Жительница Тольятти отсудила 150 тыс. рублей у водителя, спровоцировавшего ДТП с автобусом

Судебные приставы Центрального района Тольятти взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей в ДТП пассажирки автобуса. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Иск о компенсации подала в суд жительница Тольятти. Она сообщила, что села в автобус. В какой-то момент водитель резко затормозил — столкнулся с легковым автомобилем, владелец которого нарушил ПДД. Женщина упала и "получила серьезные травмы".

Суд удовлетворил ее исковые требования и обязал виновника аварии выплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство.

"В целях обеспечения скорейшего исполнения решения суда, сотрудник Службы обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. Кроме того, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Не дожидаясь иных мер принудительного воздействия, мужчина компенсировал моральный вред. Деньги средства перечислены пострадавшей стороне", — отмечается в сообщении.