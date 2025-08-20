16+
Происшествия

Жительница Тольятти отсудила 150 тыс. рублей у водителя, спровоцировавшего ДТП с автобусом

ТОЛЬЯТТИ. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Судебные приставы Центрального района Тольятти взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей в ДТП пассажирки автобуса. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Иск о компенсации подала в суд жительница Тольятти. Она сообщила, что села в автобус. В какой-то момент водитель резко затормозил — столкнулся с легковым автомобилем, владелец которого нарушил ПДД. Женщина упала и "получила серьезные травмы".

Суд удовлетворил ее исковые требования и обязал виновника аварии выплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство.

"В целях обеспечения скорейшего исполнения решения суда, сотрудник Службы обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. Кроме того, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Не дожидаясь иных мер принудительного воздействия, мужчина компенсировал моральный вред. Деньги средства перечислены пострадавшей стороне", — отмечается в сообщении.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

