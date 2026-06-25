16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появились данные об ОРМ в отношении Александра Розенцвайга Шесть лет колонии получил житель Самарской области за убийство брата Режим "КОВЕР" введен на территории Самарской области Валдай и МАЗ столкнулись на трассе М-5 в Сергиевском районе За превышение полномочий экс-сотруднику ЦПЭ при расследовании "дела ОПГ" вынесен приговор

Происшествия

Появились данные об ОРМ в отношении Александра Розенцвайга

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Давний партнер известного самарского предпринимателя Владимира Аветисяна Александр Розенцвайг привлек внимание правоохранителей. По данным нескольких источников, силовики проводят в отношении него оперативные мероприятия.

По данным некоторых источников,  представители правоохранительных структур пришли домой к Александру Розенцвайгу. Факт проведения неких оперативных действий в отношении Розенцвайга журналисту Волга Ньюс подтвердили собеседники в силовых структурах. При этом источники сходятся во мнении, что операцию в отношении Розенцвайга проводили москвичи. 

Напомним, среди прочего Розенцвайг имеет отношение к "Самараэнерго" — крупнейшей энергосбытовой компании региона. Согласно списку аффилированных лиц, 78,82% акций компании принадлежит московскому ООО "Смартли". Оно по данным ИАС Seldon.Basis, в свою очередь, подконтрольно Владимиру Аветисяну (85,4%) и Александру Розенцвайгу (14,6%).

Сейчас Арбитражный суд Самарской области рассматривает иск Федеральной антимонопольной службы России к ПАО "Самараэнерго" и АО "Самарагорэнергосбыт" ("СамГЭС"). Ведомство, ссылаясь на аффилированность компаний, просит суд обязать их продать "имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по купле-продаже электрической энергии".

Александр Розенцвайг имеет и другой совместный бизнес с Владимиром Аветисяном. Розенцвайг является или являлся ранее совладельцем ООО "Юник", "Проэнерджи", "Электех", "Прибрежный", "Саминвест", "Стабкаб", "Астон", СЗ "Сокольи горы", "М-Групп", "Эл-Транзит Плюс", "Самэск", "ТехИнвест".

Ранее сообщалось, что Владимир Аветисян выходил из числа владельцев некоторых перечисленных компаний. Сделки проводились на фоне арбитражного разбирательства по иску Роснано в отношении бывшего главы госкорпорации Анатолия Чубайса и бывших ее топ-менеджеров. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5