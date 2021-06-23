Областные власти инициировали проверку бенефициара "Тимашевской птицефабрики"

В отношении акционера ООО "Тимашевская птицефабрика" Ильшата Тукаева идет доследственная проверка по факту подделки документов при получении кредита в Россельхозбанке, сообщили на предприятии. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилось правительство Самарской области.

Напомним, речь идет о займе, выданном компании Тукаева ООО "Репродукт". По этому кредиту, в числе прочих, поручилась Тимашевская птицефабрика. Заемщик свои обязательства не исполнил, и татарстанский региональный филиал Россельхозбанка переадресовал требование 933,4 млн руб. самарской организации.

В 2019 г. банк инициировал банкротство "Тимашевской птицефабрики". Однако производство по делу приостановили до вынесения решения по другому иску, где самарское предприятие оспаривает договор поручительства по кредиту Россельхозбанка. Решение о поручительстве также оспаривает другой акционер птицефабрики Рафаэль Фаизов.

Банкиры же настояли на банкротстве "Тимашевской птицефабрики" в апелляционной, а затем в кассационной инстанции. Определением Арбитражного суда Самарской области от 21 июня на ООО "Тимашевская птицефабрика" введена процедура наблюдения. Руководство предприятия намерено оспаривать это решение.

Между тем кредитный договор ООО "Репродукт" с Россельхозбанком стал поводом для судебных разбирательств и других юрлиц. Один из пунктов этого документа - соглашение о новации обязательства - был признан недействительным по иску ООО "Тарховское" (Ханты-Мансийск). ООО "Стройиндустрия" якобы задолжало истцу 586,7 млн рублей. Позже обязательство по соглашению сторон было новировано в вексель. Затем "Тарховское" якобы передало этот вексель в залог по кредиту "Репродукта" - на оборотной стороне было указано "платите по приказу ОАО "Российский сельскохозяйственный банк". Экспертиза показала, что договоры новации и залога векселя были сфальсифицированы, подпись директора "Тарховского" и печати подделаны.