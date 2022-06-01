Бизнес экс-владельца Тимашевской птицефабрики переходит под контроль группы "Ресурс"

АО "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область), входящее в группу агропредприятий "Ресурс", стало основным кредитором предприятий Ильшата Тукаева. Компания выкупила права требований у Россельхозбанка и Сбербанка.
Напомним, в группу компаний Ильшата Тукаева входили ООО "ПлемРепродукт", ООО "Репродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика". "Репродукт" производит комбикорма для дальнейшей их реализации в "Племрепродукт" и на Тимашевскую птицефабрику. "ПлемРепродукт" обеспечивает самарское предприятие собственным инкубационным яйцом. В свою очередь, Тимашевская птицефабрика производит мясо птицы и реализует его внешним контрагентам.
Сейчас все эти предприятия, кроме кинель-черкасского, проходят процедуры банкротства. С конца прошлого года Токаревская птицефабрика оформляет правопреемство по долгам "ПлемРепродукта", "Репродукта", Тимашевской птицефабрики, самого Ильшата Тукаева и его бизнес-партнера Рафаэля Фаизова перед Россельхозбанком и структурами Сбербанка.
Как ранее заявлял Волга Ньюс Тукаев, он считает произошедшее рейдерским захватом. Сейчас ситуацию бизнесмен не комментирует.
Кроме того, группа "Ресурс" обратилась в ФАС России по поводу получения в пользование 84,9% производственных средств ООО "ПлемРепродукт". Ведомство удовлетворило соответствующее ходатайство в конце мая. По мнению антимонопольного органа, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке разведения сельскохозяйственной птицы.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.