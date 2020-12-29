"Тимашевская птицефабрика" планирует сменить собственника и нарастить объемы производства

ООО "Тимашевская птицефабрика", несмотря на запущенную банками процедуру банкротства, в 2020 году сохранила объемы производства. К площадке в настоящее время присматриваются два инвестора, которые готовы вложить средства в дальнейшее развитие производства. Руководство предприятия подчеркивает, что причина претензий банков — долги близких бенефициару птицефабрики татарстанских компаний, по которым птицефабрика выступала поручителем, при этом внутренние экономические факторы для банкротства птицефабрики отсутствуют.

Проблемы развития

ООО "Тимашевская птицефабрика", для которой 2020 год, как и для большинства других предприятий региона, стал весьма непростым, все же сохранила объемы производства. При этом ответом на реализовавшиеся риски в ближайшее время станет смена собственников предприятия. Как рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Козловский, в настоящее время интерес проявляют два инвестора: "Оба они намерены не только сохранить, но и развить производственную площадку".

ООО "Тимашевская птицефабрика" в настоящее время является одним из важнейших птицеводческих предприятий региона и покрывает более 20% потребности Самарской области в мясе птицы. В составе предприятия — инкубатор, две площадки откорма из 72 птичников напольного содержания, убойный завод мощностью 4 тыс. голов в час, цех переработки отходов от бойни. Продукция выпускается под брендом "Самарский бройлер".

По данным ИАС Seldon Basis, собственниками ООО "Тимашевская птицефабрика" являются Ильшат Тукаев (87,5%) и Рафаэль Фаизов (12,5%). Правда, доли их, как уточняется в ИАС Seldon Basis, находятся в залоге у Сбербанка, а сами бенефициары находятся в процедуре банкротства. Выручка предприятия по итогам 2019 г. составила 2,42 млрд руб., убыток — 113,44 млн рублей.

Напомним, ООО "Тимашевская птицефабрика" было создано на базе выкупленного у ООО "Орикс" и реконструированного производства в Кинель-Черкасском районе, в поселке Садгород. Планировалось, что модернизированная птицефабрика будет рассчитана на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год, но по факту был реализован только первый этап инвестиционной программы, обеспечивающий выпуск 35 тыс. тонн готовой продукции в год.

"Дело в том, — комментирует генеральный директор Тимашевской птицефабрики, — что в 2014-15 годах бенефициары начали реализацию сразу трех крупных инвестиционных проектов: вторую очередь модернизации "Тимашевской птицефабрики", строительство ООО "Племрепродукт" (Татарстан), специализирующегося на выпуске инкубационного яйца, и реконструкцию ООО "Репродукт" (Татарстан), занимающегося выпуском комбикормов".

По его словам, общий объем инвестиций, который планировалось потратить на все эти объекты, составлял около 7 млрд рублей, большая часть из них — кредитные деньги банков. Так, в 2015 году на строительство предприятий в Республике Татарстан от банков были получены кредиты в размере 2,5 млрд рублей, а 2016-17 годах велись переговоры со Сбербанком об открытии кредитной линии на 4 млрд руб. непосредственно для "Тимашевской птицефабрики". Было даже положительное решение кредитного комитета банка, но в связи с уже явными срывами сроков строительства в Татарстане банк в кредитовании отказал. По факту это стало причиной сворачивания всей инвестиционной программы группы.

Из-за этого, комментирует Анатолий Козловский, предприятия в Татарстане так и не вышли на плановые объемы, что привело к невозможности самостоятельного обслуживания кредитов, а второй этап инвестиционной программы Тимашевской птицефабрики был реализован менее чем на 10%. В настоящее время по искам кредитующих банков продолжаются начатые в 2019 году процедуры банкротства: ООО "Племрепродукт" находится в стадии конкурсного производства, ООО "Репродукт" — в наблюдении. Банкротятся также и собственники активов: у Ильшата Тукаева идет процесс реализации имущества, у Рафаэля Фаизова — реструктуризация долгов.

Иск о банкротстве предъявлен и "Тимашевской птицефабрике", как поручителю по данным кредитам, но юристам удалось приостановить процесс банкротства, оспаривая в суде договор поручительства Россельхозбанка. Если договор признают недействительным, утверждают юристы предприятия, вопрос о банкротстве "Тимашевской птицефабрики" будет снят.

