16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области наградили лучших сыроваров Осознанное земледелие — ключ к стабильным урожаям Sumi Agro представила в Самаре японскую философию защиты и питания растений "Акрон Металл Ресурс": тольяттинский производитель представил жатку собственного производства Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Осознанное земледелие — ключ к стабильным урожаям

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

День поля в Самарской области — одно из самых популярных среди аграриев событий. Для многих хозяйств попасть на агрополигон "Приволжье" — значит получить полномасштабный доступ к передовой агропрактике. В этом году на площади более 100 га было представлено свыше 560 делянок с наиболее востребованными и маржинальными сортами и гибридами пшеницы, кукурузы, подсолнечника, льна, сои и других культур. Организовал мероприятие Зерновой Соевый Союз Приволжского федерального округа на базе одного из ведущих растениеводческих и семеноводческих предприятий "Сев-07". Почетными гостями стали представители регионального минсельхоза, во главе с министром сельского хозяйства Самарской области Николаем Абашиным, фермеры, директора и представители агрохолдингов, аграрной науки, а также передовых компаний — производителей и поставщиков товаров для сельского хозяйства.

Фото: предоставлено "ФосАгро-СевероЗапад"

Залог хорошего урожая

Качественные удобрения — в основе успеха при возделывании урожая. Передовые технологии минерального питания на агрополигоне представила компания "ФосАгро-СевероЗапад", традиционный партнер самарских аграриев в сфере минерального питания растений.

Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля Для лучшего урожая: что аграриям показали на самарском Дне Поля
28 июня в Самарской области прошел День Поля-2024. Аграриям, которые приехали практически со всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО), представили широкий выбор семян, современных удобрений, техники и рассказали, как за счет разумных вложений можно сэкономить и получить отличный урожай. Обо всем подробно — в репортаже Волга Ньюс.

Поскольку День Самарского поля состоялся спустя неделю после главной агровыставки страны — "Всероссийского дня поля", самарские аграрии в числе первых в России получили возможность ознакомиться с представленными и на ней новинками, не выезжая за пределы региона.

"ФосАгро-СевероЗапад" входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро"), которая участвовала на "Всероссийском дне поля", при этом "ФосАгро" седьмой раз выступала генеральным спонсором мероприятия.

В ассортименте представлено почти 60 марок минеральных удобрений — это широкий набор инструментов. А экспертиза "ФосАгро-Регион" в области составления системы минерального питания позволяет аграриям использовать их более эффективно.

Компания ежегодно наращивает объемы поставок: в прошлом году они выросли на 12%, до 3,3 млн тонн на приоритетный российский рынок. Повышается и качество работы с удобрениями: в совместной работе агрономической службы "ФосАгро-Регион" и сельхозпроизводителей испытываются и внедряются инновационные марки с микроудобрениями в одной грануле. За последние два года спрос на них вырос на 60%, а с начала текущего года — еще на треть.

Востребованы жидкие минеральные удобрения: в прошлом году сеть увеличила их поставки более чем на четверть, а с начала 2024 года аграрии увеличили закупки еще на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Подбор с научной точностью

На региональном Дне поля были представлены марки удобрений ФосАгро, которые пользуются стабильным спросом во многих регионах, включая Самарскую область. Например, это диаммофоска APAVIVA NPK (S) 10:26:26(2), сульфоаммофос APAVIVA NP (S) 20:20(14) — он подходит при весеннем внесении для культур, нуждающихся в сере. Аграрии применяют также комплексное удобрение APAVIVA NPK (S) 15:15:15(10) с серой — оно обеспечивает хорошее стартовое питание для яровых зерновых культур. Жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) эффективно даже в засушливых условиях: оно не требует влаги для растворения и перевода питательных веществ в почву. Из новинок здесь — водорастворимый моноаммонийфосфат APALIQUA NP 12:61(МАФ). Он применяется во всех системах орошения и для листовой подкормки, как самостоятельно, так и в составе баковых смесей с другими удобрениями и пестицидами.

Чтобы аграрии могли подбирать минеральные удобрения рационально и на научной основе, компания развивает агрохимические сервисы. Например, проведение агрохимобследования почв с применением автоматизированного пробоотборника. Такой подход позволяет проводить диагностику оперативно и с высокой точностью. На основании лабораторных исследований составляется система минерального питания, индивидуальная для каждого поля, с учетом разных зон плодородия.

Насколько эффективен такой подход, фермеры и представители сельхозпредприятий могли оценить лично на делянках агрополигона "Приволжье". В условиях реального хозяйства "Сев-07", были представлены системы минерального питания озимой и яровой пшеницы, а также сои.

Как рассказал главный агроном "Сев-07", предприятие постоянно сотрудничает с "ФосАгро-СевероЗапад" и на производственных посевах.

"Экономия на удобрениях — прямой путь к разорению. Ведь без них не будет нужных урожайности и качества. Мы каждый год берем фосфорсодержащие удобрения ФосАгро — используем при посеве ячменя, подсолнечника, пшеницы, кукурузы, сои. Это повышает качество продукции. Например, сейчас в цене высокобелковая соя, чтобы протеин был не ниже 36. И мы ее получаем. Прибыль за счет качества продукции, соответственно, выше", — рассказал главный агроном "Сев-07" Александр Манухин.

Курс на развитие

По мнению Михаила Кочурова, директора "МК АГРО", рациональное исследование и использование земли — один из основополагающих методов агрономии. Предприятие развивает сотрудничество с "ФосАгро-СевероЗапад", в перспективе планирует воспользоваться сервисом агрохимобследования почв.

"Фосфорсодержащие удобрения ФосАгро — лучшие в России, стимулируют развитие корневой системы озимой пшеницы, что помогает ей хорошо выйти после перезимовки. Также используем удобрения с фосфором и калием под нут, бобовые культуры. Всё это хорошо работает", — считает Михаил Кочуров.

В прошлом году сервисом агрохимобследования было охвачено свыше 50 тысяч га пашни в аграрных регионах страны, включая Самарскую область. В текущем году работа продолжается, приобретая все новые направления и масштабы.

В частности, "ФосАгро-Регион" объявила о выходе на рынок семян. Теперь помимо минеральных удобрений и другой агрохимической продукции аграрии могут приобрести и семена российской селекции, которые компания сопровождает собственными системами минерального питания.

"Таким образом, данные агрохимобследования позволяют нам подбирать наиболее эффективные виды и марки удобрений, оптимальные дозы, сроки и способы внесения не только под конкретную культуру на конкретном поле. Но еще и с учетом особенностей сорта или гибрида, что дает дополнительные ресурсы для роста урожайности", — пояснил директор "ФосАгро-СевероЗапад" Александр Смирнов.

Он добавил, что такой подход помогает аграриям быть в тренде осознанного земледелия. "Мы рады отмечать, что всё больше аграриев задумывается не только над увеличением прибыли, но и над восстановлением плодородия земли. Такой подход продиктован не только ответственным и профессиональным отношением, но и оправдан экономически, дает ощутимый финансовый эффект. Это значит, что АПК региона будет уверенно развиваться, в чем и мы продолжим участвовать", — уверен Александр Смирнов.

Реклама. ООО "ФосАгро-СевероЗапад".

ERID: 2VSb5wU9Qzk

ИНН 3528118912

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4