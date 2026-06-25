Появились данные об ОРМ в отношении Александра Розенцвайга

Давний партнер известного самарского предпринимателя Владимира Аветисяна Александр Розенцвайг привлек внимание правоохранителей. По данным нескольких источников, силовики проводят в отношении него оперативные мероприятия.

По данным некоторых источников, представители правоохранительных структур пришли домой к Александру Розенцвайгу. Факт проведения неких оперативных действий в отношении Розенцвайга журналисту Волга Ньюс подтвердили собеседники в силовых структурах. При этом источники сходятся во мнении, что операцию в отношении Розенцвайга проводили москвичи.

Напомним, среди прочего Розенцвайг имеет отношение к "Самараэнерго" — крупнейшей энергосбытовой компании региона. Согласно списку аффилированных лиц, 78,82% акций компании принадлежит московскому ООО "Смартли". Оно по данным ИАС Seldon.Basis, в свою очередь, подконтрольно Владимиру Аветисяну (85,4%) и Александру Розенцвайгу (14,6%).

Сейчас Арбитражный суд Самарской области рассматривает иск Федеральной антимонопольной службы России к ПАО "Самараэнерго" и АО "Самарагорэнергосбыт" ("СамГЭС"). Ведомство, ссылаясь на аффилированность компаний, просит суд обязать их продать "имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по купле-продаже электрической энергии".

Александр Розенцвайг имеет и другой совместный бизнес с Владимиром Аветисяном. Розенцвайг является или являлся ранее совладельцем ООО "Юник", "Проэнерджи", "Электех", "Прибрежный", "Саминвест", "Стабкаб", "Астон", СЗ "Сокольи горы", "М-Групп", "Эл-Транзит Плюс", "Самэск", "ТехИнвест".

Ранее сообщалось, что Владимир Аветисян выходил из числа владельцев некоторых перечисленных компаний. Сделки проводились на фоне арбитражного разбирательства по иску Роснано в отношении бывшего главы госкорпорации Анатолия Чубайса и бывших ее топ-менеджеров.