В Самаре экс-полицейских по борьбе с экстремизмом обвинили в фабрикации дел

Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области закончили расследовать громкое уголовное дело теперь уже бывших полицейских из центра по противодействию экстремизму. Материалы обвинения сейчас направляют в суд для разбирательства.

В истории несколько фигурантов-коллег. Так, Александр Перцев трудился начальником отделения по противодействию экстремизму (дислокация в Тольятти) центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области. Артем Илларионов работал старшим оперуполномоченным по особо важным делам отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям 3 отдела по противодействию экстремизму (дислокация в Тольятти) ЦПЭ вместе со своим коллегой по фамилии Трушкин. Преступление, которое им вменяют, датировано примерно ноябрем-декабрем 2017 года. По версии следствия, Перцев решил искусственно завысить показатели своей работы, а кроме того, испытывал неприязнь к местному жителю Салаху Дахунаеву. Поэтому, по версии следствия, он решил возбудить в отношении Дахунаева уголовное дело. Со всеми этими замыслами, согласно материалам дела, Перцев обратился к Илларионову и Трушкину, которые в помощи не отказали. Вскоре они распределили роли: например, Перцев должен был подобрать людей, которые под угрозой уголовной ответственности согласятся оговорить Дахунаева.



В итоге Перцев позвал к себе в отдел знакомого ему ранее Дениса Бурмистрова. Последнему стали угрожать возбуждением дела в отношении него. А чтоб избежать неприятностей, требовали оговорить Дахунаева и еще одного человека — Аскарова. Якобы эти двое вымогали у Бурмистрова деньги в апреле 2016-го. Бурмистров, согласно материалам дела, весьма опасался, что его будут судить за организацию занятий проституцией и вымогательство денег у Анны Кулиш. Поэтому согласился.

"Реализуя общий преступный умысел, примерно в ноябре — декабре 2017 г., Перцев А.В., Илларионов А.В. и Трушкин К.Н. умышленно подготовили заведомо ложный, несоответствующий действительности, опрос Бурмистрова Д. В., согласно которого Дахунаев С. Б. и Аскаров Х.Х. 11.04.2016 вымогали денежные средства у Бурмистрова Д. В., после чего путем оказания физического и психологического давления, в том числе под угрозой привлечения к уголовной ответственности, убедили последнего подписать указанный документ с целью придания ему юридической силы", — следует из материалов следствия.

Позже, по данным силовиков, полицейские вызвали к себе еще одного местного жителя — Мамедова. И от него потребовали оговорить Дахунаева и Аскарова — якобы они вымогали деньги и у Мамедова. Мамедов, согласно материалам следствия, тоже опасался уголовной ответственности за вымогательство у Анны Кулиш. Поэтому тоже на все согласился. А дальше Дахунаева и Аскарова обвинили в вымогательстве.

Позже Перцева вызвали на опрос к следователю Кольчурину, где он в качестве свидетеля рассказал (будучи предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний), что Бурмистров и Мамедов показания давали сами, без давления на них.

История экс-силовиков уже вызывала резонанс в СМИ. Например, в некоторых изданиях сообщалось, якобы Перцев попал в поле зрения УФСБ по Самарской области, когда пытался помочь избежать задержания криминальному авторитету Вячеславу Трикозу. Перцева позже связывали с работой на "Тольяттиазоте" и громким делом о подбросе взрывчатки и оружия на территорию. Интересные истории в открытых, но не авторизованых, источниках появлялись и про Салаха Дахунаева. В телеграм-каналах писали будто бы Дахунаев требовал "дань" с Бурмистрова, а сам он якобы мог быть связан с экс-сотрудником УФСБ Михаилом Горбуновым. Но это не доказано. Горбунов сам был позже уволен и попал под уголовное дело о коррупции.