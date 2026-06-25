Лжеклиника и лжеправоохранители выманили у самарского пенсионера сбережения

Телефонные мошенники в Самарской области продолжают совершенствовать свои методы. Теперь они используют многоступенчатые сценарии, чтобы усыпить бдительность и запугать жертву, предупреждают в региональном ГУ МВД.

Так, злоумышленники сначала выманили у 68-летнего жителя Самарской области личные данные под видом клиники. В ходе разговора мужчине сообщили, что он якобы стал победителем акции и выиграл бесплатное медицинское обслуживание. Для подтверждения участия в программе аферисты потребовали назвать одноразовый код из СМС-сообщения. Пенсионер отказался сообщать код и прервал разговор.

Однако на следующий день мошенники предприняли вторую попытку обмана, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину, что из-за ранее переданного кода на его имя террористами была оформлена доверенность на получение крупной денежной суммы.

Под видом проверки они внушали пенсионеру, что он находится под подозрением и должен "доказать" свою непричастность к противоправным действиям. Для этого от него потребовали озвучить сумму имеющихся сбережений и назвать банк, в котором он обслуживается.

Оказавшись под психологическим давлением и находясь в состоянии сильного стресса, мужчина раскрыл конфиденциальные сведения. Мошенники посоветовали пенсионеру снять все деньги со счета и перевести их на так называемый "безопасный счет" для временного хранения в рамках "проверки".

Следуя этим инструкциям, мужчина воспользовался банкоматом и выполнил перевод. В результате чего лишился своих накоплений в размере 345 тыс. рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.