Тимашевская птицефабрика повторно отбилась от претензий на 933 млн рублей

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал договор поручительства ООО "Тимашевская птицефабрика" по кредиту ООО "Репродукт" недействительным. Речь идет о сумме 933,4 млн рублей. Это уже вторая попытка оспорить обязательства перед Россельхозбанком.

В 2021 г. менеджменту Тимашевской птицефабрики удалось оспорить договор поручительства. Тогда суд признал документ недействительным, поскольку не все акционеры одобрили сделку - подпись в протоколе общего собрания, где рассматривался вопрос, поставил только Ильшат Тукаев. Он возглавлял группу предприятий "Ортэкс", которая объединяла Тимашевскую птицефабрику и ООО "Репродукт".

Последнее в 2016 г. взяло кредит в Россельхозбанке на рефинансирование задолженности перед Сбербанком. По кредиту в числе прочих поручилось кинель-черкасское предприятие. Репродукт своих обязательств в полном объеме не исполнил, и татарстанский региональный филиал Россельхозбанка переадресовал требование 933,4 млн руб. Тимашевской птицефабрике.

В 2020 г. на птицефабрику пришло антикризисное руководство и успешно оспорило договор поручительства перед Россельхозбанком. Однако весной 2022 г. кассационная инстанция отменила все решения. При новом рассмотрении арбитраж отказал Тимашевской птицефабрике в требовании из-за истечения срока исковой давности, но апелляция поддержала истца.

Напомним, ранее долг перед Россельхозбанком выкупил инвестор кинель-черкасского завода - федеральная группа агропредприятий "Ресурс", подконтрольная Виктору Наурузову. Сейчас птицефабрика работает как филиал АО "Токаревская птицефабрика" (входит в группу "Ресурс"), которое арендовало производство на 10 лет.