поля были представлены марки удобрений ФосАгро, которые пользуются стабильным спросом во многих регионах, включая Самарскую область. Например, это диаммофоска APAVIVA NPK (S) 10:26:26(2), сульфоаммофос APAVIVA NP (S) 20:20(14) — он подходит при весеннем внесении для культур, нуждающихся в сере. Аграрии применяют также комплексное удобрение APAVIVA NPK (S) 15:15:15(10) с серой — оно обеспечивает хорошее стартовое питание для яровых зерновых культур. Жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) эффективно даже в засушливых условиях: оно не требует влаги для растворения и перевода питательных веществ в почву. Из новинок здесь — водорастворимый моноаммонийфосфат APALIQUA NP 12:61(МАФ). Он применяется во всех системах орошения и для листовой подкормки, как самостоятельно, так и в составе баковых смесей с другими удобрениями и пестицидами.

Чтобы аграрии могли подбирать минеральные удобрения рационально и на научной основе, компания развивает агрохимические сервисы. Например, проведение агрохимобследования почв с применением автоматизированного пробоотборника. Такой подход позволяет проводить диагностику оперативно и с высокой точностью. На основании лабораторных исследований составляется система минерального питания, индивидуальная для каждого поля, с учетом разных зон плодородия.

Насколько эффективен такой подход, фермеры и представители сельхозпредприятий могли оценить лично на делянках агрополигона "Приволжье". В условиях реального хозяйства "Сев-07", были представлены системы минерального питания озимой и яровой пшеницы, а также сои.

Как рассказал главный агроном "Сев-07", предприятие постоянно сотрудничает с "ФосАгро-СевероЗапад" и на производственных посевах.

"Экономия на удобрениях — прямой путь к разорению. Ведь без них не будет нужных урожайности и качества. Мы каждый год берем фосфорсодержащие удобрения ФосАгро — используем при посеве ячменя, подсолнечника, пшеницы, кукурузы, сои. Это повышает качество продукции. Например, сейчас в цене высокобелковая соя, чтобы протеин был не ниже 36. И мы ее получаем. Прибыль за счет качества продукции, соответственно, выше", — рассказал главный агроном "Сев-07" Александр Манухин.

Курс на развитие

По мнению Михаила Кочурова, директора "МК АГРО", рациональное исследование и использование земли — один из основополагающих методов агрономии. Предприятие развивает сотрудничество с "ФосАгро-СевероЗапад", в перспективе планирует воспользоваться сервисом агрохимобследования почв.

"Фосфорсодержащие удобрения ФосАгро — лучшие в России, стимулируют развитие корневой системы озимой пшеницы, что помогает ей хорошо выйти после перезимовки. Также используем удобрения с фосфором и калием под нут, бобовые культуры. Всё это хорошо работает", — считает Михаил Кочуров.

В прошлом году сервисом агрохимобследования было охвачено свыше 50 тысяч га пашни в аграрных регионах страны, включая Самарскую область. В текущем году работа продолжается, приобретая все новые направления и масштабы.

В частности, "ФосАгро-Регион" объявила о выходе на рынок семян. Теперь помимо минеральных удобрений и другой агрохимической продукции аграрии могут приобрести и семена российской селекции, которые компания сопровождает собственными системами минерального питания.

"Таким образом, данные агрохимобследования позволяют нам подбирать наиболее эффективные виды и марки удобрений, оптимальные дозы, сроки и способы внесения не только под конкретную культуру на конкретном поле. Но еще и с учетом особенностей сорта или гибрида, что дает дополнительные ресурсы для роста урожайности", — пояснил директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

Он добавил, что такой подход помогает аграриям быть в тренде осознанного земледелия. "Мы рады отмечать, что всё больше аграриев задумывается не только над увеличением прибыли, но и над восстановлением плодородия земли. Такой подход продиктован не только ответственным и профессиональным отношением, но и оправдан экономически, дает ощутимый финансовый эффект. Это значит, что АПК региона будет уверенно развиваться, в чем и мы продолжим участвовать", — уверен Александр Смирнов.