В ответе за чужие дела

Процедуру банкротства "Тимашевской птицефабрики" в сентябре 2019 года инициировал именно татарстанский региональный филиал Россельхозбанка. Свои требования банк мотивировал задолженностью перед ним в размере 933,4 млн рублей. Вслед за Россельхозбанком к требованию банкротства предприятия присоединился Сбербанк с долгом в 1,5 млрд рублей. Примечательно, как было сказано ранее, что обе задолженности образовались у "Тимашевской птицефабрики" не как у заемщика, а как у поручителя за ООО "Репродукт" (кредит Россельхозбанка) и ООО "Племрепродукт" (кредит Сбербанка).

"Если договор поручительства по кредиту Россельхозбанка имеет все перспективы быть оспоренным в суде уже в 1 квартале 2021 года, так как был заключен с нарушениями и не имел экономического смысла для предприятия, то ситуация по поручительству перед Сбербанком сложнее", — говорит Анатолий Козловский. Юристы считают, что базы для отказа от данного поручительства недостаточно, и предприятие не готово злоупотреблять правом в судах, при этом в залоге у Сбербанка находится большая часть активов "Тимашевской птицефабрики".

В начале декабря 2020 года Сбербанк выставлял права требования по кредиту ООО "Племрепродукт" на торги в Российском аукционном доме, но без долей "Тимашевской птицефабрики". 11 декабря аукцион был признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. "Основные интересанты отказались участвовать в этом аукционе, именно в связи с отсутствием в реестре передаваемых банком прав требований долей Тимашевской птицефабрики, при этом интерес инвесторов к активу остался, и в настоящий момент рассматриваются другие варианты сделки", — утверждает Анатолий Козловский.

В перспективе

"Предприятие успешно функционирует и имеет хороший потенциал развития. В июне–сентябре 2020 года мы активно перестраивали многие производственные процессы, что послужило причиной открытия большого количества вакансий на рабочие специальности, и при этом сформировало предпосылки для роста объемов производства. Минимальные инвестиции в комплектацию оборудованием новой — третьей — площадки позволят увеличить объем производства на 15 тыс. тонн в год. Инвесторы видят этот потенциал, и понимают, что внутренних предпосылок для банкротства "Тимашевской птицефабрики" нет", — объяснил Анатолий Козловский. Правда, имена потенциальных инвесторов до завершения сделки он раскрывать не готов.

Стоит подчеркнуть, что в дело о банкротстве "Тимашевской птицефабрики" в качестве третьих лиц включились правительство Самарской области и региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Свой интерес к сохранению предприятия они объясняют тем, что предприятие имеет высокую социально-экономическую значимость для агропромышленного комплекса области, является одним из крупнейших налогоплательщиков области, а продукция предприятия пользуется высоким спросом у жителей Самарской области и известна за пределами региона. По этим причинам в апреле текущего года правительство региона включило "Тимашевскую птицефабрику" в перечень системообразующих предприятий области.

Иск о банкротстве, комментирует генеральный директор, не сказался на фактическом объеме производства, однако приостановил комплектацию оборудованием новой площадки откорма и не позволил реализовать заключенные экспортные контракты с Китаем и Намибией ("Тимашевская птицефабрика" в 2020 году прошла аккредитацию на поставки в эти регионы, но для крупных контрагентов наличие иска о банкротстве является серьезным стоп-фактором при первых поставках продукции).

"Новая управленческая команда, которая пришла на предприятие в апреле 2020 года, не рассматривает банкротство как возможный вариант развития, поскольку видит потенциал предприятия, понимает, как его реализовать и готова продолжить борьбу за бесперебойную работу предприятия", — убежден Анатолий Козловский.

Новая управленческая команда, которая пришла на предприятие в апреле 2020 года, не рассматривает банкротство как возможный вариант развития, поскольку видит потенциал предприятия, понимает, как его реализовать и готова продолжить борьбу за бесперебойную работу предприятия.

Анатолий Козловский, генеральный директор ООО "Тимашевская птицефабрика":

— Мы очень благодарны администрации Кинель-Черкасского района и областному минсельхозу — они понимают важность предприятия для области и оказывают поддержку предприятию в это непростое время. Представители министерства регулярно мониторят деятельность птицефабрики, понимая ее роль в обеспечении продуктовой безопасности региона.