Владелец "Тимашевской птицефабрики": "Считаю произошедшее рейдерским захватом"

Собственник ООО "Тимашевская птицефабрика" Ильшат Тукаев раскрыл Волга Ньюс схему своего бизнеса, рассказал как и почему самарское предприятие пришло к банкротству, а также про новую команду и как деятельность птицефабрики вышла из-под контроля.

Напомним, что сейчас идет доследственная проверка по поводу получения ООО "Репродукт" Ильшата Тукаева займа в Россельхозбанке. По кредиту в числе прочих поручилось ООО "Тимашевская птицефабрика". Это стало поводом для иска о банкротстве предприятия.

Инициатором проверки выступило министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, которое обратилось в правоохранительные органы. Власти просят разобраться, подлинны ли документы, предоставленные банку для оформления займа.

Ильшат Тукаев подчеркивает, что "Тимашевская птицефабрика" не является изолированным юридическим лицом, а входит в группу компаний, созданную Тукаевым. Эта ГК включает в себя связанные экономически и единым производственным циклом сельскохозяйственные направления: ООО "ПлемРепродукт", ООО "Репродукт", ООО "Тимашевская птицефабрика".

Деятельность этих предприятий представляет собой замкнутый цикл производства сельскохозяйственной продукции: "Репродукт" производит комбикорма для дальнейшей их реализации в "Племрепродукт" и на "Тимашевскую птицефабрику". "ПлемРепродукт" обеспечивает собственным инкубационным яйцом самарское предприятие. В свою очередь "Тимашевская птицефабрика" производит мясо птицы и реализует его внешним контрагентам. Таким образом, работу "Тимашевской птицефабрики" обеспечивает деятельность других организаций Тукаева.

"Необходимо отметить, что генерирование прибыли ООО "Тимашевская птицефабрика" за предыдущие годы было возможно благодаря бесперебойным поставкам яйца от ООО "ПлемРепродукт" и комбикормов от ООО "Репродукт" по себестоимости. Таким образом, все полученные основными заемщиками — ООО "ПлемРепродукт" и ООО "Репродукт" — кредиты направлялись в том числе и на развитие "Тимашевской птицефабрики", — комментирует Ильшат Тукаев.

Банкротство самарского предприятия инициировал татарстанский региональный филиал Россельхозбанка с требованием 933,4 млн рублей. По информации владельца птицефабрики, кредит от АО "Россельхозбанк" — это реструктуризация полученного в 2014 г. займа от ПАО "Сбербанк России". Реструктуризация позволила увеличить срок выплаты кредита, а также уменьшилась процентная ставка по нему.

"Сама же птицефабрика уже являлась поручителем по кредиту перед ПАО "Сбербанк России", поэтому неудивительно, что она является поручителем и по кредиту перед АО "Россельхозбанк". Денежные средства по кредиту, выданному "Россельхозбанком", были направлены напрямую в "Сбербанк России" самим банком, поэтому получить их физически ни Тукаев Ильшат Гасимович, ни кто-либо другой не мог. Кредиты, полученные от ПАО "Сбербанк России" и АО "Россельхозбанк" обеспечены также поручительствами самих бенефициаров — Тукаева Ильшата Гасимовича и Фаизова Рафаэля Асафовича. Поэтому все разговоры о том, что кто-то не знал о наличии поручительства "Тимашевской птицефабрики" перед "Россельхозбанком" по кредитным обязательствам, не соответствуют действительности и являются провокацией", — обосновывает позицию бизнесмен.

Кроме этого, у "Тимашевской птицефабрики" есть и другие обязательства. Предприятие является поручителем ООО "ПлемРепродукт" перед "Сбербанком России" на сумму почти 1,5 млрд рублей. В совокупности с требованиями "Россельхозбанка" обязательства самарской компании составят 2,6 млрд рублей.

"Более того, уже больше года не обслуживается договор об открытии кредитной линии от 28 августа 2015 г. с ООО КБ "Интеркоммерц" на сумму порядка 400 млн руб., по которому "Тимашевская птицефабрика" является основным заемщиком", — продолжает Тукаев. Также не обслуживается кредитный договор, заключенный с АО КБ "Интерпромбанк" (задолженность свыше 520 млн руб., уступлена ООО "Тоталойл"). Кроме того, птицефабрика имеет обязательства перед ООО "Репродукт" почти на 500 млн руб. за поставку комбикормов.

Действующее в настоящее время руководство самарского предприятия — генеральный директор Анатолий Козловский, члены совета директоров Михаил Крылов и Владимир Кривош — было назначено в апреле 2020 г. для принятия антикризисных мер. Однако, по мнению собственника, ситуация не только не улучшилась, но и многократно ухудшилась.

Генеральный директор Анатолий Козловский, а также члены совета директоров были рекомендованы Михаилом Крыловым, взаимодействие с которым началось в 2019 году. "Тогда он под предлогом наличия связей в ПАО "Сбербанк России" обещал решить вопрос с реструктуризацией задолженностей группы компаний и заключить мировое соглашение. Крылов М.В. поставил условием достижения вышеуказанных результатов реформирование органов управления ООО "Тимашевская птицефабрика" путем формирования совета директоров и назначения нового генерального директора, изменения устава общества", - рассказывает бенефициар компании.

В итоге на птицефабрику пришла новая команда, но поставленные цели не были достигнуты: реструктуризация не предоставлена, мировое соглашение не заключено. "Фактически Крылов М.В. ввел меня в заблуждение. Считаю произошедшее ничем иным, как рейдерским захватом. Вернуть все в прежнее положение я не имею возможности, поскольку в отношении меня введена процедура банкротства – реализация имущества, которая запрещает мне лично голосовать как участнику общества", - прокомментировал Ильшат Тукаев.

По данным бухгалтерской отчетности за прошлый год, управленческие расходы (расходы, не связанные с производством) птицефабрики увеличились на 140 млн и составили более 200 млн в год. В то же время за 2020 г. общество получило чистый убыток в размере 420 млн рублей.

"В такое тяжелое для птицефабрики время руководством заключаются подозрительные сделки, например, известный мне договор на оказание консалтинговых услуг с оплатой порядка 1-1,5 млн руб. в месяц, заключенный с ООО "МКР Капитал". Генеральным директором и учредителем компании выступает сам Михаил Крылов. Среди учредителей ООО "МКР Капитал" также числится Крючкова Марина Александровна, которая позиционирует себя как советник генерального директора ООО "Тимашевская птицефабрика". Несомненно, такие сделки будут признаваться недействительными в соответствии с законодательством о банкротстве (ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве). В этой связи есть серьезные вопросы к менеджменту птицефабрики, будем разбираться", — заключил Тукаев.