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Животноводство АПК и пищепром

"Тимашевская птицефабрика" планирует сменить собственника и нарастить объемы производства

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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ООО "Тимашевская птицефабрика", несмотря на запущенную банками процедуру банкротства, в 2020 году сохранила объемы производства. К площадке в настоящее время присматриваются два инвестора, которые готовы вложить средства в дальнейшее развитие производства. Руководство предприятия подчеркивает, что причина претензий банков — долги близких бенефициару птицефабрики татарстанских компаний, по которым птицефабрика выступала поручителем, при этом внутренние экономические факторы для банкротства птицефабрики отсутствуют.

Анатолий Козловский, генеральный директор ООО "Тимашевская птицефабрика" Анатолий Козловский, генеральный директор ООО "Тимашевская птицефабрика"
Фото: предоставлено компанией

Проблемы развития

ООО "Тимашевская птицефабрика", для которой 2020 год, как и для большинства других предприятий региона, стал весьма непростым, все же сохранила объемы производства. При этом ответом на реализовавшиеся риски в ближайшее время станет смена собственников предприятия. Как рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Козловский, в настоящее время интерес проявляют два инвестора: "Оба они намерены не только сохранить, но и развить производственную площадку".

ООО "Тимашевская птицефабрика" в настоящее время является одним из важнейших птицеводческих предприятий региона и покрывает более 20% потребности Самарской области в мясе птицы. В составе предприятия — инкубатор, две площадки откорма из 72 птичников напольного содержания, убойный завод мощностью 4 тыс. голов в час, цех переработки отходов от бойни. Продукция выпускается под брендом "Самарский бройлер".

По данным ИАС Seldon Basis, собственниками ООО "Тимашевская птицефабрика" являются Ильшат Тукаев (87,5%) и Рафаэль Фаизов (12,5%). Правда, доли их, как уточняется в ИАС Seldon Basis, находятся в залоге у Сбербанка, а сами бенефициары находятся в процедуре банкротства. Выручка предприятия по итогам 2019 г. составила 2,42 млрд руб., убыток — 113,44 млн рублей.

Напомним, ООО "Тимашевская птицефабрика" было создано на базе выкупленного у ООО "Орикс" и реконструированного производства в Кинель-Черкасском районе, в поселке Садгород. Планировалось, что модернизированная птицефабрика будет рассчитана на производство 140 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год, но по факту был реализован только первый этап инвестиционной программы, обеспечивающий выпуск 35 тыс. тонн готовой продукции в год. 

"Дело в том, — комментирует генеральный директор Тимашевской птицефабрики, — что в 2014-15 годах бенефициары начали реализацию сразу трех крупных инвестиционных проектов: вторую очередь модернизации "Тимашевской птицефабрики", строительство ООО "Племрепродукт" (Татарстан), специализирующегося на выпуске инкубационного яйца, и реконструкцию ООО "Репродукт" (Татарстан), занимающегося выпуском комбикормов".

По его словам, общий объем инвестиций, который планировалось потратить на все эти объекты, составлял около 7 млрд рублей, большая часть из них — кредитные деньги банков. Так, в 2015 году на строительство предприятий в Республике Татарстан от банков были получены кредиты в размере 2,5 млрд рублей, а 2016-17 годах велись переговоры со Сбербанком об открытии кредитной линии на 4 млрд руб. непосредственно для "Тимашевской птицефабрики". Было даже положительное решение кредитного комитета банка, но в связи с уже явными срывами сроков строительства в Татарстане банк в кредитовании отказал. По факту это стало причиной сворачивания всей инвестиционной программы группы.

Из-за этого, комментирует Анатолий Козловский, предприятия в Татарстане так и не вышли на плановые объемы, что привело к невозможности самостоятельного обслуживания кредитов, а второй этап инвестиционной программы Тимашевской птицефабрики был реализован менее чем на 10%. В настоящее время по искам кредитующих банков продолжаются начатые в 2019 году процедуры банкротства: ООО "Племрепродукт" находится в стадии конкурсного производства, ООО "Репродукт" — в наблюдении. Банкротятся также и собственники активов: у Ильшата Тукаева идет процесс реализации имущества, у Рафаэля Фаизова — реструктуризация долгов.

Иск о банкротстве предъявлен и "Тимашевской птицефабрике", как поручителю по данным кредитам, но юристам удалось приостановить процесс банкротства, оспаривая в суде договор поручительства Россельхозбанка. Если договор признают недействительным, утверждают юристы предприятия, вопрос о банкротстве "Тимашевской птицефабрики" будет снят.

