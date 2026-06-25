16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лжеклиника и лжеправоохранители выманили у самарского пенсионера сбережения Пропал подросток из Кошкинского района В Самаре компанию заподозрили в неуплате налогов на 5 млн рублей В Самаре на стройке погиб рабочий, упав с 17-го этажа На тротуаре в Самаре подросток на электромопеде сбил велосипедистку

Происшествия

Лжеклиника и лжеправоохранители выманили у самарского пенсионера сбережения

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 118
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Телефонные мошенники в Самарской области продолжают совершенствовать свои методы. Теперь они используют многоступенчатые сценарии, чтобы усыпить бдительность и запугать жертву, предупреждают в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Так, злоумышленники сначала выманили у 68-летнего жителя Самарской области личные данные под видом клиники. В ходе разговора мужчине сообщили, что он якобы стал победителем акции и выиграл бесплатное медицинское обслуживание. Для подтверждения участия в программе аферисты потребовали назвать одноразовый код из СМС-сообщения. Пенсионер отказался сообщать код и прервал разговор.

Однако на следующий день мошенники предприняли вторую попытку обмана, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину, что из-за ранее переданного кода на его имя террористами была оформлена доверенность на получение крупной денежной суммы.

Под видом проверки они внушали пенсионеру, что он находится под подозрением и должен "доказать" свою непричастность к противоправным действиям. Для этого от него потребовали озвучить сумму имеющихся сбережений и назвать банк, в котором он обслуживается.

Оказавшись под психологическим давлением и находясь в состоянии сильного стресса, мужчина раскрыл конфиденциальные сведения. Мошенники посоветовали пенсионеру снять все деньги со счета и перевести их на так называемый "безопасный счет" для временного хранения в рамках "проверки".

Следуя этим инструкциям, мужчина воспользовался банкоматом и выполнил перевод. В результате чего лишился своих накоплений в размере 345 тыс. рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: настоящие сотрудники клиник и правоохранительных органов никогда не запрашивают коды из СМС, не просят раскрывать данные о счетах и не требуют переводить деньги на какие-либо "безопасные" счета.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5