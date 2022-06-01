Бизнес экс-владельца Тимашевской птицефабрики переходит под контроль группы "Ресурс"

АО "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область), входящее в группу агропредприятий "Ресурс", стало основным кредитором предприятий Ильшата Тукаева. Компания выкупила права требований у Россельхозбанка и Сбербанка.

Напомним, в группу компаний Ильшата Тукаева входили ООО "ПлемРепродукт", ООО "Репродукт" и ООО "Тимашевская птицефабрика". "Репродукт" производит комбикорма для дальнейшей их реализации в "Племрепродукт" и на Тимашевскую птицефабрику. "ПлемРепродукт" обеспечивает самарское предприятие собственным инкубационным яйцом. В свою очередь, Тимашевская птицефабрика производит мясо птицы и реализует его внешним контрагентам.

Сейчас все эти предприятия, кроме кинель-черкасского, проходят процедуры банкротства. С конца прошлого года Токаревская птицефабрика оформляет правопреемство по долгам "ПлемРепродукта", "Репродукта", Тимашевской птицефабрики, самого Ильшата Тукаева и его бизнес-партнера Рафаэля Фаизова перед Россельхозбанком и структурами Сбербанка.

Как ранее заявлял Волга Ньюс Тукаев, он считает произошедшее рейдерским захватом. Сейчас ситуацию бизнесмен не комментирует.

Кроме того, группа "Ресурс" обратилась в ФАС России по поводу получения в пользование 84,9% производственных средств ООО "ПлемРепродукт". Ведомство удовлетворило соответствующее ходатайство в конце мая. По мнению антимонопольного органа, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке разведения сельскохозяйственной птицы.