В ответе за чужие дела

Процедуру банкротства "Тимашевской птицефабрики" в сентябре 2019 года инициировал именно татарстанский региональный филиал Россельхозбанка. Свои требования банк мотивировал задолженностью перед ним в размере 933,4 млн рублей. Вслед за Россельхозбанком к требованию банкротства предприятия присоединился Сбербанк с долгом в 1,5 млрд рублей. Примечательно, как было сказано ранее, что обе задолженности образовались у "Тимашевской птицефабрики" не как у заемщика, а как у поручителя за ООО "Репродукт" (кредит Россельхозбанка) и ООО "Племрепродукт" (кредит Сбербанка).

"Если договор поручительства по кредиту Россельхозбанка имеет все перспективы быть оспоренным в суде уже в 1 квартале 2021 года, так как был заключен с нарушениями и не имел экономического смысла для предприятия, то ситуация по поручительству перед Сбербанком сложнее", — говорит Анатолий Козловский.  Юристы считают, что базы для отказа от данного поручительства недостаточно, и предприятие не готово злоупотреблять правом в судах, при этом в залоге у Сбербанка находится большая часть активов "Тимашевской птицефабрики".

В начале декабря 2020 года Сбербанк выставлял права требования по кредиту ООО "Племрепродукт" на торги в Российском аукционном доме, но без долей "Тимашевской птицефабрики". 11 декабря аукцион был признан не состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. "Основные интересанты отказались участвовать в этом аукционе, именно в связи с отсутствием в реестре передаваемых банком прав требований долей Тимашевской птицефабрики, при этом интерес инвесторов к активу остался, и в настоящий момент рассматриваются другие варианты сделки", — утверждает Анатолий Козловский.

В перспективе 

"Предприятие успешно функционирует и имеет хороший потенциал развития. В июне–сентябре 2020 года мы активно перестраивали многие производственные процессы, что послужило причиной открытия большого количества вакансий на рабочие специальности, и при этом сформировало предпосылки для роста объемов производства. Минимальные инвестиции в комплектацию оборудованием новой — третьей — площадки позволят увеличить объем производства на 15 тыс. тонн в год. Инвесторы видят этот потенциал, и понимают, что внутренних предпосылок для банкротства "Тимашевской птицефабрики" нет", — объяснил Анатолий Козловский. Правда, имена потенциальных инвесторов до завершения сделки он раскрывать не готов.

Стоит подчеркнуть, что в дело о банкротстве "Тимашевской птицефабрики" в качестве третьих лиц включились правительство Самарской области и региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Свой интерес к сохранению предприятия они объясняют тем, что предприятие имеет высокую социально-экономическую значимость для агропромышленного комплекса области, является одним из крупнейших налогоплательщиков области, а продукция предприятия пользуется высоким спросом у жителей Самарской области и известна за пределами региона. По этим причинам в апреле текущего года правительство региона включило "Тимашевскую птицефабрику" в перечень системообразующих предприятий области.

Иск о банкротстве, комментирует генеральный директор, не сказался на фактическом объеме производства, однако приостановил комплектацию оборудованием новой площадки откорма и не позволил реализовать заключенные экспортные контракты с Китаем и Намибией ("Тимашевская птицефабрика" в 2020 году прошла аккредитацию на поставки в эти регионы, но для крупных контрагентов наличие иска о банкротстве является серьезным стоп-фактором при первых поставках продукции).

"Новая управленческая команда, которая пришла на предприятие в апреле 2020 года, не рассматривает банкротство как возможный вариант развития, поскольку видит потенциал предприятия, понимает, как его реализовать и готова продолжить борьбу за бесперебойную работу предприятия", — убежден Анатолий Козловский.

Новая управленческая команда, которая пришла на предприятие в апреле 2020 года, не рассматривает банкротство как возможный вариант развития, поскольку видит потенциал предприятия, понимает, как его реализовать и готова продолжить борьбу за бесперебойную работу предприятия.

Анатолий Козловский, генеральный директор ООО "Тимашевская птицефабрика":

— Мы очень благодарны администрации Кинель-Черкасского района и областному минсельхозу — они понимают важность предприятия для области и оказывают поддержку предприятию в это непростое время. Представители министерства регулярно мониторят деятельность птицефабрики, понимая ее роль в обеспечении продуктовой безопасности региона.

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