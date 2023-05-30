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Животноводство АПК и пищепром

Тимашевская птицефабрика повторно отбилась от претензий на 933 млн рублей

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал договор поручительства ООО "Тимашевская птицефабрика" по кредиту ООО "Репродукт" недействительным. Речь идет о сумме 933,4 млн рублей. Это уже вторая попытка оспорить обязательства перед Россельхозбанком.

Фото: http://mcx.samregion.ru

В 2021 г. менеджменту Тимашевской птицефабрики удалось оспорить договор поручительства. Тогда суд признал документ недействительным, поскольку не все акционеры одобрили сделку - подпись в протоколе общего собрания, где рассматривался вопрос, поставил только Ильшат Тукаев. Он возглавлял группу предприятий "Ортэкс", которая объединяла Тимашевскую птицефабрику и ООО "Репродукт".

Последнее в 2016 г. взяло кредит в Россельхозбанке на рефинансирование задолженности перед Сбербанком. По кредиту в числе прочих поручилось кинель-черкасское предприятие. Репродукт своих обязательств в полном объеме не исполнил, и татарстанский региональный филиал Россельхозбанка переадресовал требование 933,4 млн руб. Тимашевской птицефабрике.

В 2020 г. на птицефабрику пришло антикризисное руководство и успешно оспорило договор поручительства перед Россельхозбанком. Однако весной 2022 г. кассационная инстанция отменила все решения. При новом рассмотрении арбитраж отказал Тимашевской птицефабрике в требовании из-за истечения срока исковой давности, но апелляция поддержала истца.

Напомним, ранее долг перед Россельхозбанком выкупил инвестор кинель-черкасского завода - федеральная группа агропредприятий "Ресурс", подконтрольная Виктору Наурузову. Сейчас птицефабрика работает как филиал АО "Токаревская птицефабрика" (входит в группу "Ресурс"), которое арендовало производство на 10 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

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Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

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