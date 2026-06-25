Пропал подросток из Кошкинского района

В четверг, 18 июня, 16-летний житель с. Орловка, ушел из дома и его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Отдел МВД России по Кошкинскому району обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 16-летний опекаемый Иван Олегович Петров ушел из дома в седьмом часу вечера и его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые.

Полицейские провели обходы дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов и чердачных помещений жилых домов, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика продолжают оказывать представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт", а также неравнодушные граждане.

В настоящее время у сотрудников органов внутренних дел имеются основания полагать, что подросток может находиться в южных областях Российской Федерации. Полицейские направили ориентировку с приметами разыскиваемого коллегам в соседние регионы.

Приметы мальчика: рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленого цвета.

Особые приметы: косоглазие, очки для зрения с черной оправой.

Был одет: черные футболка, спортивные штаны и рюкзак, кроссовки ярко-зеленого цвета.